5 แสนยังไม่มีใครจ้าง! “อิงฟ้า” ลั่นคุ้มค่า “ณวัฒน์” ขึ้นค่าตัวทำขวัญนาค 1 ล้าน! “ชาล็อต” ปลดล็อกปมในใจแล้ว

“อิงฟ้า” ลั่นคุ้มค่า “บอสณวัฒน์” ขึ้นค่าตัวทำขวัญนาคจาก 5 แสนเป็น 1 ล้านบาท! แซวให้บวชหมู่มาหารกันได้ แฮปปี้ถ่ายรูปคู่ “โอปอล” ณวัฒน์ไม่ดุ ชมน่ารักแถมถ่อมตัว ด้าน “ชาล็อต” เผยปลดล็อกใจกับบอสแล้ว แต่ปัดตอบเรื่องสัญญา มูฟออนเต็มร้อยใช้ธรรมะเข้าช่วย
ไม่ได้เห็นออกงานคู่กันมาพักนึงแล้ว สำหรับคู่ของ “อิงฟ้า วราหะ” กับสาว “ชาล็อต ออสติน” ที่ก่อนหน้านี้ชาล็อตโดน “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ตักเตือนไปชุดใหญ่ บวกกับมีอาการป่วยเลยหายหน้าหายตาไป แต่ล่าสุดทั้งคู่กลับมาออกงานด้วยกันอีกครั้งในงานเปิดตัว THE GRAND CLINIC ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะวอร์ค เกษตรนวมินทร์ ดูเหมือนทุกอย่างจะคลี่คลายเรียบร้อยแล้ว
ชาล็อต : “สิ่งที่ได้ไปต่อในปีนี้ ก็ดูแลตัวเองค่ะ รักตัวเองได้ไปต่อ สุขภาพตอนนี้ดีขึ้นมากๆ ค่ะ ก็หาเวลาออกกำลังกาย กินให้เยอะขึ้น เน้นโปรตีนเยอะๆ เพราะเราเป็นคนผอมตัวเล็ก จริงๆ ไม่ได้เลือกกินหรอก ก็พยายามกินให้มันมีน้ำหนักขึ้นก่อน แล้วจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังค่ะ ปีนี้ก็อยากจะปั้นหุ่นตัวเอง ก็ต้องขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงมากๆ ค่ะ สำหรับตอนนี้ดีขึ้นมากๆ ทุกอย่างค่ะ ยาที่เคยกินก็หยุดไปหมดแล้วไม่ได้ทานแล้วค่ะ หันมาเน้นทางสายธรรมะแทน คือก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างว้าวุ่น เพราะผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะ ก็รู้สึกว่าเอาจิตใจตัวเองก่อน เน้นความสงบ ก็เลยพึ่งทางธรรมดูค่ะ อาจจะมีช่วงนึงในปีนี้ที่อาจจะหายไปสัก 7 วันนะคะ
สำหรับหนูก็มูฟออนเรียบร้อยแล้วค่ะ เน้นอนาคตแล้วก็โปรเจกต์ที่กำลังจะเข้ามา แล้วก็โอกาสต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาในอนาคตค่ะ ก็ดีใจที่ได้คุยกันค่ะ ก็ตั้งแต่วันที่เปิดตัวมงกุฎคือวันที่เจอกันครั้งแรก ก็เหมือนเราทิ้งทุกอย่างไปหมดแล้ว ความรู้สึกต่างๆ ความเสียใจอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้หิ้วหอบกลับมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว จริงๆ ก็หาวันไปคุยแหละ แต่ว่าด้วยความที่ประกวดด้วย แล้วเราเองไม่ได้เข้าไปในออฟฟิศด้วย ไม่ได้มีงานอะไรที่ได้เจอ พอได้เจอเราก็ปลดล็อกไม่มีอะไรที่ติดค้างในใจแล้วค่ะ หลายๆ อย่างก็ต้องใช้เวลาด้วยค่ะ สำหรับหนูตอนนี้ 100% ค่ะ ไม่ได้มีอะไรแล้ว เน้นใช้ชีวิต ถ้าไม่มีงานเราก็พยายามหาอะไรทำที่มันสามารถพัฒนาตัวเอง หรือว่าส่งเสริมตัวเอง รอโอกาสที่จะเข้ามาในอนาคตมากกว่าค่ะ ตอนนี้ก็อยากได้งานละคร งานแสดง
เรื่องสัญญา อันนี้เป็นเรื่องภายในหนูไม่สามารถพูดได้ค่ะ แต่ว่าสำหรับหนูทิศทางอย่างที่บอกโฟกัสอนาคต มันยังไม่ได้มาถึงเร็วๆ นี้ ก็ใช้ชีวิตไปก่อน ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องอะไรยังไง แต่ก็มีคุย เขาก็บอกว่าเอาที่เราแฮปปี้ พยายามคว้าโอกาสต่างๆ ที่ได้เข้ามาค่ะ
ถามว่าความสุขของหนูวันนี้คืออะไร ถ้าหนูตอบว่าธรรมะจะเชื่อหนูไหม (หัวเราะ) หนูรู้สึกว่าพอเราไม่ได้มีเรื่องอะไร หรือไม่ได้แบกอะไรไว้กับตัวเองหนักๆ มากๆ พอได้ปล่อยวาง ได้อยู่กับตัวเอง คิดทบทวนต่างๆ ก็ทำให้เราได้เห็นทั้งมุมที่ดีและไม่ดีของตัวเอง อันไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องการงาน แต่เรื่องการใช้ชีวิตด้วย สุดท้ายก็ไม่อยากแบกอะไรไว้เยอะแยะมากมาย ปล่อยวางไป อะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านไปเป็นบทเรียน ต่อจากนี้ก็โฟกัสตัวเอง สิ่งที่จะเข้ามา อะไรที่มันจะทำให้ตัวเองดีขึ้นอยู่จุดนี้ได้แบบมีความสุข ก็เน้นตรงนี้มากกว่าค่ะ”
อิงฟ้า : “ฟ้าคนกลางทุกเรื่อง (หัวเราะ) คือจริงๆ เราก็มีคุยหลังบ้านทั้งตัวน้องเองและตัวบอส ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ก็เป็นเรื่องของการน้อยใจกัน แล้วก็การที่ทำงานอยู่ด้วยกันมานาน เราก็รู้ด้วยบริบทบอสอยู่แล้ว ก็เลยพยายามจะบอกกับน้องว่าอันไหนที่เราสามารถเริ่มได้จากตัวเรา หมายถึงความรู้สึกถ้ามูฟออนได้หรือโฟกัสสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหลังจากนี้ที่จะต้องทำ ต้องเจอก็อยากให้น้องไปโฟกัสด้านโน้น แล้วก็มีส่งกำลังใจให้ตลอด ก็บอกเขาไปแล้วว่าจริงๆ ก็เหลือเวลาอีกไม่มากถ้าน้องจะต้องหมดสัญญาหรือเดินหน้าต่อ เราก็อยากให้ไปแบบดีๆ กัน ตัวฟ้าเองก็ไม่ได้มีปัญหากับน้อง ไม่ได้มีปัญหากับบอส เรายังอยากทำงานด้วยกับทั้งคู่ มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่วันนี้เราได้เห็นภาพที่เชื่อว่าแฟนๆ ก็คงจะรู้สึกดีไปด้วยเช่นกัน”
โอด “บอสณวัฒน์” เรียกค่าตัวหมอทำขวัญนาค 5 แสนยังไม่มีคนจ้าง ล่าสุดขึ้นเป็น 1 ล้าน แซวขำๆ ให้บวชหมู่แล้วหารกัน
อิงฟ้า : “5 แสน ยังไม่มีใครจ้างหนูเลย (หัวเราะ) เราก็อยากทำเนอะ แต่ว่าน่าจะมีใครหลายคนรอเนอะที่เป็นแฟนหมอทำขวัญนาค ก็อยากให้จ้างนะจะพยายามขอบอสให้ รับแค่รายเดียวก็คุ้มแหละค่ะ บวชหมู่ไหมแล้วหารกัน (หัวเราะ) บวช 10 คนไง คนละแสน ก็ต้องขอบคุณไนน์เอนเตอร์เทนที่ให้ได้โชว์ เพราะตอนแรกก็กระแสดรามานิดหนึ่งว่าทำไมทำขวัญนาคแพงจัง 5 แสน แต่พอมีโชว์นั้นออกไปทุกคนก็เข้าใจว่าคุ้มว่าทำไมต้อง 5 แสน เราก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงๆ เรตราคาก็ถือว่าเป็นเรตที่สูง แต่ถ้ามันแลกกับเวลาการเดินทางและจำนวนชั่วโมงก็คุ้มแหละ หารกันก็ได้นะ บวชหมู่
1 ล้านบาทก็ได้อยู่ด้วยกันประมาณ 4 ชั่วโมงค่ะ จริงๆ ไม่เคยไปทำที่ไหนแล้วถึง 4 ชั่วโมง ส่วนมากนั่งกันไม่ไหว ส่วนมากประมาณ 2-3 ชั่วโมง มันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สืบสานต่อไป เราไม่ได้เห็นคนทำขวัญนาคมานานแล้ว แล้วก็เป็นหนึ่งในคนในวงการที่ทำได้ ก็อยากจะเผยแพร่ให้เด็กรุ่นใหม่ หนูก็สัญญาว่าจะขอลดค่าตัวบอสทุกวัน ตำราก็ยังอยู่บ้านนะคะ ถ้าเรียกแล้วพร้อมเลย จริงๆ ทำขวัญนาคมีหมอมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้ว สลับช่วยกัน”
ดีใจที่มีโมเมนต์ทั้งถ่ายรูปและทำคอนเทนต์ร่วมกับ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ณวัฒน์ ไม่ดุ ปลดล็อกไปหมดแล้ว
อิงฟ้า : “น่ารักๆ หลายคนบอกว่าป่านนี้อิงฟ้าโดนบอสดุแล้วมั้ง แต่ไม่โดนนะ ไม่มีๆ เขาแฮปปี้มาก หนูก็ดีใจ เหมือนปลดล็อกไปด้วยว่าเราสามารถที่จะร่วมเฟรมหรือถ่ายรูปได้ปกติ คิดว่าแฟนๆ นางงามเองก็คงจะปลดล็อกเช่นเดียวกัน ตัวน้องโอปอลเองเขาก็น่ารักมากๆ ดีใจที่ได้เจอค่ะ ก็ชวนน้องทำคอนเทนต์ด้วย ขำมาก คือตอนแรกก็ถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปกันมา ก็เลยถามเราเล่นคอนเทนต์กันไหม น้องก็แบบ อุ้ย ได้เหรอคะ เราก็บอกว่าได้ แต่พี่ต้องรบกวนจริงๆ นะ ประโยคแรกมันจะแรงนิดนึง (หัวเราะ) เขาก็โอเคได้ค่ะ เขาก็เล่นออกมาได้แบบน่ารักค่ะ
คือตอนแรกฟ้าเห็นแล้วแหละว่าโต๊ะแต่งหน้าเราอยู่ติดกัน เราก็ยังโอ้โห เขาจัดให้เนอะ อยู่ใกล้กันเลย เราก็ยังคุยกับทีมว่าเราจะทักน้องได้ไหมนะ ใครจะเริ่มก่อนเดี๋ยวมาดูกัน พอมาถึงน้องก็มีความถ่อมตัวมาก เขาก็สวัสดีทักทายเรา ซื้อน้ำให้ เรียกเราทาน ก็น่ารักดี มันก็เลยทำให้ทุกอย่างรีแล็กซ์ แล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีค่ะ ก็ปลดล็อก แล้วก็ดีใจที่บอสเองก็แฮปปี้ด้วย แฟนนางงามก็แฮปปี้ หนูเห็นภาพแล้วดูคอมเมนต์ก็ไปในทางเดียวกันที่ชื่นใจ”