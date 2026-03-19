“อ๊อฟ ปองศักดิ์” โสดปีกว่าแล้ว ลั่นเหมือนคนแก่ อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆ ติดละครแนวตั้ง

“อ๊อฟ ปองศักดิ์” โสดสนิทปีกว่า รับมุมมองรักเปลี่ยนไปตามวัย ไร้สเปกแล้ว โอดเหมือนคนแก่ ชอบนอนอยู่บ้านเฉยๆ ติดละครแนวตั้ง เตรียมปลอบใจแฟนๆ ด้วยซิงเกิลใหม่ หวนคืนสไตล์เพลงอกหักรักคุดที่ทุกคนคุ้นเคยให้หายคิดถึง
ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยมีช่วงให้หยุดพักเรื่องรักนานๆ เลย สำหรับนักร้องเสียงดีอย่าง “อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์” แต่ล่าสุดในการเก็บภาพบรรยายเปิดห้องซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ DA ENDORPHINE UPSTAGE #แสบสนิทคอนเสิร์ต ที่ตึก GMM GRAMMY เจ้าตัวกลับบอกว่าตอนนี้โสดมาได้ปีกว่าแล้ว ไม่มีใครเข้ามาเลย
“ไม่มีค่ะ เป็นศูนย์จริงๆ โสดมาปีกว่าแล้ว ไม่ได้มีแฟนเลย แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตก็ดีอยู่แบบนี้ เพราะว่าเราก็ต้องเลือก ดวงความรักกับดวงงานมันมาคู่กันไม่ได้ สำหรับเรา เพราะเราเป็นคนโฟกัสงาน ส่วนใหญ่เราจะเป็นคน DM ไปหาเขา แกล้งๆ ตลกๆ เฮ้ย น่ารักจัง แต่ไม่เคยตกได้เลย บางคนอ่านแล้วก็เงียบ บางคนอ่านแล้วก็ไม่ขึ้นสีฟ้าอีกเลย เพราะว่าเขาบล็อก (หัวเราะ) ครั้งนี้อาจจะนานจริง ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะพอเราอายุมากขึ้น แล้วคือเด็กใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เขาก็ชอบกันในวัยเท่ากัน แล้วเราพอในวัยที่เลขสี่แล้วคนที่อายุสักสามสิบกว่าเขาก็อยากจะได้เด็ก เหมือนเราก็อยากจะได้เด็ก ได้แฟนเด็กมาคอยดูแลเอาใจ
มันเป็นกฎธรรมชาติ พอเราเด็กเราอยากได้แฟนแก่ พอเราแก่เราอยากได้แฟนเด็ก แต่ตอนนี้เด็กอยากได้กันเอง เราก็เลยต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวไง แต่ว่าตอนนี้ไม่เหงาแล้ว เพราะติดละครแนวตั้ง (หัวเราะ) วันนึงดูไปสิบเรื่อง คือมันทดแทนกันได้ เพราะจริงๆ แล้วด้วยความที่อ๊อฟก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกแล้ว คือมันจะมีช่วงนึงที่เราทำงาน หลังจากที่โควิดหายใหม่ๆ เราก็เปรี้ยวไง ทำงานเสร็จแล้วก็เที่ยว เหมือนเราเคยใช้ชีวิตใจแตกมาแล้ว เราเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนคนแก่ อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหน”
บอกโตขึ้นมุมมองความรักก็เปลี่ยน อยากได้คนมาดูแลบ้าง
“ความรักก็ตามหาอยู่ แต่มันไม่มี ตอนนี้ไม่มีสเปกแล้ว หมาแก่ก็ได้ แก่ก็เอา แต่ว่าอย่าถึงขั้นเป็นปุ๋ยม่วงนะ (หัวเราะ)ตอนนี้คืออยากนอนนิ่งๆ กิน กินเงินเกษียณของเขาแล้ว คืออยากได้อย่างนั้น ไม่ต้องถึงขั้นติดเตียง เราก็อยากได้คนที่ดูแลเราบ้าง ถามว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไหม อ๊อฟมองว่ามันก็เปลี่ยนนะ เพราะว่าพอเราโตขึ้น เราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจโลก เข้าใจคน เข้าใจวัฏจักรของมัน เพราะเราจะไปวิ่งตามความรักเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ เพราะตอนนั้นเราก็เด็กอยู่ ตอนนี้มีก็มี ไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องวิ่งหามา
ก็ยังไม่ปลงหรอก แต่ก็รู้สึกว่าเรายังสนุกกับการที่ได้เต๊าะคนโน้นเล่นบ้าง จริงจังแกมหยอกบ้าง ได้ก็ถือว่าโอเค ไม่ได้ก็คือกูตลกไม่เป็นไร ตอนนี้ไม่มีจริงๆ เงียบกริบ ก็มีเล็งไว้หลายคน คือคนที่เราชอบจริงๆ เราจะไม่กล้า แต่ว่าคนที่เราลองแหย่สักนิดนึง เราก็จะแบบลองดู ด้วยความที่อ๊อฟรู้สึกว่าแก่ขึ้นด้วยแหละ มันก็เหนื่อยนะ”
บอกปีนี้มีซิงเกิลใหม่แน่นอน จะกลับมาเป็นแนวเดิมที่แฟนๆ ชอบอยู่แล้ว
“ตอนนี้อยู่แกรมมี่ค่ะ แล้วก็ปีนี้จะมีซิงเกิลใหม่ ซึ่งกลับมาเป็นซิงเกิล พอกลับมาทำเพลงตอนนี้มันก็ต่างจากสมัยก่อน เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้คนฟังเพลงก็เปลี่ยนยุคสมัยความชอบของคนทำเพลงก็เปลี่ยนอีก เราก็เลยรู้สึกว่าเราเคยวิ่งตามกระแสสังคมมาสักพักนึง เราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปทำเหมือนที่เป็นเราเองในตอนแรก
อย่างเมื่อที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราอยากได้เพลงที่มันเป็นไวรัลนะ แล้วก็ด้วยความที่แอปพลิเคชันต่างๆ ก็ทำให้กระแสเพลงมันดังขึ้นด้วย เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำเพลงให้มันติดอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นๆ ด้วย มันก็เลยทำให้เป็นการกระจายไป แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเองอยู่ดี ก็เลยคิดว่าเราลองกลับมามองจุดที่เราเริ่มต้นดีกว่า แล้วก็จุดที่คนรู้สึกว่าชื่นชอบจากเรา แล้วก็รักษากลุ่มนั้นไว้ให้ดีที่สุด ก็เลยคุยกับพี่นิ่ม สีฟ้า
จริงๆ คืออ๊อฟกับพี่นิ่มทำงานกันมาตั้งแต่แรก แล้วก็ทำเพลงให้อ๊อฟ แต่งเพลงให้อ๊อฟมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แล้วก็เหมือนช่วงที่อ๊อฟอยากลองผิดลองถูก ลองหาความชอบตามกระแสตลาด เราเลยไปลองๆ แต่สุดท้ายก็ไม่เจอตัวเองสักทีก็เลยคิดว่ากลับมาอยู่ในจุดที่เจอตัวเองตั้งแต่แรกดีกว่า ซิงเกิลนี้ก็คืออกหักรักคุดจะเป็นจะตายอีกเหมือนเดิม ก็คือยังเป็นในฟีลนั้น แต่ว่าเป็นไม่ฟูมฟายมากเหมือนเมื่อก่อน”