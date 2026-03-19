ภรรยาร่ำไห้ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดื้อจนวาระสุดท้าย เลื่อนนัดหมอ เจาะท้องก่อนไปทำงาน เมียเก่าเผยเคยเตือนให้หยุดดื่มแต่ไม่ฟัง

“ไอซ์” ภรรยา เผย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ดื้อ เลื่อนนัดหมอ เจาะท้องก่อนไปทำงาน บอกก่อนจากยังบอกรักอยู่เลย ร่ำไห้เผยนาทีใจสลาย ค่อยๆ ปล่อยให้จากไป เมียเก่าเผยเลิกได้ 6 ปี ขอให้รักตัวเอง หยุดดื่มได้แล้ว แต่ก็ไม่หยุด ดีใจที่มีไอซ์เป็นภรรยา ลูกยอมรับเมียใหม่ของพ่อ “บอล เชิญยิ้ม” จะจัดงานให้สมเกียรติที่สุด
หลังจากวงการตลกสูญเสีย “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ตลกที่เป็นที่รักของทุกคนไปอย่างไม่มีวันกลับ จากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับระยะสุดท้าย ลามไปปอด วันนี้ (19 มี.ค) ได้มีพิธีรดน้ำศพ ที่วัดกลาง คลอง 4 จ.ปทุมธานี ท่ามกลางความรู้สึกช็อกและอาลัยรักของคนในครอบครัว รวมทั้งเหล่าตลกชื่อดัง เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าตลกดังเป็นมะเร็ง โดย “ไอซ์ ถลัชนันท์” ภรรยาคนปัจจุบัน พร้อมด้วย “เจ ยุวฉัตร” อดีตภรรยาของเหน่ง พร้อมด้วย “บอล เชิญยิ้ม” และ “ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง” ได้เปิดใจถึงความสูญเสียในครั้งนี้ทั้งน้ำตา
บอล : “เมื่อคืนพี่นุ้ยส่งข้อความมาก่อน ถามว่านอนหรือยัง เลยโทร.หา พี่นุ้ยบอกว่า เหน่ง ตับแข็ง”
ไอซ์ : “หมอบอกเหมือนเป็นมะเร็ง น่าจะระยะสุดท้ายแล้ว กำลังจะลามขึ้นไปปอด”
บอล : “ผมก็ช็อต พี่สาวไอซ์โทร.มา จนไอซ์โทร.มา ร้องไห้ ผมก็ขอเฟซไทม์ดูหน้าเหน่งหน่อย เริ่มพูดเพ้อ ถามว่านี่ใคร เขาบอกเหน่งๆ ก็บอกให้รอกูนะ ไอซ์บอกเอายังไงดี ย้ายโรงพยาบาลไหม ก็บอกว่าได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไป สุดท้าย 8 โมงกว่า มันยื้อไม่ไหว”
รับสามีดื้อ พูดไม่ฟัง มีสปิริตในการทำงาน เจาะเอาน้ำออกจากท้องก่อนไปงาน ให้ไปหาหมอก็โดนด่ากลับ
ไอซ์ : “เขาเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะ แต่หนูบอกเขาว่าให้เขาไปหาหมอได้แล้ว ถ้าเป็นอะไรไป จะได้แก้ทัน กินยารักษาทัน แต่เขารั้น เขาดื้อ พูดไม่ฟัง เขาด่าหนู บอกว่าถ้ามึงรีบมากก็ไปหาเองก่อนสิ คนมีสปิริตในการทำงาน เขาอยากทำงาน ไม่อยากให้แฟนคลับรู้ช่วงเวลาเขาเป็น เขาเจาะท้องเอาน้ำออกที่ท้องตลอดเลย เวลาเห็นเขาไปเล่นตามงาน อันนั้นเขาป่วย แต่เขาไม่ให้ไอซ์บอกใคร ให้เงียบไว้ก่อน ไม่ให้บอกใครเลย”
บอล : “เดี๋ยวคนจะไปดรามา น้องดูแล แต่เหน่งมีความดื้อ ไม่อยากให้ไปว่าน้องไอซ์ว่าทำไมเหน่งป่วยถึงให้ทำงาน น้องไม่ได้รู้ว่าเหน่งขนาดไหนแล้ว เพราะเหน่งดื้อมาก”
ไอซ์ : “หนูบอกให้เขาหยุดงานไปเลย หนูไม่ซีเรียสเลยเรื่องเงินเรื่องทอง หนูซัปพอร์ตเขาได้ หนูพูดตลอดอยู่แล้ว ไม่ต้องทำก็ได้ ให้พักผ่อนเอาร่างกาย แต่ในเมื่อเขาชอบความในความเป็นตลก อยากเล่นตลก อยากไปเจอแฟนคลับ เขาดื้อค่ะ แกรักงาน รับงานไว้แล้ว บอกว่ายังไงก็ต้องไป ไม่ไหวก็ต้องไป หนูก็พูดไปแล้วว่าไม่ไปได้ไหม หยุดไปเลย รักษาตัวให้แข็งแรงก่อน”
เผยเลื่อนนัดหมอ ไม่ยอมฉีดโปรตีนไข่ขาว
ไอซ์ : “ก่อนไปงานล่าสุดที่เซ็นทรัลอุบลฯ ก่อนขึ้นเครื่อง แกหาหมอมาแล้วรอบนึง ไปเจาะท้อง หมอบอกแล้วว่าต้องให้โปรตีนไข่ขาวสัก 3-4 ขวด ประมาณ 5 พันบาท หมอนัดวันอังคารที่แกจะบินพอดี ก็เลยต้องเลื่อนหมอไป ถ้าแกไม่เลื่อนหมอไป หนูว่าเขาก็จะยังอยู่ แต่เขาดื้อ เขานัดหมอเป็นอังคารหน้าอีกที และเขาบอกหนูว่าไม่ให้ฉีด ไม่เอาไข่ขาว ไม่เอาโปรตีน อาทิตย์หน้าก็จะเจอหมอแล้ว จะไปฉีดทำไมให้เปลืองเงินตั้ง 5 พัน แต่ที่บ้านหนูบอกว่าฉีดเลย รักษาเต็มที่ หนูเป็นคนซัปพอร์ตค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว หนูขอให้เขาหาย หนูบอกเขาตลอดว่าที่รักสู้นะ อยู่กับลูกไปนานๆ นะ ไหนจะลูกพี่อีก หนูพูดตลอด เราเพิ่งได้บ้านกันเองนะ พี่จะมีความสุขแค่นี้เหรอ จะเป็นแบบนี้เหรอ
หนูพูดตลอด เขาก็ดื้อ จนหมอก็พูด ถ้าคนไข้ไม่อยากฉีดโอเค ถ้าเจาะท้องน้ำออก ระวังจะน็อกนะ ระวังจะวูบ เพราะความดันแกต่ำ ถ้าเจาะไปมีผลอยู่แล้ว แล้วขึ้นเครื่องบินอีก ความดันก็กด ไปหาหมอก็ดึกแล้ว แล้วไปส่งแกคืนนั้นเลย ตี 4 ไปดอนเมือง แกเพิ่งเจาะท้องเสร็จ แกก็หน้ามืด ป๊ากับหนูก็พูดว่าถ้าพี่ไม่ไหวหยุดเถอะ เดี๋ยวหนูจ่ายค่าเครื่องบินเอง เอาสุขภาพเถอะ ไม่ต้องไปเลื่อนนัดหมอ สุดท้ายแกก็ไม่ได้ ต้องไป รับงานไว้แล้ว รับปากไว้แล้ว หนูก็ไปส่งเขาตี 4 วันนั้น กว่าแกจะบินไป ขึ้นเครื่องเกือบ 7 โมง”
บอล : “ร่างกายทรุดอยู่แล้ว โดยเหน่งไม่ยอมพัก พอไม่พักทุกอย่างก็ดร็อปลง จนเมื่อคืนล่าสุดให้เลือดแล้ว มัดมือ ก็บอกว่าไอซ์อย่าใจอ่อน อย่าแก้เชือกนะ เราเคยดูพี่เบิร์ต (โรเบิร์ต สายควัน) มา เรารู้ ผมรู้ว่าเขาป่วย แต่ไม่คิดว่าอยู่ๆ ปั๊บเลย เมื่อคืนคุยกับไอซ์ประมาณเที่ยงคืนกว่า”
เผยยังเล่นมุก บอกรักก่อนจากกัน ร่ำให้ยื้อชีวิตให้อยู่ให้นาน แต่สุดท้ายก็จากไป
ไอซ์ : “ตอนไปส่งที่รพ. เขายังพูดปกติอยู่เลย ยังเล่นๆ กับหนู บอกรักหนู บอกว่าพี่จำหนูได้นะ หนูคือเมียพี่ พี่รักหนูนะ เขาก็เล่นมุกกับหนู แต่พอหนูขับรถไปจะถึงรพ. เขามีอาการเพ้อ ไม่เป็นตัวเอง เอามีดมาสิ มีดอยู่ไหน เหมือนเขาเพ้อแล้ว อยู่ดีๆ ก็เป็นหนักเลย ทั้งที่คุยกันดีๆ อยู่เลย น่าจะไม่ไหวแล้ว
เขาเลื่อนนัดหมอไปด้วย แล้วเกิดจากมะเร็ง ลามไปถึงปอด ให้หนูตัดสินใจว่าวันต่อวันไหม หรือจะยังไง หนูบอกว่าขอรักษาเต็มที่ ให้เขาหาย หนูไม่ยอมให้เขาไป จนเขาบอกว่าโอเค เขาอยู่ได้ถึงประมาณ 08.10 น. เขานิ่งไปแป๊บนึง หนูก็ตกใจ เรียกเขาที่รัก พี่เหน่งๆ เขาหายใจเฮือกขึ้นมา สักพักหนูก็เรียกที่รักๆ เขาก็นิ่งไป หายใจเฮือกมาอีกที
สุดท้ายหนูบอกว่าที่รักหนูรักที่รักนะ สู้สิ สู้ไปด้วยกัน (ร้องไห้) เขาก็นอนนิ่งไปเลย (ร้องไห้) หัวใจยังเต้นอยู่ หมอบอกว่าต้องปล่อยให้เขาค่อยๆ ไป (ร้องไห้) หนูดูใจเขา โทร.หาคนโน้นคนนี้ หนูเครียด จนไม่รู้จะทำยังไงแล้ว (ร้องไห้) ถ้าปั๊มหัวใจแก แกก็จะเจ็บอีก แต่นาทีนั้นหนูอยากให้เขากลับมา ยังไงก็ได้ ให้เขามีชีวิต ยื้อต่อให้อยู่กับหนู (ร้องไห้) แต่พอหมอมาตรวจอีกทีก่อนไปปั๊มหัวใจ เขาบอกว่าพี่เหน่งไปแล้ว (ร้องไห้) พี่เหน่งก็เสียตั้งแต่ 08.10 น. ค่ะ (ร้องไห้)”
เผยคำร่ำลาครั้งสุดท้าย ไม่ลืมมีลูกกับภรรยาเก่า
ไอซ์ : “เขาบอกกับหนูตลอดว่าบ้านให้หนูนะ อย่าขายนะ รถพี่เอาไว้นะ เขาพูดกับหนูแค่นี้ (ร้องไห้) แต่หนูไม่ได้ลืมนะว่าเขามีลูก หนูบอกเขาตลอด ถ้าเรื่องลูกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะ หนูก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรกับคนเก่ามา ทำให้ไม่ชอบกัน หนูก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไร แต่พี่เหน่งไม่อยากให้หนูไปยุ่ง เขาอยากคุยเองเรื่องลูก หนูเลยไม่เคยไปยุ่ง ไม่ได้ไปก้าวก่าย”
“เจ” ภรรยาเก่าเผยเลิกได้ 6 ปี ให้รักตัวเอง หยุดดื่มได้แล้ว แต่ก็ไม่หยุด ดีใจที่มีไอซ์เป็นภรรยา ลูกยอมรับเมียใหม่ของพ่อ
เจ : “วันนี้ลูกมาด้วย จริงๆ เลิกกันได้ 5-6 ปีแล้ว หนูอยู่กับเหน่งมา 17 ปี ร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอด ก็แบบนี้แหละเหมือนที่อยู่กับน้อง เขาจะดื้อ ก็มีการพูดตลอดว่าต้องหยุดแล้วนะอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้ว ถ้าไม่รักตัวเอง จะรักลูกรักเมียตอนไหน ก่อนหน้านี้เลิกเพื่อให้เขาเลิกเบียร์ให้ได้ กลับมาอยู่บ้าน เลิกได้อาทิตย์เดียวแล้วกลับไปกินอีก เหมือนเขาดื้อจริงๆ แต่มีช่วงนึง พี่เบิร์ตเสีย น้าค่อม ชวนชื่นเสียช่วงโควิด เรากลับไปอยู่บ้าน ก็เลยห่างกัน แต่เราทำหน้าที่พ่อแม่ของลูก
ไม่ได้เกลียดกัน ก็ห่วงใยเหมือนเดิม พอรู้ข่าวว่าเขามีน้องไอซ์ เราก็ดีใจด้วย พยายามบอกลูกว่า ทุกคนต้องมีชีวิตครอบครัวใหม่นะ พยายามบอกลูกให้เขายอมรับแฟนใหม่ของพ่อ เพราะพ่อกับแม่ เป็นคนรักกันไม่ได้แล้ว เป็นได้แค่พ่อแม่ของลูก วันนี้ลูกก็อยากมากอดพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ปกติปิดเทอมเขาก็มาเที่ยวกัน”
บอล : “ส่วนที่จะมีฟรีคอนเสิร์ต เราอยากจัดงานให้เขาให้ดีที่สุด สุดท้ายแล้ว อยากทำอะไรให้รู้สึกสมเกียรติ อย่างน้อยเคยอยู่กับผมกับตั๊ก (บริบูรณ์ จันทร์เรือง) มา 10 กว่าปี มันผูกพัน บรรยายไม่ถูก วันนึงเขาก้าวจากเราไปมีครอบครัว เราให้เกียรติเขา เราไม่อยากมีปัญหาทีหลัง”