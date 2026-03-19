“แม่แก้ว” เปิดการ์ดงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” หมั้น 17 เม.ย. นี้ ซึ้งจากคู่พระนาง สู่คู่ชีวิตจริง (คลิป)

หลังรอลุ้นกันมานาน สำหรับงานแต่งแห่งปีของคู่รักซุป'ตาร์ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ที่ก่อนหน้านี้วางแพลนจัดถึง 3 ที่ ทั้ง ขอนแก่น กรุงเทพฯ และนอร์เวย์
ล่าสุดวันนี้ (19 มี.ค.) “แม่แก้ว” คุณแม่ของณเดชน์ ก็ออกมาเผยคลิปเปิดการ์ดงานแต่งให้ได้ชมกันแล้ว โดยจะมีพิธีหมั้นแบบอีสาน ที่บ้านยิ่งเย็น จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายนนี้ เริ่มพิธี 08.09 น. เป็นต้นไป
“ร่วมเปิดการ์ดงานแต่งณเดชน์ญาญ่านำกันกับแม่เด้อ…จ้า… ❤️❤️ @kugimiyas @urassayas”
“แม่ยินดีกับลูกที่สุด...คู่พระนางในจอและนอกจอ คือคู่จริงแท้แน่นอน ที่อยู่คู่กันมาอันยาวนานจนถึงที่สุดของที่สุด...รักแท้ของที่รักณเดชน์ญาญ่า...และรักตลอดไป ดีใจกับลูกๆ ที่สุดครับ @kugimiyas @urassayas #วันนี้ยิ้มเต็มหัวใจ”