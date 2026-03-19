“เหน่ง เหม่งจ๋าย” ตลกดังเสียชีวิต ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย!

วงการตลกเกิดความสูญเสีย หลัง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” เป็นที่รู้จักจากรายการ บริษัทฮาไม่จำกัด และรายการ ก็มาดิคร้าบ เพิ่งลาออกจาก “บอล เชิญยิ้ม” เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เหตุต้องหางานเพิ่ม มีภาระเยอะทั้งรถ บ้าน ครอบครัวและลูก มีรายงานว่าเสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับระยะสุดท้าย รักษาที่รพ.บ้านแพ้ว ก่อนจากไปวันนี้ (19 มี.ค.)
ข่าวดังกล่าวทำคนในวงการตลกพากันช็อก โดย “นาย เดอะคอมมีเดียน” โพสต์อินสตราแกรม ภาพคู่ในอดีต พร้อมข้อความระบุว่า “หลับให้สบายนะครับพี่ชาย พี่เหน่ง เหม่งจ๋าย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ด้วยนะครับ #RIP #เหน่งเหม่งจ๋าย”
นักร้องสาวดัง “โบว์ กัลยาณัฎศนา แก่นแก้ว” โพสต์อาลัยว่า “หลับให้สบายนะคะพี่ ยินดีที่ได้รู้จักพี่นะคะ ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะคะ เดินทางปลอดภัยสู่บ้านหลังใหม่ที่สวยงามนะคะพี่เหน่ง เหน่ง เหม่งจ๋าย”
ขณะที่ “มด” ภรรยาของ “หม่ำ จ๊กม๊ก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา โพสต์ข้อความว่า “ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูกเหน่งเหม่งจ๋ายไปหลับให้สบายไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะลูก”