“เกรซ ชลิตา” แหก “ไฮโซอาร์ต” อย่าบีบให้ต้องพูดความจริง!

ไม่จบง่ายๆ แล้วตอนนี้ สำหรับกรณีการเลิกราระหว่าง “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์”หลังจากถูก “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์”ทายาทตระกูลการเมืองชื่อดัง ล่มงานวิวาห์ ทั้งที่เพิ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงต้นปี โดยฝ่ายไฮโซอาร์ตยอมรับผิด มองฝืนไปก็ไม่มีความสุข พร้อมขออย่าไปดึงคนอื่นมาเป็นประเด็น เหตุพี่สาวเกรซโพสต์ฟาดชู้สนั่นเมือง ทำคนโยงวิวาห์ล่มเพราะมีเรื่องมือที่สาม
ล่าสุดเกรซ ฟาดอีกดอกผ่านสตอรี่ ลั่นอย่าบีบให้ต้องออกมาพูด เพราะคนเสียหายจะเป็นตัวพวกคุณเอง ไม่อโหสิกรรม ไม่รับคำขอโทษ ส่วนวันที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่ถูกขอแต่งงาน แต่คือวันที่รู้ความจริง!
“1.อย่าบีบให้ต้องออกมาพูดอะไร ที่คนเสียหายจะเป็นตัวพวกคุณเอง
2.ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงโคจรนี้และขอเรียกร้องสิทธิที่เกรซควรจะต้องได้ จากการกระทำที่หลอกลวงปราศจากการรู้ผิดชอบชั่วดี
3.ที่ก่อนหน้านี้เกรซเงียบเพราะไม่อยากจะออกมาพูดอะไร แต่การสร้างภาพให้ตัวเองดูดี ทั้งที่จริงๆ แล้วตัวเองคือต้นตอของปัญหาทั้งหมด ทำให้เกรซต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้าง
4.ขอบคุณเพื่อนคนใกล้ชิดของทั้ง 3 ฝ่าย ที่ทำให้เกรซได้รับรู้ความจริงหลายอย่างจากเหตุการณ์ครั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องปกป้องตัวเองจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ก็จะขอชี้แจงในเวลาที่เหมาะสม
5.ขอไม่อโหสิกรรมให้ใครทั้งนั้นและไม่รับคำขอโทษใดๆ ขอให้ทุกคนได้รับผลกรรมจากการกระทำของตัวเอง ไม่ว่าจะที่กระทำต่อเกรซหรือคนรอบตัวก็ตาม อย่าเอาคำโกหกมาใช้ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจ
6.วันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ใช่วันที่โดนขอแต่งงาน แต่คือวันที่ได้รู้ความจริงทั้งหมด”