“ไฮโซอาร์ต” รับผิด ล่มงานวิวาห์ “เกรซ ชลิตา” ฝืนต่อไปไม่มีความสุข ขออย่าดึงคนอื่นมาเป็นประเด็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ไฮโซอาร์ต” ขอโทษ “เกรซ ชลิตา” คนที่เคยสำคัญ คุกเข่าขอแต่งงาน กลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวด ลั่นฝืนต่อไปจะไม่มีความสุข อย่าดึงคนอื่นเข้ามาเป็นประเด็น

กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยทีเดียว หลังจากที่ “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” วิวาห์ล่ม ปิดฉากความรัก 7 ปี ทั้งที่เพิ่งถูก “ไฮโซอาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ทายาทตระกูลการเมืองชื่อดังขอแต่งงานเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยพี่สาวเกรซ ฟาดเดือดๆ โดยเฉพาะเรื่องชู้ ทำคนแห่โยงว่านี่คือสาเหตุทำให้ทั้งคู่เลิกกันหรือไม่

ล่าสุด “ไฮโซอาร์ต” ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียล โพสต์ข้อความขอโทษเกรซ พร้อมยอมรับความผิดพลาด ประกาศชัดว่าขอจบความสัมพันธ์ลงตรงนี้

“วันนี้ผมขอใช้พื้นที่นี้อธิบายทุกอย่างให้ชัดเจนที่สุด เท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะกับคนๆ หนึ่งที่เคยสำคัญกับผม

ก่อนอื่น ผมขอโทษจากใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด กับการตัดสินใจของผม ที่เลือกจะจบความสัมพันธ์ รวมถึงในวันที่ผมคุกเข่าขอแต่งงาน วันที่ควรจะเป็นหนึ่งในวันที่มีความสุขที่สุดของชีวิตใครสักคน แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวด เพราะการตัดสินใจของผมเอง

ผมรู้ว่าการที่ถอยออกมามันทำร้ายเขามากแค่ไหน เพราะสิ่งที่ผมทำมันอาจดูย้อนแย้ง และยากที่จะเข้าใจ แต่ในช่วงเวลานั้น ผมเองก็พยายามจะเชื่อว่าเราจะไปด้วยกันได้ แต่มันเป็นปัญหาเรื่องส่วนตัวของเราสองคนที่เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้วถ้าเราฝืนใช้ชีวิตกันต่อ มันอาจจะไม่มีความสุขทั้งคู่ในรูปแบบครอบครัว
 
ผมขอยืนยันตรงนี้อย่างชัดเจนว่า การตัดสินใจครั้งนี้ทั้งหมดเกิดจากตัวผมเอง รวมทั้งไม่ควรมีใครถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็น และไม่ควรมีใครถูกทำร้ายจากความเข้าใจผิด ทั้งที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้

‘คำขอโทษ’ มันอาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และอาจไม่เพียงพอสำหรับความรู้สึกของใครหลายคน แต่สิ่งเดียวที่ผมทำได้ตอนนี้ คือยอมรับความผิดอย่างตรงไปตรงมา และไม่ผลักมันไปให้ใคร ขอโทษจากใจจริงครับ”












"ไฮโซอาร์ต" รับผิด ล่มงานวิวาห์ "เกรซ ชลิตา" ฝืนต่อไปไม่มีความสุข ขออย่าดึงคนอื่นมาเป็นประเด็น
