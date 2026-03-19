ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เปิดเกมรุกธุรกิจภาพยนตร์ เดินหน้ายูนิตใหม่ “Common Ground” ต่อยอดความสำเร็จ

“ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” เดินหน้ารุกธุรกิจภาพยนตร์เต็มรูปแบบ เปิดยูนิตธุรกิจใหม่ “Common Ground” เพื่อยกระดับการพัฒนาไอเดียและคอนเทนต์ใหม่ๆ อย่างมีคุณภาพ พร้อมจับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) เสริมศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุน โดยวางเป้าหมายสร้างความร่วมมือระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน และพันธมิตรในอุตสาหกรรม ทั้งด้านการผลิต การลงทุน รวมทั้งการจัดจำหน่าย เพื่อผลักดันคอนเทนต์ไทยให้สามารถขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและระดับสากลบนรากฐานที่แข็งแกร่ง
การเปิดยูนิตใหม่ครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” ที่สร้างรายได้ 130 ล้านบาท ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการจับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพและไอเดียเชิงกลยุทธ์ สามารถเชื่อมโยงสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับผู้ชมได้อย่างแท้จริง และเพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าว ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จึงเดินหน้าจัดตั้ง “Common Ground” ในฐานะ Business Unit พร้อมสร้าง Co-Production Hub เปิดพื้นที่ให้ผู้กำกับ นักเขียน และครีเอเตอร์ ได้ร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์ภาพยนตร์ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิด บทภาพยนตร์ ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับพันธมิตรด้านการลงทุน การผลิต และ การจัดจำหน่ายร่วมกันอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดกว้างต่อความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการคุณภาพให้เกิดขึ้นได้จริงในระยะยาว
ภายใต้ยูนิตใหม่ “Common Ground” ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เดินหน้าผนึกกำลังกับพันธมิตร พร้อมตอกย้ำศักยภาพของความร่วมมือผ่านการประกาศไลน์อัพภาพยนตร์ไทย ซึ่งสะท้อนแนวทางการนำเสนอคอนเทนต์ไทยที่หลากหลาย โดยขยายพอร์ตความสำเร็จสู่ไลน์อัพที่ไม่ได้มุ่งเพียงยกระดับคุณภาพและความสนุกเท่านั้น แต่ยังนำเสนอเรื่องเล่าที่มีอัตลักษณ์ ควบคู่ไปกับแคมเปญการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ในทุกมิติให้กับผู้ชม โดยภาพยนตร์ทั้งหมดมีกำหนดเข้าฉายภายในปี 2569-2570
• ภาพยนตร์ “ประเสริฐ” ภาพยนตร์แอ็กชัน-ดราม่าทุนสร้างสูง โปรเจกต์ความร่วมมือระหว่าง ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ และ ก้องเกียรติ โปรดักชั่น กำกับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ (ข้างบ้าน) นำแสดงโดย หนุ่ม กรรชัย, เวียร์ ศุกลวัฒน์ และ ตู่ ภพธร เรื่องราวของเจ้าของบริษัทให้เช่ารถที่ให้บริการลูกค้าในโลกอาชญากรรม เมื่อเขาบังเอิญเห็นเหตุฆาตกรรม ที่ไม่ควรเห็น เขาและครอบครัวจึงตกเป็นเป้าหมายของแก๊งอันธพาลสุดโหด
• สำหรับภาพยนตร์ “เบอร์แปลก NO CALLER ID” ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จับมือกับ STRIPPERS FILMS ภาพยนตร์ทริลเลอร์เหนือธรรมชาติ เล่าเรื่องราวของหญิงร่างทรงที่ต้องสูญเสียพ่อและน้องสาวจากเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ เมื่อถูกผลักดันจนถึงขีดสุด เธอจึงใช้พลังทางจิตวิญญาณเพื่อล้างแค้น นำแสดงโดย เพลง ชนม์ทิดา, สัญญา คุณากร พร้อมเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของ ณภัสร์ ตะเลียงคะปุน ผู้กำกับโฆษณามากประสบการณ์
• ภาพยนตร์ “บัว” ซึ่ง ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ร่วมมือกับ ก้องเกียรติ โปรดักชั่น ในด้านการจัดจำหน่าย อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจ ภาพยนตร์แนว Coming-of-Age ที่อบอุ่นและสะเทือนอารมณ์ ตั้งอยู่ในยุคทศวรรษ 1970 เล่าเรื่องการเดินทางของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ เพื่อตามหาแม่ที่หายตัวไป ถ่ายทอดทั้งความโหดร้ายของชีวิตและภาวะการเติบโตท่ามกลางช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นการกำกับร่วมกันระหว่าง ทราย-อินทิรา เจริญปุระ และ เพ็ญศิริ กลางสุรินทร์ นำแสดงโดย โจรี่ อรปรียา นักแสดงหน้าใหม่, แวน ชนินทร
• “ALL FORGOTTEN NOW” ภาพยนตร์แอ็กชัน-ทริลเลอร์เข้มข้น ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ และ วันนี้วันดี สตูดิโอ จากผู้กำกับ กิตติชัย วรรณ์ประเสริฐ ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงของชนเผ่าบนภูเขาที่บุกยึดโรงพยาบาลและจับตัวประกัน นำแสดงโดย เบลล่า ราณี, ปีเตอร์ นพชัย, ณัฏฐ์ กิจจริต
นายชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า “การเปิดตัวยูนิตใหม่ “Common Ground” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ในการวางโครงสร้างธุรกิจให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคต เราไม่ได้มองเพียงการผลิตภาพยนตร์ แต่ต้องการสร้างระบบที่ช่วยให้ไอเดียใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนรากฐานที่แข็งแรงและกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพราะเราเชื่อว่าผลงานที่ตอบโจทย์ผู้ชมต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมในการผลักดันให้ไอเดียนั้นเติบโตเป็นโครงการที่มีศักยภาพทางธุรกิจได้จริง
โดยตลอดที่ผ่านมา ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งทำให้บริษัทมองเห็นภาพอุตสาหกรรมได้ครบทุกมิติ ตั้งแต่พฤติกรรมผู้ชม กลไกตลาด ไปจนถึงความต้องการของคนทำงานสร้างสรรค์ และยิ่งตอกย้ำว่า หากมีพื้นที่กลางที่สามารถเชื่อมความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญ และโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้โครงการที่ดีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปได้ไกลยิ่งขึ้น
การเปิดยูนิตใหม่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการขยายบทบาทของ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ แต่ยังสะท้อนความตั้งใจของบริษัทในการสร้างโครงสร้างรองรับการพัฒนาโครงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาว โดย “Common Ground” จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้คนทำงานเบื้องหลัง พันธมิตร และผู้ลงทุน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการคุณภาพร่วมกัน บนความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนทำหนังไทย เรื่องเล่าของไทย และโอกาสของคอนเทนต์ไทยที่จะเติบโตได้ทั้งในประเทศและในระดับสากล”
พร้อมกันนี้ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ยังได้เข้าร่วมงาน Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2026 ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–20 มีนาคม 2569 หนึ่งในเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมคอนเทนต์เอเชีย เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มตลาดภาพยนตร์ในภูมิภาค และเปิดโอกาสสู่ความร่วมมือใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันโครงการคุณภาพ และวางรากฐานให้คอนเทนต์ไทยเติบโตอย่างมั่นคง
