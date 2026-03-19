“ใจหนูจะขาด” ภรรยาร้องไห้เกือบเป็นลม รดน้ำศพ “เหน่ง เหม่งจ๋าย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างความตกใจให้แก่คนในแวดวงตลก รวมทั้งคนในวงการบันเทิง ที่รู้จัก “เหน่ง เหม่งจ๋าย” หลังเจ้าตัวจากไปกะทันหัน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 มี.ค.) หลังป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย กำลังลุกลามไปที่ปอด ทรุดจนหัวใจวายเฉียบพลัน โดย “ไอซ์” ภรรยาเผยว่า สามีไม่สบายมาสักพัก รักษาตัวแต่ไม่ให้ใครรู้ เขาไม่ได้บอกใคร น่าจะเป็นมานานแล้ว แต่เพิ่งมาหนักช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา ท้องใหญ่ขึ้น ก่อนหลับไปเฉยๆ

ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ มีรดน้ำศพ ที่วัดกลาง คลอง 4 จ.ปทุมธานี มีตลกมาร่วมไว้อาลัยหลายคน “ไอซ์” ภรรยาร้องไห้ตลอดเวลาจนเกือบจะเป็นลม ขณะที่ลูกสาวกับภรรยาคนแรกกราบเท้าพ่อครั้งสุดท้ายด้วยน้ำตา ท่ามกลางบรรยากาศสุดเศร้า ด้านไอซ์ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กสุดอาลัย “ใจหนูจะขาด” ทำแฟนๆ เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก




















