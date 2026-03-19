“TVB” เสี่ยงปิดตัว? ทำแฟนละครฮ่องกงใจหาย

กลายเป็นข่าวที่ลือกันหนาหูพอสมควรสำหรับการไปไม่รอดของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวียักษ์ใหญ่แห่งแรกของเกาะฮ่องกงอย่าง “TVB” ที่มีรายงานว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้จะปิดตัวลงเนื่องจากผลผลิตลดลง การลาออกของพนักงาน และปัญหาทางการเงินซึ่งสร้างความกังวลให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก
เรียกได้ว่าทำเอาแฟนละครฮ่องกงสมัยยุค 90-2000 ออกอาการใจหายกันถ้วนหน้า เมื่อ TVB สถานีโทรทัศน์ที่เคยมียอดผู้ชมจำนวนมาก รวมถึงผลิตละครส่งออกจนคนติดกันทั่วทั้งเอเชีย กำลังจะล่มสลาย หลังสำนักข่าว Sohu ของจีนรายงานว่ามีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงหลายประการว่าสถานีเข้าใกล้จุดวิกฤต
จากข้อมูลของ Sohu พบว่าผ่านไปเกือบ 3 เดือนในปี 2026 แล้ว แต่ TVB ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำละครเรื่องใหม่เลย โดยปกติแล้วสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ต้องผลิตละครใหม่ประมาณ 13 เรื่องต่อปี แต่ในปี 2025 ที่ผ่านมามีรายงานว่าผลิตเสร็จเพียง 5 เรื่องเท่านั้น หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2026 ทาง TVB อาจถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดรายการ
นอกจากนี้มีรายงานว่าคลังรายการที่สถานีผลิตเองกำลังเหลือน้อยลงเรื่อยๆแม้จะมีรายการที่ออกอากาศซ้ำและรายการที่นำเข้าจากแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็ตาม
การคาดการณ์ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า TVB อาจจะสามารถดำเนินการออกอากาศได้จนถึงปี 2027 เท่านั้น สถานการณ์นี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับเอเชียเทเลวิชั่น(ATV) ซึ่งเป็นคู่แข่งเก่าที่ต้องปิดตัวลงในที่สุด ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลในหมู่แฟนๆมากขึ้น
รายงานยังระบุว่า TVB กำลังเผชิญ กับภาวะการลาออกครั้งใหญ่โดยมีพนักงานจำนวนมากลาออกรวมถึงนักแสดง นักพากย์ และทีมงานเบื้องหลังที่ทำงานมานาน ที่น่าสังเกตคือมีรายงานว่า เอริค ฉาง ได้ประกาศ
ว่าจะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไประหว่างพิธีมอบรางวัลเมื่อต้นปี2026 กาคลาออกครั้งนี้หลายฝ่ายเชื่อว่ามาจากความไม่มั่นใจในอนาคตของสถานี
งานนี้หลายๆคนพากันเป็นห่วงอุตสาหกรรมบันเทิงที่ทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงสถานการณ์ภายในของสถานี TVB ว่าใกล้จะปิดตัวลงตามข่าวลือในขณะนี้หรือไม่ ส่วนแฟนๆที่เคยอยู่ในยุคทองของสถานี TVB ก็ได้แต่หวังว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้จะพลิกฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้ง