“เติร์ด กันตพัฒน์” ศิลปินลูกโป่งไทยหนึ่งเดียวบนเวทีโลก เนรมิตอาณาจักรลูกโป่งยักษ์สูง 12 เมตร ทำลายสถิติใหม่ ณ สิงคโปร์

ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งประวัติศาสตร์ของศิลปินไทย เมื่อ นายกันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์ หรือ "เติร์ด" นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดนานาชาติ (KUBIM) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ The Third Balloon ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินลูกโป่ง (Balloon Artist) เพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เข้าร่วมเนรมิตนิทรรศการระดับโลก "Balloon Forest of Wonders" ณ Central Atrium, Marina Square ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเขาเป็น 1 ใน 50 ศิลปินชั้นนำที่ได้รับคัดเลือกจาก 5 ทวีปทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เพื่อร่วมสร้างสรรค์ปรากฏการณ์งานศิลปะจากลูกโป่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ในปีนี้ นิทรรศการจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์สุดล้ำ "ยักษ์ผลไม้ (Giant Fruits - If fruits were alive?)" โดยมีไฮไลท์สำคัญที่ทำลายสถิติความสูงถึง 12 เมตร คือ "Strawberry Fairy House" หรือบ้านสตรอว์เบอร์รี่ยักษ์ที่เปิดให้ผู้เข้าชมเดินเข้าไปสัมผัสละอองหมอกกลิ่นสตรอว์เบอร์รี่ภายในได้จริง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัว "ลูกโป่งทุเรียนลูกแรกของโลก" เคียงคู่ไปกับผลไม้ประจำท้องถิ่นในเอเชียอาคเนย์หลากชนิด อาทิ สับปะรด กล้วย แก้วมังกร และมะเฟือง พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลไม้ที่พบได้ทั่วโลกอย่างแตงโมและองุ่น เพื่อสื่อถึงมิตรภาพนานาชาติอันเป็นหนึ่งเดียวกัน (International Friendship) ผ่านงานศิลปะระดับโลก
นิทรรศการในครั้งนี้ยังได้รับการบันทึกว่าเป็นนิทรรศการลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศสิงคโปร์ ด้วยขนาดพื้นที่กว้าง 17.2 เมตร และยาว 36.2 เมตร หรือครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 622.64 ตารางเมตร โดยมีการใช้ลูกโป่งในการสร้างสรรค์มากที่สุดในภูมิภาคเป็นประวัติการณ์ถึง 341,768 ใบ นับเป็นก้าวสำคัญที่พิสูจน์ศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่จากประเทศไทยบนเวทีระดับสากลได้อย่างยอดเยี่ยม
ด้าน คุณกันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์ (เติร์ด) ได้เผยความรู้สึกถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "ผมรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกครั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่าศิลปินไทยมีความสามารถและศักยภาพทัดเทียมสากล ผมมีความตั้งใจที่จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรคุณภาพและส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกได้เห็นว่า 'คนไทยหากตั้งใจทำสิ่งใดแล้ว ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก' ครับ"