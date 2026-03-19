“กรรชัย” ของขึ้น ฟาด “ครูดีเด่น” เมืองชลฯ ปิดห้องซ้อมเด็ก 12 บังคับกรีดเลือดสาบาน ถ้ายังปล่อยให้สอนต่อไป ประเทศไทยไม่มีวันเจริญ!

“หนุ่ม กรรชัย” ของขึ้นทนไม่ไหว ฟังคลิปเสียง เด็กอายุ 12 ถูกครูดีเด่นล็อกห้องซ้อม ทำร้ายร่างกาย บางคนถูกตบเกือบตกระเบียง เอามีดจะกรีดเลือดให้สาบาน ข่มขู่หากฟ้องครอบครัว เด็กร่ำไห้ผวาหนัก ซัดแรง ทำแบบนีักับลูกของตน เจอเตะ ประเทศไทยไม่มีวันเจริญ ถ้าครูคนนี้ยังสอนอยู่
กรณีประเด็นร้อนแรงในสังคม เมื่อครูดีเด่นประจำโรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่อินทราราม จ.ชลบุรี ปิดห้องกักขัง ซ้อมเด็กนักเรียนวัย 12 ปี เพียงเพราะเด็กส่งงานช้า ซึ่งเด็กได้บันทึกเสียงขณะถูกครูทำร้ายเอาไว้ ถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย เด็กร้องไห้สะอึกสะอื้นหนัก ฟังแล้วสุดสะเทือนใจ ขณะที่ผู้ปกครองยืนกรานไม่ยอมความ
รายการโหนกระแส วันที่ 19 มี.ค.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ พ่อต่าย พ่อน้องแชมป์ , ย่าเปิ้ล ย่าน้องแชมป์, แม่กิ๊ก แม่น้องกร แม่เด็กอีกคนที่ถูกครูทำร้าย มาพร้อม ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
ฟังแล้วตกใจ?
ทนายสายหยุด : ถ้าเป็นลูกผมนะ ครูโดนผมเตะไปแล้ว ผมไม่ยอมหรอก ทุเรศ
เหมือนกัน เป็นผมเตะกระโดงคางไปแล้ว มันหดหู่ เปิดคลิปเสียง ฟังแล้วอึ้ง มันเจ็บปวด ไม่ใช่เฉพาะพ่อกับย่า คนฟังคลิปนี้ก็เจ็บปวด เด็กสะอื้นสุดลมหายใจ?
ทนายสายหยุด : เด็กกลัว บอกจะกราบตีx ก็ได้
ครูบอกว่าเกลียดมึงที่สุด กูยังสนุกอยู่ ไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง เหมือนกันครับครู กูก็ไม่เคยเกลียดใครเท่ามึงเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่มึงพูดกับเด็กอ่ะครู พ่อย้อนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น?
ต่าย : เรื่องเกิดวันที่ 11 มี.ค. ลูกผมไปโรงเรียนตามปกติ เขาก็ตามงานจนถึงช่วงเย็น แต่เหตุการณ์นี้เกิดช่วงบ่าย มีเด็กทั้งหมด 5 คนที่โดนคุณครูทำโทษ สามในห้าโดนทำโทษหนักสุด ถึงขั้นกระชากผม ตบ เตะ
แต่เมื่อกี้ที่ได้ฟังคือ 12?
ต่าย : เหตุการณ์ต่อเนื่องครับ
เด็กโดนตั้งแต่ 11 มีห้าคน แต่โดนหนักสุด 3 คน คือแชมป์ กร และอาร์ซี?
ต่าย : อาร์ซีก็โดนหนัก โดนกระชากผม และโดนตบ
ฟังแล้วอยากใส่เดี่ยวครูคนนี้มาก ยังไงต่อ?
ต่าย : วันที่ 12 ลูกชายขึ้นไปตามงานตามปกติเหมือนเดิม พอเข้าไปส่งงาน คุณครูให้เข้าไปในห้อง เรื่องปิดประตูล็อกนี่เรื่องจริง แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ล็อก ครูล็อกประตูเสร็จก็มาก่อนเลยเหมือนในคลิป
วันที่ 11 เกิดอะไร?
ต่าย : เด็กโดนทำโทษจากส่งงานล่าช้าครับ
เด็ก 3 คนที่โดนหนัก คือกร แชมป์ อาร์ซี อีก 2 คนที่โดนคือ อิสระ และรัชชานนท์ วันที่ 11 พอเกิดเหตุการณ์ เด็กมาบอกแม่กิ๊กมั้ย?
กิ๊ก : ไม่บอกค่ะ มาเห็นไลน์พ่อลงวันที่ 12 เราถามลูก ลูกก็ไม่บอก แค่บอกว่าน้องชายเขาไปเห็นว่าพี่กรโดนตี พี่กรเลยบอกว่าโดนกระชากเสื้อ กระดุมหลุด 2 เม็ด โดนตี แต่ไม่เล่าทั้งหมด มียิ่งกว่านี้อีก
เอาน้องแชมป์ก่อน พอโดนวันที่ 11 กลับมาเล่าให้พ่อฟังมั้ย?
ต่าย : เล่าครับ วันที่ 12 ผมเลยบอกเขาว่าถ้าถึงวิชาครูคนนี้ให้อัดเสียงเอาไว้เลยนะ น้องเขาคงไปเล่นก็อาจลืม แต่พอเดินตามครูไป เขาบันทึกเสียง ครูให้เข้าไปส่งงาน คุยส่วนตัว
น้องบอกพ่อว่าอะไร?
ต่าย : บอกว่าหนูโดนทำโทษมา แต่ไม่ได้บอกว่าโดนซ้อม ผมก็เอะใจอยู่แล้ว ผมเลยบอกน้องเขาว่า ถ้าพรุ่งนี้หนูไปเก็บงานอีกรอบ ให้บันทึกเสียงเอาไว้นะลูก
ตกเย็น น้องไปเล่นบอล ครูมาเรียก แล้วพาเข้าไปในห้อง ล็อกประตู น้องแชมป์เล่าพ่อว่ายังไงบ้าง?
ต่าย : เขาบอกโดนครูเสรีซ้อม เขาเปิดคลิปให้ผมฟัง ผมฟังเสร็จก็อยากเจอครูมาก
อยากถามหรืออยากอะไร?
ต่าย : อยากคุยแบบสุภาพครับ ผมไปแจ้งความวันนั้นเลย ท่านสารวัตรก็ออกใบส่งตัวน้องไปที่รพ. เพื่อตรวจร่างกาย ผมก็ไปตรวจซ้ำอีกวัน วันที่ 13 ทางสารวัตรท่านก็ไปเอาหลักฐานกลับมา เพื่อดำเนินการต่อ เมื่อวานนี้ผมก็ไปที่ศาล ทางหน่วยพม. เขาเข้ามาดู เข้าไปที่โรงเรียน เชิญผมไปส่วนตัว เชิญไปที่ศาล จากนั้นผมก็ไปโรงพักต่อ ท่านสารวัตรท่านเขียนมาใหม่อีกชุดให้ผมอ่าน แล้วเซ็นชื่อ เป็นใบแจ้งความตัวใหม่ ว่าตรงนี้จะเข้ามาตราไหน
เขาติดต่อมามั้ย มีครูมาหาที่บ้านมั้ย?
ย่าเปิ้ล : ไม่มี
รองผอ.เชิญพ่อกับญาติเข้าไปคุย?
ต่าย : ใช่ครับ เพื่ออะไรผมยังไม่ทราบ
พ่อกลัว?
ย่าเปิ้ล : เราไม่รู้เขาจะอะไรกับเรา (ร้องไห้)
เขาอาจเชิญไปไกล่เกลี่ย?
ย่าเปิ้ล : แต่เราไม่ได้ไปนะ
ต่าย : ตอนแรกเรื่องเกิด ผมไปร้องกับผอ. ผอ.บอกว่าอย่าจัดหนักกับโรงเรียนนักเลย ไม่แน่ใจว่าพูดเล่นหรือเปล่า ผมก็เฉยๆ
ทนายสายหยุด : ไม่บอกล่ะ ให้ลูกผอ.โดนตบบ้างเอามั้ย
ต่าย : พอคุยกันไป บทสรุปออกมาแค่รอดำเนินการเรื่องย้าย เพราะต้องเป็น 1 2 3 4 และตัดเงินเดือน แค่นั้น
เรื่องน้องกร แม่กับที่บ้านไม่ยอม?
แม่กิ๊ก : ไม่ยอมค่ะ ตอนแรกทางบ้านรู้ พี่สาว พี่เขย กะปิดโรงเรียนดักครูคนนี้เลย แต่เราไม่ได้อยากให้ถึงขั้นครูคนอื่น เพราะครูคนอื่นดีหมด ยกเว้นครูคนนี้คนเดียว ครูดีเด่นคนนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องหายไปเลย เขาให้เว้นสอน และเพิ่งมาเห็นข่าวเรื่องนี้ออก ถึงเพิ่งเห็นออกมาขอโทษ
แม่กิ๊ก เรื่องน้องกรเกิดอะไรขึ้น?
แม่กิ๊ก : เรื่องเกิดวันที่ 11 ค่ะ น้องไม่เคยเล่าเรื่องครูคนนี้ให้ฟัง มีแค่เขาเคยเป็นครูประจำชั้นตอนป.5 แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
วันที่ 11 เกิดอะไรขึ้น?
แม่กิ๊ก : น้องชายของกรสอบอยู่อีกห้องนึง เขาเห็นพี่กรโดนครูตี เขาก็มาบอกย่า ย่ามาบอกหนู หนูก็ถามว่าครูอะไร เขาบอกครูเสรี ถามว่าทำอะไรบ้าง เขาไม่บอกหมด บอกแค่ว่ากระชากเสื้อ กระดุมขาดสองเม็ด ตีที่หัวไหล่ เราคิดว่าลูกเราโดนแค่นี้ ไม่ได้หนักขนาดนั้น ทีนี้มาเห็นพ่อน้องแชมป์ลงไลน์กลุ่ม ฟังจากเสียง ก็ทักคุยกัน พ่อน้องบอกว่าน้องแชมป์เห็นน้องกรโดนผลักโดนระเบียง เกือบตกระเบียง แต่มันเป็นชั้น 1 แต่มันก็สูง ผลักเกือบตกระเบียงแล้วกระชากเสื้อเข้ามาในห้องต่อ ก็เลยโมโห ก็เลยกลับไปถามน้องว่าโดนครูทำอะไรบ้าง ทำไมไม่บอกแม่ เขาบอกไม่กล้าบอก ไม่อยากให้เราเดือดร้อน เพราะเราก็จี้ลูกเหมือนกันให้ส่งงาน วันเกิดเหตุวันที่ 11 น้องจะไม่ไปโรงเรียน แต่ครูโทรมาตามให้น้องไปเก็บงานวิชาการงาน เพราะวิชาอื่นน้องส่งแล้ว ก็ให้ปู่ไปส่งตอนเก้าโมง ครูถามว่าทำไมไม่ไปโรงเรียน น้องบอกว่าก้างติดคอ อันนี้แม่รู้ ย่ารู้ว่าน้องกินปลาไปเมื่อวานแล้วก้างติดคอจริง ครูถามว่าปลาอะไร น้องบอกปลาโอ ครูเลยบอกว่าตอแหลเก่งนัก ทำให้หนูกับย่าโมโห เราไม่เคยพูดกับลูกกับหลานเราแบบนี้ ครูถามว่าอยู่บ้านทำอะไร ลูกก็บอกว่าเล่นกีฬากับโทรศัพท์ เขาบอกว่ามึงจะโกหกทำไม โกหกเพื่ออะไร ลูกก็บอกว่าโกหกเอาตัวรอดครับ เขาถามว่าโกหกแล้วมึงรอดมั้ย ลูกก็ตอบว่าไม่รอดครับ เขาก็ผลักน้องไปชนระเบียงหน้าห้องเกือบตก ดึงเสื้อน้องมาในห้อง ตีไหล่น้อง 6 ที ตีแรง น้องทำเสียงให้ดูเลย ชิ้นงานที่น้องเตรียมส่งตกที่พื้น น้องก้มลงไปเก็บ ครูเอาหลังมือตีที่ท้องน้องอีก 7 ที ระหว่างตีเสร็จก็ผลักหัวน้องไปชนเด็กป.5 ที่อยู่ในห้องนั้นด้วย แล้วลากน้องมานั่งทำ น้องจะออกไปนั่งทำ เขาบอกมึงไปไหน แล้วเอาไม้เรียวตีทีเดียวหักเลย
กระชากเสื้อน้องขาด?
แม่กิ๊ก : ใช่ แล้วให้น้องถอดเสื้อไปเย็บให้ ให้น้องถอดเสื้อทำงาน มีครูท่านนึง ถามว่าทำไมกระดุมหลุด ครูดีเด่นก็บอกว่าปล่อยพลังซูเปอร์ไซย่า หนูเลยโมโห มันใช่เรื่องเล่นมั้ย น้องเขาก็นั่งทำงานปกติของเขาไป เขาส่งงานเสร็จ ก่อนกลับก็ถามว่าอยากโดนอีกมั้ย น้องไม่อยากโดนแล้ว แล้วก็กลับ แต่วันที่ 11 มีครูประจำชั้นโทรมาขอให้กลับ 5 โมงครึ่งได้มั้ย จะให้เคลียร์งาน แต่ครูพูดแทรกมาว่าขอเป็น 6 โมง วันนั้นทั้งวันทำงานวิชานี้วิชาเดียว ตั้งแต่ 9 โมงที่ไปยัน 6 โมง แต่โดนทำร้ายตอนบ่ายโมง ครูประจำชั้นมาอยู่ด้วยตอนเย็น ตอนใกล้เลิกแล้ว เลยไม่มีครูคนอื่นเห็นเหตุการณ์
แม่ทำไงต่อ?
แม่กิ๊ก : จะไปแจ้งความ ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความ ตอนรู้ว่าลูกเราเป็น 3 คนในนั้นที่โดนหนัก คุยกับพ่อน้องแชมป์จะไปโรงเรียนด้วยกัน แล้วครูประจำชั้นโทรมาบอกย่าว่าคุณแม่ไม่ต้องมาแล้วนะ พ่อน้องแชมป์มาคุยกับผอ.แล้ว ไม่อยากให้เรื่องบานปลาย ต้องรอตามขั้นตอน ก็เลยไม่ได้ไป
พ่อคุยรู้เรื่องมั้ย?
ต่าย : รู้เรื่องประมาณนึง แต่ไม่รู้เรื่องบทลงโทษ ผมเข้าหาผอ.เลย
เขายื่นข้อเสนออะไร?
ต่าย : ไม่ได้ยื่น แค่บอกมาระเบียบราชการ 1 2 3 4 5 เป็นแบบนี้ คาดโทษเอาไว้ รอย้าย ยังต้องสอนอยู่ที่นี่ ไม่รู้ย้ายวันไหน เดือนไหน
แม่กิ๊ก : โทรประจำชั้นโทรมารายงานเรื่อยๆ ว่าผอ.จะสั่งย้าย แต่รอตามขั้นตอน แต่ระหว่างนั้นครูจะไปอยู่ตำแหน่งอื่นในโรงเรียน แต่เรากลัวไง เพราะลูกเราเรียนอยู่ในนั้น ขั้นตอนเขาช้าเร็วแค่ไหนก็ไม่รู้ แล้วไม่รู้ว่าครูหมายหัวเด็กคนนี้ เด็กต้องโดนอะไรต่อไป น้องกรได้เกรดเฉลี่ยดี ได้โควตาเรียนที่เดิมอีก 3 ปี สิ้นเดือนนี้รับใบจบป.6 แล้ว เราก็ไม่รู้ขั้นตอนเขานานแค่ไหน ลูกเราต้องเรียน ม.1-ม.3 ที่นี่
ครูประจำชั้นโทรบอกครูดีเด่นยังต้องอยู่ที่นี่ก่อน แต่ไปประจำตำแหน่งอื่นและรอย้าย ผอ. บอกพ่ออย่าจัดหนักโรงเรียนนักเลย?
ทนายสายหยุด : ผอ.แบบนี้คงให้ท้าย ครูก็เลยได้ใจ
ต้องเรียนผอ. ถ้าท่านได้ฟังคลิปเสียงดีๆ แล้วมีจิตใจที่เป็นผอ. รักเด็กจริงๆ เป็นครูจริงๆ ฟังคำพูดสุดท้ายที่เขาบอกว่ากูไม่เคยเกลียดใครเท่ามึง นี่เป็นการขู่อาฆาตเด็กเลยนะ คิดว่าจะปล่อยครูที่เกลียดเด็กเอาไว้เหรอ มันไม่ค้านกันไปหน่อยเหรอ แต่ถ้าลูกผมเรียนโรงเรียนนี้ ท่านผอ.เจอผมแน่นอน ผมไม่กลัวหรอก?
ทนายสายหยุด : ต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็ก ไม่ใช่ความเป็นธรรมกับคนทำร้ายเด็ก ไอ้นี่ก็ยอมรับว่าทำร้ายนี่ คลิปเสียงชัดเจน
แจ้งความแล้วเข้าอะไรบ้าง?
ทนายสายหยุด : สอบปากคำที่สำนักงานอัยการไปแล้ว ผลตอบแพทย์เบื้องต้นก็ได้มาแล้ว เดี๋ยวพนักงานสอบสวนคงเรียกครูมาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย พรบ.ทารุณกรรมเด็ก โทษน่าจะหนักกว่า อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี แต่นี่เขาทำสองครั้ง ได้สอบเด็กๆ มาเป็นพยานหรือยัง
ต่าย : มีครับ
ทนายสายหยุด : อีกหน่อยคงเรียกครูมาแจ้งข้อกล่าวหา ผมคิดว่า ประถมศึกษาจังหวัดไม่ควรนิ่งเฉย
พี่สายหยุดเป็นทนายให้พ่อแม่เขาหน่อยได้มั้ย เดี๋ยวค่าใช้จ่ายผมจัดการให้?
ทนายสายหยุด : ได้ครับ เดี๋ยวดูแลให้ ถ้าเป็นข้าราชการ คิดว่าถ้าโดนแจ้งข้อหาทำความผิดอาญา อาจมีระเบียบให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักราชการไว้ก่อน
แต่โรงเรียนนี้เขาขึ้นกับเทศบาล?
ทนายสายหยุด : ต้องดูของเทศบาลว่าใครจะเป็นคนมีอำนาจสั่งให้เขาออกไวก่อนได้ ไม่แน่ ปลัด นายก หรือใคร ในจังหวัด ต้องมีอำนาจบ้างแหละ
ไปร้องรมต.มหาดไทยเลย คุณอนุทิน?
ทนายสายหยุด : ได้ครับ จริงๆ ครูน่าจะลาออกไปก่อน คนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อน
เข้าใจเพื่อนครู พฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ทำให้คนอื่นเห็น แม่บอกว่าครูคนอื่นก็ดี?
แม่กิ๊ก : ใช่ ครูคนอื่นดีค่ะ น้องก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาล ก็ดีหมด งานส่งครบ ก็ไม่มีแบบนี้ ถ้าไม่ส่งงาน ครูประจำชั้นจะเขียนเลขที่ส่งมาในไลน์ ผู้ปกครองจะตามกับเด็ก ถ้าครูคุมลูกเราไม่อยู่ หรือลูกเราดื้อ ทำโทษแล้ว ทำไมไม่เชิญผู้ปกครองไปคุย ไม่ควรทำแบบนี้ ที่ผลักลูกหนู ถ้าลูกหนูตกลงมาตาย รับผิดชอบยังไงไหว เอาเขากลับมาได้มั้ย
พ่อเจ็บใจคลิปอันไหนมากที่สุด?
ต่าย : ถ้าอยากส่งงานเสร็จ ซ้อม 10 นาที แล้วงานมึงผ่านเลย ตัวที่สอง จับมือลูกชายผม เอามีดปอกผลไม้กรีด เอาเลือดออกมาสาบานต่อหน้าพระเจ้าตากสิน สามถ้าเรื่องนี้แพร่งพรายถึงคนอื่น ครูเดือดร้อน มึงอยู่ไม่ได้แน่ ไม่รอด เขาขู่ไว้แล้วครับ
จะให้เด็กกรีดเลือดสาบาน ถ้าทำไม่จริง ชีวิตจะฉิบหาย เด็กสะอื้นอยู่ตลอด นี่ยังไงวะ สอนให้เด็กสาบาน วันไหนผิดคำสาบานมึงตายอย่างเดียว เป็นครูได้ยังไง ยังงงเลย?
ทนายสายหยุด : มันเป็นประสาท เป็นโรคจิตหรือเปล่า ชอบความรุนแรง คัดมายังไง
มีการขู่อาฆาตอย่าเล่าให้พ่อแม่ฟัง?
ต่าย : ช็อตตอนจบ เด็ดกว่านี้อีก
ครูคนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่อินทราราม จังหวัดชลบุรี เป็นครูดีเด่น เพิ่งได้วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมานี่เอง โฟนอินหาคุณยายน้องอาร์ซี ตอนนี้อยู่ในสาย หลานโดนอะไรบ้าง?
ยายน้องอาร์ซี : เรื่องส่งงานช้าเหมือนกันค่ะ โดนทั้งสามคนที่เรียกไป อาร์ซีพอกลับมาก็เล่าว่า แม่จ๋า หนูโดนเตะตรงขา เรามองอยู่แล้วว่ามันเขียว ก็ถามว่าหนูทำอะไรผิดให้ครูลงโทษ เขาบอกเรื่องผ้าที่เขาเย็บไม่เสร็จ ทำงานไม่เสร็จนี่แหละค่ะเขาก็เลยโดน
ครูคนนี้สอนการงาน เย็บผ้า เด็กผู้ชายไม่ได้เย็บผ้าส่ง เขาเตะเลยเหรอ?
ยายน้องอาร์ซี : ก่อนถึงวันที่ 11 โดนซ้อมหนัก เขาโดนมาแล้ว วันนั้นเขาทำผิด เย็บผิด เขาไม่ได้ถามเพื่อนๆ เขาเอากรรไกรไปตัดผ้าของครู ใช้ไม่ได้ วันนั้นโดนตี ตีจนมือบวมหมดเลย เขากลับมาบ้านเล่าให้ฟัง มีเพื่อนมาบ้านด้วย เขาก็เล่าให้ฟัง เพื่อนเล่าว่ายายน้อย เขาตีหนักเลย นี่เทสๆๆ เฉยๆ นะ เขาตีเป็นสิบที เขาแค่เทส ยังไม่ได้ตีจริงนะ เราดูมือหลานเขียวหมดเลย จนวันที่ 11 ก็โดนหนักเลย
วันที่ 11 โดนอะไร?
ยายน้องอาร์ซี : เขาบอกว่าแม่ครูเรียกไป พอไปเขาต่อยท้องหนู ท้องเขาแข็งเพราะเล่นบอล เขาบอกเฮ้ย มึงเล่นซิกแพ็กมาเหรอ เราถามว่าเขาทำยังไงบ้าง อาร์ซีบอกว่าพอต่อยท้องหนู เตะตรงขาหนู ผลัก หนูเซแล้วขาหนูไปถูกเหล็ก มันบวม เราก็ไม่ได้อะไร เราบอกว่าหนูทำผิดใช่มั้ย เรารู้ว่าเขาทำเกินเหตุ ก็ถามว่าเขาทำยังไงอีก ทีแรกมีคนบอกว่าเขากระชากหัว ต่อยตรงถูกกระเดือดนี่แหละ เขาลากไปห้องป.5 อาร์ซีอยู่ป. 6 เขาลากไปแล้วบอกว่าห้ามใครไปบอกต่อ ห้ามอาร์ซีบอกยาย เขาจับหัวส่ายไปมา มึงไปเรียกยายมึงมาเลย สุดท้ายเขาตบ บีบคอ แล้วบอกว่ามึงจะฟ้องยายมึงมั้ย อาร์ซีก็ร้องไห้ บอกว่าไม่ฟ้องครับ
ยายแจ้งความหรือยัง?
ยายน้องอาร์ซี : ไม่ได้แจ้งเลยค่ะ
ทนายสายหยุด : ต้องแจ้งความนะครับยาย จะได้ตรวจบาดแผลหลาน คนแบบนี้อย่าให้อยู่เป็นครูเลยนะ
ยายน้องอาร์ซี : ค่ะ เข้าใจค่ะ
กลัวหรือกังวลใจอะไรมั้ย?
ยายน้องอาร์ซี : ไม่กลัวค่ะ แต่ว่า...
แจ้งนะยายนะ เชื่อผมเถอะ ขอเถอะเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ เขาบอกว่าโรงเรียนจะทำให้เป็นขั้นเป็นตอน ครูยังอยู่โรงเรียน แต่ให้ไปทำอย่างอื่น เขากังวลใจว่าถ้าเจอเด็กจะทำยังไง สองถ้าครูคนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่น เขาอาจไปทำพฤติกรรมแบบนี้เหมือนหลานยายอีก แบบนี้จริงๆ ไม่ควรทำงานแบบนี้ต่อนะ?
ทนายสายหยุด : ให้ไปทำอาชีพอื่น
ยายน้องอาร์ซี : เขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและร้ายด้วยค่ะ ดูพฤติกรรมแล้ว
ตอนนี้หลานเป็นยังไง?
ยายน้องอาร์ซี : ที่โดนผลักเริ่มหายแล้ว แต่ที่โดนเตะเขาบอกยังปวดอยู่ ยังมีรอยเขียวอยู่นิดหน่อย แต่เริ่มหายแล้ว
ขอต่อหน้าคนดูนะ ถ้ามีการติดต่อมาเพื่อเจรจา ขอยายส่งต่อให้ทนายสายหยุดนะ บอกเลยถ้ามีอะไรจะคุย ให้คุยกับทนาย?
ยายน้องอาร์ซี : ได้ค่ะ
ยายอย่าเพิ่งเจรจาต่อรองเองนะ ยายรับปากแล้วนะ ฝากบอกโรงเรียนด้วยที่ดูรายการอยู่ ผอ. รองผอ.หรือใครก็ตาม ถ้าจะคุยให้ติดต่อทนายสายหยุด ค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมาว่ากับผม?
ยายน้องอาร์ซี : ได้ค่ะ
พ่อแม่น้องอาร์ซีล่ะครับ?
ยายน้องอาร์ซี : เขาก็อยู่ค่ะ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาก็ไม่ยอมกันหมดเลย แต่ยาย...(หัวเราะ)
แม่กิ๊ก : ลูกหนูเข้าไปคนแรก แล้วออกมา ตามด้วยสองคน
ครูบอกว่าทำไปโดยขาดสติ ขาดความยั้งคิด ขอน้อมรับในความผิดทั้งหมด เป็นครูยอมไม่ได้ที่จะให้นักเรียนเป็นแบบนี้ ครูพูดไปแล้วว่ามีเหตุผลยังไง ลองฟังคลิปที่เด็กอัดไว้ วันที่ครูอยู่กับเด็กสองต่อสอง ครูทำอะไรไปบ้าง กับการที่ครูออกมาพูดภายหลัง มันสวนทางกันมั้ย ให้สังคมตัดสินเอง คลิปท่อนแรก มีการทำร้ายร่างกาย ต่อย เขาใช้หลังมือตีที่ลิ้นปี่ แล้วเตะที่ขาพับ มีการข่มขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปแพร่งพรายให้ใครฟัง ฉันไม่เอาเธอไว้แน่ จะเอามีดกรีดเลือด ทำสัญญาสาบานว่าจะส่งงาน งานคืองานเย็บปักถักร้อย?
ทนายสายหยุด : เอามาให้เด็กเย็บแล้วตัวเองเอาไปบริจาคตามที่ต่างๆ ถ้าเด็กทำผ้าหายก็ต้องซื้อกับมันอีก ไปซื้อตลาดก็ไม่ได้ เด็กผู้ชายใครจะมานั่งเย็บถุงมือถุงเท้า
เปิดคลิปเสียงที่ครูรับสารภาพ ครูบอกว่าโมโห ทำไมไม่ทำงานสักที เหลือคนเดียวแล้วของสายชั้นป.6 ที่จะมีคะแนน ทำให้ฟิวส์ขาด มีทั้งด่าทอ ทำร้ายร่างกาย ผิดเต็มประตู ต้องขอโทษนักเรียน ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำ รวมถึงสังคม เพื่อนครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สิ่งที่ทำคือขาดสติ แต่ด้วยความเป็นครู ไม่สามารถละทิ้งเรื่องการสอนนักเรียน นอกจากสอนเรื่องความรู้แล้วต้องสอนเรื่องความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบของเด็กในการเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา แต่อันนี้เป็นผลที่ผมกระทำลงไปโดยขาดสติ ขาดการยั้งคิด ทำให้ถูกสังคมลงโทษ ถูกหลายๆ ท่านตำหนิมา ซึ่งในส่วนนี้ขอน้อมรับในความผิด ตกลงครูสอนหรือครูซ้อม เด็กบอกมาแล้วว่าเด็กโดนหลายคน ล่าสุดในเพจโดนกระแส มีผู้ปกครองร้องครูคนนี้ แต่โรงเรียนไกล่เกลี่ย เฮ้ย คุณจะเอาเขาไว้ได้ยังไง ผมไม่เข้าใจ คนที่มีลูกก็เหมือนเก้าอี้ดนตรี ไม่รู้ครูคนนี้จะไปลงตรงไหน ต้องทำยังไง?
ทนายสายหยุด : บางทีก็พูดยาก ท้องถิ่นบรรจุเขามาแบบไหน คัดเลือกเขามาแบบไหน เส้นใคร หลานใครหรือเปล่า นิสัยเฮียมาก
โรงเรียนนี้ขึ้นกับเทศบาล พอพูดว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย?
ทนายสายหยุด : ใช้คำนี้ก็เหมือนเล่นพวกแล้ว
ผอ.บอกว่ายังไง?
ต่าย : เบื้องต้นรอคาดโทษเอาไว้ แต่ไม่รู้เดือนไหน ปีไหน ทุกวันนี้ลูกชายผมกลัว
เรื่องนี้รศ.นพ.สุริยเดว บอกว่าได้ฟังคลิปเสียงครูทำร้ายเด็กเชื่อว่าครูสติหลุด ระเบิดอารมณ์ ต้นสังกัดควรนำครูออกจากเด็ก แล้วหยุดสอนไปเลย ให้นำตัวไปพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะจิตวิญญาณความเป็นผู้ใหญ่ จัดการตนเองก่อน แล้วพบจิตแพย์ต่อไป หมอเดวบอกว่ามึงต้องไปพบจิตแพทย์ก่อน แล้วค่อยมาสอน อยู่ในสายกับ “ชาตรี ศรีเรือง” รองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี เรื่องนี้ว่ายังไง?
ชาตรี : ว่าไปตามแบบแผนกฎหมาย ระเบียบแบบแผนราชการ เราได้รับรายงาน สอบข้อเท็จจริงมา ปรากฏว่าครูรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายจริง พูดจาข่มขู่ ทางผมก็ได้มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล พงชิต สหกิจชัชวาล รับแก้ไขให้ด้วย ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตอนนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ส่งรายงานให้นายก
ตัวครูจะดำเนินการยังไงต่อไป?
ชาตรี : อยู่ที่คณะกรรมการสอบสวน ว่าอยู่ในข่ายผิดวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรง เป็นเรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการต่อไปครับ
ผอ.โรงเรียนพยายามบอกพ่อแม่เด็กว่าอย่าอะไรกับโรงเรียนนักเลย ท่านมองยังไง?
ชาตรี : ตรงนี้ยังไม่เข้าใจความหมายบริบทการที่ผอ.โรงเรียนให้ไปในลักษณะนั้น อาจหมายถึงโรงเรียน ตามความเข้าใจผมนะ
ตามความรู้สึกของท่าน คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไง?
ชาตรี : ครูผิดไงครับ
ทนายสายหยุด : จะมีช่องทางไหนให้ครูออกจากราชการไปก่อน ไม่ต้องอยู่รวมกับเด็ก เด็กมันกลัวครับ
ชาตรี : ต้องรอผลการสอบสวนจากคณะกรรมการก่อนนะ ถึงจะพิจารณาตามขั้นตอนไป ในส่วนของโรงเรียน เขาก็ให้ออกมาจากการสอนเด็กนักเรียนแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างเด็กปิดภาคเรียน ก็ไม่มีผลกระทบกับการที่เขาไปสอนเบื้องต้น
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา เพื่อตรวจสอบ เป็นทางไหน?
ชาตรี : เราได้ข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว ก็ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเลย เป็นกรรมการจากเทศบาล มีปลัดเทศบาล ผอ. สำนักการศึกษา นิติกร
ทนายสายหยุด : แทบเป็นฝั่งเดียวกันทั้งหมด แล้วฝ่ายผู้ปกครองเด็ก จะสบายใจได้มั้ยว่าจะไม่เข้าข้างกันเอง
ชาตรี : เรื่องนี้เป็นตามระเบียบของราชการ
ทนายสายหยุด : ตั้งผอ.กองการศึกษาโรงเรียนอื่นได้มั้ย สังคมน่าจะคลายความสงสัยมากกว่าที่จะตั้งพวกเดียวกันเองมาสอบกันเอง
ชาตรี : เรื่องนี้เรารายงานให้ผู้ว่าฯ ครับ ส่วนจะเปลี่ยนแปลงยังไง ต้องรอก่อนครับ
ทนายสายหยุด : ถ้าช้าผมจะรีบไปแจ้งความ ถ้าตร.เอาไปฝากขัง ไม่ได้ประกันตัว น่าจะพ้นจากตำแหน่งเร็วกว่า
ชาตรี : เรื่องคดีอาญาก็ว่าไป ส่วนวินัยเทศบาลทำตามระเบียบแบบแผน ตามกฎหมายที่ระบุไว้นะครับ
ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ เอาตรงๆ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไม่สบายใจกับครูคนนี้เลย มีความหวาดระแวงกับครูคนนี้มาก ถ้าเขาวนไปสอนที่อื่น คนที่อื่นก็ไม่สบายใจ จะไปทำแบบนี้อีกหรือเปล่า ถ้าทำอีกก็ต้องมานั่งตั้งกรรมการสอบอีก วนอยู่อย่างนี้ เชื่อว่าถ้าเป็นโรงเรียนในกระทรวงศึกษาธิการ ครูคนนี้โดนไล่ออกเลยครับ?
ชาตรี : คงต้องว่าไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการครับ
อย่าว่าผมกวนเลยนะครับ ที่เขาได้เป็นครูดีเด่น ใครแต่งตั้งเขา?
ชาตรี : เป็นการพิจารณาในช่วงเวลาที่เขาทำงานผ่านมาครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ จะไปโทษคณะกรรมการพิจารณาตรงนั้นก็ไม่ได้หรอกครับ
ทนายสายหยุด : ตอนนั้นความชั่วร้ายเขายังไม่ปรากฏ ไม่มีใครทราบ ท่านรองฟังคลิปเขาด่าเด็ก ตบเด็กมั้ยครับ
ชาตรี : บางทีคนเราทำความดีมาตลอด อาจมีเหตุการณ์อะไร นี่ยกตัวอย่าง อาจมีบางช่วงบางตอนที่กระทำผิดไป
ทนายสายหยุด : คิดว่าไม่ได้เกิดจากสันดานของเขา เขาพลั้งเผลอไปใช่มั้ย
ชาตรี : ไม่ใช่ครับ อันนี้ผมไม่ทราบหรอกครับ อาจเป็นนิสัยใจคอเขาหรือเปล่า เราไม่อาจล่วงรู้ตรงนั้นได้
ท่านนักเลง กล้าคุย บางคนไม่คุยเลยนะ หลบเลย เอาไงต่อ?
แม่กิ๊ก : คำตอบก็ยังต้องรอ
ทนายสายหยุด : ช้า ผมว่าไปแจ้งข้อกล่าวหาน่าจะไวกว่า ทางนี้ช้ามาก
ต่าย : เรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว เหตุการณ์จะไม่ปกติอีกต่อไปแล้ว
ทนายสายหยุด : ตั้งกรรมการก็คนข้างในทั้งนั้น
ย่าเอาไง?
ย่าเปิ้ล : เอาไปตามขั้นตอนกฎหมาย เราไม่อยากให้เด็กคนอื่นโดนแบบแชมป์
แม่ก็เหมือนกัน?
แม่กิ๊ก : อยากให้รู้เรื่องเร็วๆ นานไปอาจจะเงียบ
แม่จะใจอ่อนมั้ยถ้าเขามาเจรจา?
แม่กิ๊ก : ไม่ แม่กับครอบครัวไม่เคยทำแบบนี้กับลูก
ถ้าเขาเอากระเช้า หรือจ่ายค่าเสียหายให้?
แม่กิ๊ก : ไม่ ทำงานหาเงินเองได้
ทางพ่อล่ะ?
ต่าย : ไม่ยอมเหมือนกัน ผมต้องการให้ครูคนนี้ออก
ทนายสายหยุด : เดี๋ยวจะมีเหยื่อรายต่อไป ถ้าไม่เอาออกจากการเป็นครู พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเป็นครู เอาไปรปภ.ยังไม่ได้เลย
แล้วงานที่ไม่ส่ง คือการงาน เย็บปักถักร้อย ให้เด็กผู้ชายเย็บ เด็กมันอยากเตะบอล แต่ครูบอกต้องเย็บ เอาไปบริจาค?
ทนายรณณรงค์ : น้องเล่าว่าทุกวันนี้ยังขวัญผวาอยู่เลย ตอนแรกเข้าใจว่าตบกันนิดๆ หน่อยๆ ไม่ได้ขู่ แต่พอฟังคลิปแล้วโอ้โห บังคับกันขนาดนี้
ทนายสายหยุด : จริงๆ ต้องปรับหลักสูตร สมัยนี้ใครมานั่งเย็บปักถักร้อย สอนไปได้ประโยชน์อะไร ให้เด็กผู้ชายทำอย่างอื่นได้มั้ย อะไรก็ได้ที่มันชอบ ไม่ใช่ให้ทำที่ครูชอบ ไร้สาระมาก
เด็กผู้ชายก็ไปเตะบอล ไปเตะบอลแล้วโดนเลย ทิ้งงานเย็บปักถักร้อย อะไรวะ?
แม่กิ๊ก : สั่งงานเด็กแล้วเอาไปบริจาคแบบนี้ มันได้อะไร แล้วใส่อารมณ์กับเด็กด้วย
ทนายสายหยุด : ต้องให้ออกสถานเดียว
ถ้าครูคนนี้ยังเป็นครูสอนอยู่ได้ ตบ เตะ นักเรียน เอามีดกรีดแขนนักเรียน ข่มขู่ แล้วอยู่ได้ ประเทศไทยไม่เจริญหรอก ขอโทษนะ ไม่ได้พูดเพราะมุแก่อารมณ์ เพราะเด็กจะฝังความรุนแรง ครูบอกไม่นิยมใช้ความรุนแรง แต่ครูเสื-กทำซะเอง เด็กจำฝังใจ อ๋อ กูตีคนได้ กูจะเอามีดมากรีดใครให้สบายก็ได้ กูกระทืบมึง ห้ามบอกใครไม่งั้นมึงตาย เขาเอาตามครู แล้วจะปล่อยให้ครูแบบนี้สอนเด็กเหรอ ผมถามว่าประเทศไทยจะเจริญยังไง เทศบาลคิดเอาเอง ถ้ายังอยู่ ผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการอยู่เขาด่าคุณยับ?
แม่กิ๊ก : เด็กกำลังโต กำลังเข้าสู่วัยรุ่น
ผมถามแค่นี้ จะเอาไว้เหรอ?
แม่กิ๊ก : ไม่ได้ติดใจโรงเรียน ไม่ได้ติดใจครูคนอื่น ติดใจครูคนนี้คนเดียว
โคตรตลกเลย ตลกมากกับสังคมไทยที่ช่วยกันบอกว่าไม่นิยมความรุนแรง ไม่สนับสนุนความรุนแรง แต่แม่xถูกปลูกฝังมาจากครู บ้าไปแล้ว?
ทนายสายหยุด : แล้วเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หาเรื่องตีเด็ก
ครูมาออกรายการได้นะ อยากฟังตรรกะของครูที่บอกว่าขาดสติ อยากถามคำเดียว ครูขาดสติไม่ได้หรอก เพราะครูไม่มีสติ ทำแบบนี้ไม่ได้?
ทนายสายหยุด : ครูไม่เคยมีสติ
ฟังแล้วขึ้นใช่มั้ย?
ทนายรณณรงค์ : จริงๆ เรื่องนี้ถ้าจะเอาผิดต้องไล่ไปถึงนายกเทศมนตรีด้วยนะ ว่าปล่อยปละละเลยมั้ย เรื่องนี้เขาไม่ให้ครูตีเด็กอยู่แล้ว ผอ.โรงเรียนไม่ทราบเหรอ เรื่องใหญ่นะ น้องบอกว่าตื่นมาแล้วผวาอยู่ ช่วยไปตรวจก่อนว่าน้องที่โดนกระทำมีกี่คนกันแน่ สำคัญที่สุดเลย
สุดท้ายเรื่องนี้ตัวแปรสำคัญคือผอ. พยายามปกป้องตำแหน่งตัวเอง ดูแลโรงเรียนไม่ดี มีข่าวแบบนี้ เดี๋ยวโดนเด้ง โดนย้าย ไม่ได้ ผอ.ต้องยืดอกรับและสู้เพื่อเด็ก คุณถูกไล่ออกแต่ประชาชนยกคุณ คุณเลือกเอา กับคุณยังอยู่ แต่ประชาชนเขาโกรธคุณจมดินคุณเอาเหรอ มันไม่มีศักดิ์ศรี สังเกตมาหลายครั้งแล้ว ไม่ให้ข่าว ไม่พูด อย่าทำให้โรงเรียนเป็นแบบนั้นแบบนี้ ขอร้องพ่อแม่อย่าบอกนักข่าวนะ สุดท้ายก็หมักหมมเป็นขณะอยู่ใต้พรม เปิดมากวาดแทบไม่หมด?
ต่าย : มีอีกเยอะครับ