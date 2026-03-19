เปิดเป็นทางการแล้ว ‘บ้านอิ่มใจ’ จากที่พักสู่ความมั่นคงของคนไร้บ้าน

‘บ้านอิ่มใจ’ เปิดอย่างเป็นทางการภายใต้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนให้บ้านอิ่มใจเป็นมากกว่าที่พักพิงชั่วคราว แต่เป็นการพัฒนาระบบที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของคนไร้บ้าน ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว
กทม. พัฒนาพื้นที่รองรับคนไร้บ้าน บริเวณการประปาแม้นศรี (เดิม) บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 44 ไร่ อยู่ใกล้กับบริเวณถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนไร้บ้านอาศัยอยู่จำนวนมาก เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ในด้านความปลอดภัยของประชาชน และด้านสังคมสำหรับคนไร้บ้าน โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้
พื้นที่ 1 : บ้านอิ่มใจ ลานบ้าน ลานต้นไม้ ปรับปรุงเป็นพื้นที่รองรับคนไร้บ้านสำหรับนอนพักค้างคืนเป็นรายคืน เพื่อแก้ไขปัญหาการนอนในที่สาธารณะ พร้อมสนับสนุนกิจกรรม และการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมได้ด้วย พื้นที่นี้ได้ปรับปรุงอาคารให้รองรับได้ประมาณ 200 คน ส่วน ‘ลานบ้านอิ่มใจ’ กทม. นำสวัสดิการต่าง ๆ ที่เคยให้บริการคนไร้บ้านจากบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาไว้ที่นี่ ประกอบด้วย บริการเครื่องซักผ้า บริการตัดผม บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน บริการตรวจสุขภาพ และห้องพยาบาล สำหรับ ‘ลานต้นไม้’ จะเป็นลานอเนกประสงค์ใช้จัดกิจกรรมหมุนเวียน
พื้นที่ 2 : อาคาร 6 ชั้น ลานอาคารอนุรักษ์ ปรับปรุงตามแนวคิดที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง และ First Jobber
พื้นที่ 3 : กลุ่มอาคารโบราณสถาน โดย กทม. ได้อนุรักษ์อาคารให้อยู่ในสภาพเดิม และพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน
คุณสมบัติของผู้เข้าพักบ้านอิ่มใจ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แบ่งผู้เข้าพักเป็น 3 ประเภท ได้แก่
-กลุ่มที่ต้องการฝึกอาชีพและทำงาน เลือกวิชาเรียนตามความต้องการได้ เช่น ทำอาหาร ช่างตัดผม ช่างสวน ฯลฯ เข้าพักได้สูงสุด 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
-ส่วนกลุ่มที่ไม่ประสงค์ฝึกอาชีพแต่ต้องการที่พักพิงชั่วคราว เข้าพักได้ 7 คืนต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องเข้าพักติดต่อกันทุกคืน พร้อมส่งเสริมให้ออมเงินเข้าบัญชีตนเอง จำนวน 50 บาทต่อวัน (ตั้งแต่คืนที่ 8 เป็นต้นไป)
-กลุ่มกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ขอคำปรึกษาและรับดูแลเบื้องต้น ก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป
‘บ้านอิ่มใจ’ จากที่พักสู่ความมั่นคงเกิดจากความร่วมมือระหว่าง กทม. กับองค์กรที่ทำงานด้านคนไร้บ้าน ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรที่เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน อาทิ มูลนิธิอิสรชน มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และโรงเรียนตั้งต้นดี สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รวมไปถึงแผนงานพัฒนาองค์ความรู้และประสานเครือข่าย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อ อย่างศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ คือการจัดบริการที่พักและดูแลคนไร้บ้านอย่างเป็นระบบแห่งการดูแลของ กทม. โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนี้ กทม. ได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการจัดระเบียบเมือง และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม หากพบคนไร้บ้านในพื้นที่ใดก็พร้อมช่วยเหลือทันที ทั้งการประสานงานส่งต่อให้กับ พม. เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิการ รวมถึงการจัดหางานให้ทำ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนคนที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำเนา กทม. ก็จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถเดินทางกลับได้โดยสวัสดิภาพ
-สอบถามข้อมูลและยื่นความประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพได้ที่ โทร 0 2245 5169 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บ้านอิ่มใจ (การประปาแม้นศรี หลังเก่า) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
-เริ่มเปิดให้ผู้ผ่านการคัดกรองเข้าพักอาศัยภายในบ้านอิ่มใจ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
