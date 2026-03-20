“หนิง ปัทมา” ชัดเจน พร้อมเซ็นสัญญามิสแกรนด์ แต่ต้องคว้าที่ 1 เท่านั้น! ตัดพ้อเป็นตัวเองก็ผิด

“หนิง ปัทมา” เปิดใจเจอดรามาจนท้อ ตัดพ้อเป็นตัวเองก็ผิด เฟลตื่นเช้ามาโดนด่า แต่ไม่สนขอลุยคว้ามงฯ ให้ได้ ใครไม่ชอบก็บล็อกไปเลย ย้ำชัดมาเพื่อที่หนึ่งเท่านั้น แจงท่าเต้นไวรัล มองตลกก็ไม่เป็นไร
กลายเป็นสาวมั่นที่บางคนก็ชอบ แต่บางกลุ่มก็ไม่ปลื้ม ทำเอาสาว “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์”มิสแกรนด์ชลบุรี 2026 ถึงกับเป๋เหมือนกัน ยันไม่เคยเครียดหรือกดดันเรื่องการประกวดเลย แต่กลายเป็นว่าต้องมาเสียใจกับดรามาที่ต้องตื่นมาเจอทุกวัน แจงที่ไม่ตอบคำถามในห้องดำกับคำถามของ “อิงฟ้า วราหะ” ที่ถามว่าถ้าไม่ได้มงฯ ยังจะเซ็นสัญญาไหม เพราะตนไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งอื่น แต่มาเพื่อมงฯ 1 เท่านั้น
“เขาถามว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งจะเซ็นสัญญาไหม แล้วหนิงตอบไปว่าก็อยากได้ที่หนึ่ง คือจิตใจมันมาแบบนั้น ตั้งใจมาอยากได้ที่หนึ่งจริงๆ ไม่ได้เตรียมมาว่าจะต้องเป็นที่สองหรือที่สาม หนูไม่ได้เตรียมคำตอบมาเพื่อเป็นที่สองดีกว่า หนูมาเพื่อที่หนึ่ง คนมองยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ เพราะสุดท้ายก็ยอมรับในการตัดสินใจของบอสอยู่ดีค่ะ แต่ถามว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งจริงๆ จะเซ็นไหม อันนี้หนูต้องขอกลับไปพิจารณาก่อน แต่ว่าลองให้หนูมงฯ สิคะ หนูรักองค์กรแน่นอน
ไม่กดดันนะคะ ในการประกวดหนูไม่เครียดเลย หนูแค่รู้สึกว่าหนูเสียใจกับเรื่องดรามามากกว่า ในเรื่องของการประกวดหนูไม่ได้เครียด ไม่ได้ซีเรียส หนูเอ็นจอยของหนูไป แต่ในหลายๆ ครั้งที่หนูตื่นขึ้นมาทุกเช้า หนูมีความรู้สึกว่าต้องเจอคนมาด่าหนูอีกแล้วหนูทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรอ ถ้าไม่ชอบหนู ก็เลื่อนผ่านไปก็ได้ หรือบล็อกหนูออกก็ได้ หนิงเท่ากับผิด นั่นความรู้สึกของหนู
ถามว่ามันเกิดจากอะไร มันก็เกิดจากคนเห็นเรา หนูว่าคนอาจจะไม่ชอบ หรืออาจจะไม่ได้เชียร์เรา แล้วก็มาแขวะ มารุมด่าเรา แต่หนูว่าความรู้สึกของแต่ละคนมันรับความแข็งแรงได้ไม่เท่ากันนะ ในความรู้สึกหนู หนูอาจจะดูเป็นคนหยิ่งก็จริง อาจจะดูเป็นคนแข็งแรง แต่จริงๆ สภาพจิตใจหนูเป็นคนอ่อนแอมากๆ เลย
คือหนูอธิบายไปคนไม่ฟังก็คือไม่ฟังอยู่แล้ว แต่หนูอยากให้ลองเปิดใจหรือว่าให้โอกาสหนูนิดหนึ่งได้ไหม ให้หนูพิสูจน์ตัวเองให้เห็นหน่อยได้ไหม ว่าถ้าเปิดใจให้หนูแล้ว ยังรู้สึกว่าก็ไม่ชอบอยู่ดี ก็เคารพการตัดสินใจ หรือถ้าหนูมงฯ ขึ้นมาจริงๆ แล้วเจอดรามาหนักกว่านี้ ถามว่าจะรับไหวไหม นั่นคือเป้าหมายของหนูค่ะ ถ้าจะมองว่าไม่สมมงฯ อันนั้นไม่ใช่ปัญหาของหนูแล้ว ปัญหาเป้าหมายของหนูคือมาเอามงฯ ค่ะ ไม่เผื่อใจเลยค่ะ ต้องมงฯ เท่านั้น”
แอบนอยด์เป็นตัวเองคนก็ไม่ชอบ แล้วต้องให้ทำยังไง
“จริงๆ หนูว่าในแต่ละรอบก็ต้องใส่สุดเหมือนกัน ไม่มีกั๊กแล้ว ตอนนี้หนูเทรนเรียนทุกวันค่ะ หลายคนบอกว่าหนิงอาจจะด้อยในเรื่องการตอบคำถาม อันนี้หนูก็ไม่ปฏิเสธ เพราะหนูเติบโตมากับคำตอบในการเป็นนักร้อง หรือการใช้ชีวิตแบบบ้านๆ ไม่ได้เกิดมาเพื่อตอบคำถามคน หนูมาตรงนี้คือปีแรกของหนู หนูทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าหนูเก่งสำหรับตัวหนูเองแล้ว ถ้าให้คะแนนตัวเอง หนูก็ให้ตัวเองเต็ม เพราะหนูรู้ว่าใจหนูเป็นแบบไหน
แต่เอาจริงๆ หนูก็ไม่กล้าตอบแบบเดิมแล้วค่ะ เพราะหนูตอบแบบเดิมปุ๊บก็เอาหนูไปเล่นว่าไม่จริงใจ ไม่ให้เกียรติคนอื่น คือหัวเราะมากไปก็ไม่ได้ ไม่มีมารยาท ตอนนี้กลายเป็นว่าหนูพูดอะไรไปก็กลายเป็นผิดไปหมดเลย หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าจะเหลือความเป็นตัวเองได้ยังไง ในเมื่อเราทำความเป็นตัวเองแล้วทุกคนก็ไม่ชอบ กลายเป็นเกลียดเรา หรือต้องให้หนูทำยังไง ต้องเสิร์ฟยังไง แต่สุดท้ายเชื่อเถอะว่าหนูเป็นแบบนี้ได้ไม่นานหรอก สุดท้ายหนูต้องกลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิม
หนูบอกตัวเองว่าหลังจากนี้หนิงจะไม่เปิดโซเชียลแล้ว จะไม่เล่นเฟซบุ๊ก จะไม่เล่นติ๊กต๊อกแต่จะอัปคลิปอัปอะไรปกติ แต่ถ้าจะให้เลื่อนไถฟีดดู ขออนุญาตไม่ดูแล้วนะคะ”
บอกตอนนี้ไม่มีสัญญากับที่ไหน เพราะรอเซ็นกับ MGI ที่เดียวเท่านั้น
“หนูไม่มีสัญญาติดค่ะ ติดเซ็นที่ MGI อย่างเดียวตอนนี้ รอเซ็นอันเดียว ตอนนี้จิ้มปากกาอยู่แล้วเนี่ย (หัวเราะ) ก็อยากจะบอกคนที่เชียร์ว่าจริงๆ หนูเดินมาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ หนูต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็พลังด้อมสีเหลือง ขอบคุณซัปพอร์ต ขอบคุณทุกคนที่เดินเคียงข้างไปกับหนู ยอมรับว่ามีหลายวันที่ผ่านมาหนูรู้สึกเฟลไปบ้าง เสียใจไปบ้าง แต่วันนี้หนูกลับมาแข็งแรงแล้ว ถามว่าเท่าที่คุยกับพี่ณวัฒน์ (ณวัฒน์ อิสรไกรศีล) คิดว่ามงฯ อยู่ที่หัวเราไหม อันนี้หนูไม่กล้าตอบ แต่หนูก็ยังมีความหวังอยู่นะคะ หนูใส่เต็มที่แล้ว ปีนี้หนูมาแค่ปีเดียว ปีหน้าพอแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่เป้าหมายคือมงฯ เดียว”
เปิดใจประเด็นดรามาชุดว่ายน้ำ กับท่าเต้นที่เป็นไวรัล
“หนูแยกก่อนระหว่าง Best Performance กับ Best in Swimming Suit การเดินดี Performance สำหรับหนูคือการเอ็นเตอร์เทน ในพาร์ตการเป็นนักร้อง Performance คือการแสดง หนูเลยปล่อยความเป็นตัวเองออกไป ถ้าคนมองว่าเป็นตลกก็ไม่ว่าอะไรค่ะ ถ้าภาพมันเป็นแบบนั้นก็ต้องขอโทษด้วย แต่รอบพรีลิมฯ ไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะ ซิกเนเจอร์หนูคือเตะขาขึ้นทะแยงลงแล้วก็หมุน (หัวเราะ)”