SIAMJNK ก้าวสู่ปีที่ 25  ชู Music MKT จับมือ สงกรานต์ เดอะว๊อยซ์ ปล่อยบทเพลง 3 ซีรี่ย์ บอกเล่าความผูกพันกับคู่ค้าเสมือนครอบครัวเดียวกัน

SIAMJNK Group ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการ โลจิสติกส์ด้วย “Boutique Warehouse” ใจกลาง CBDเดินหน้าปฏิวัติต่อไม่ยั้งด้วย Music Marketing จับมือ สงกรานต์ รังสรรค์ แชมป์ เดอะว๊อยซ์ ปล่อย 3บทเพลงฉลองครบรอบปีที่ 25 หวัง Storytellingถ่ายทอดสัมพันธ์คู่ค้าเสมือนครอบครัวเดียวกัน
นายธิติ คัณธามานนท์ ประธานบริหาร SIAMJNK Group ผู้บริหารคลังสินค้าใจกลาง CBD เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ SIAMJNK มีวาระครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด The First Boutique Warehouse in Thailand ที่คู่ค้าให้ความไว้วางใจร่วมเติบโตไปกับคลังสินค้าทั้ง 7 ทำเลหลัก ได้แก่ สาทร- ถนนจันทน์,ราษฎร์บูรณะ,ลาดพร้าว 87,วิภาวดี -สุทธิสาร,พระสมุทรเจดีย์,สำโรง และ Chinatown - ทรงวาด ที่ทุกทำเลอยู่ใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าไม่เกิน 3 กิโลเมตร กลายเป็นมาตรฐานคลังสินค้าในเมืองทำเลพรีเมี่ยม เข้าถึงง่าย พร้อมด้วยการออกแบบคลังสินค้าที่เข้าใจผู้ใช้งานจริง สะท้อนเป็นการยอมรับในมาตรฐานระดับสากลหลายต่อหลายครั้ง
เพื่อแทนคำขอบคุณ SIAMJNK ในฐานะผู้ปฏิวัติวงการ โลจิสติกส์ จึงได้นำการตลาดรูปแบบใหม่ Music Marketing Project มาสร้างภาพจำพร้อมบอกเล่าความผูกพันระหว่างคู่ค้า โดยได้ร่วมพัฒนาผลงานเพลงกับสงกรานต์ รังสรรค์ แชมป์ เดอะว๊อยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่น 2 จนได้ซี่รี่ย์บทเพลงต้นฉบับ 3 เพลง“ยิ้มแฉ่ง - ที่เดิม - ตลอดไป” ผ่านพลังการขับร้องของทะเล สงวนดีกุลตัวแทนคนรุ่นใหม่ ศิลปินจากค่าย Me Record /Muzik Move โดยจะเป็น Storytelling ที่พัฒนาไปสู่แนวคิด Storyliving ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงภายใต้คอนเซ็ปต์ SIAMJNK เก็บได้แม้กระทั่งความทรงจำที่แสนหวาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจาก Marketing 4.0 สู่ Marketing 5.0ระหว่างแบรนด์คู่ค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ Gen Y และ Gen Z โดยบทเพลงดังกล่าวได้ทยอยปล่อยผ่านแพลทฟอร์ม YouTube , Website SIAMJNK, Facebook,TikTok และ Instagram ของ SIAMJNK ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะปล่อยจนครบ 3 เพลงในเดือนมีนาคมนี้ และคอยติดตาม Big Surprise กับ Special episode ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง ศิลปินรุ่นใหม่ ทะเล สงวนดีกุล กับ Standup comedian ดาวรุ่งของไทย ที่ยังคงคอนเซ็ปต์ “SIAMJNK เก็บได้แม้กระทั่งเสียงหัวเราะอันน่าจดจำ” ที่จะเปิดตัวต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นี้แน่นอน
“ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่เราดูแลลูกค้ามา มีลูกค้าบางรายที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น เราไม่เคยมองลูกค้าในฐานะผู้เช่า แต่ในฐานะ “ผู้ประกอบการคู่ทางธุรกิจ”ที่กำลังเดินอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของชีวิต ที่นี่มีทั้งกิจการครอบครัวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างตัวไปจนถึงธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างการเติบโตและคุณภาพชีวิต Music Marketing ที่เราทำจึงไม่ใช่เพียงการสร้างความหวือหวา แต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่เติบโตไปพร้อมกับพื้นที่แห่งนี้ สำหรับเรา คลังสินค้าไม่ใช่แค่พื้นที่เก็บของ แต่คือโครงสร้างพื้นฐานความเติบโตของผู้ประกอบการ Music Marketing ของเรา ไม่ได้เกิดขึ้นจากคำถามว่าจะทำให้ต่างอย่างไร แต่เกิดจากคำถามว่า “จะทำอย่างไรให้พื้นที่นี้ น่าทำธุรกิจ และน่าใช้ชีวิตไปพร้อมกันได้จริง” ต่างหาก SIAMJNK จึงไม่ใช่แค่คลังสินค้า แต่เป็นพื้นที่ ที่ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิต” ประธานบริหารกล่าว
โดยปัจจัยความสำเร็จสำคัญที่ทำให้ SIAMJNKกลายเป็นมาตรฐานของ “Boutique Warehouse”ใจกลาง CBD และยังเป็นผู้ปฏิวัติโฉมหน้า “พื้นที่จัดเก็บสินค้า” สู่ “โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์” ด้วย 4 จุดแข็ง คือ
Innovation Boutique Warehouse ผ่านประสบการณ์กว่า 25 ปีในการบริหารคลังสินค้าด้วยจุดแข็งที่คู่ค้ามองหา — ทำเลใจกลางเมืองที่ใช้เวลาเพียง 10 นาทีจากจุดขึ้น – ลงทางด่วน และไม่เกิน 3 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคครบครันที่ช่วยให้คู่ค้าบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการให้บริการได้อย่างทันท่วงที และSIAMJNK ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคลังสินค้าในพื้นที่ CBDด้วยมาตรฐานใหม่ของคลังสินค้าพรีเมียมต่อเนื่อง
Entrepreneurial Society คืออัตลักษณ์ใหม่ของมาตรฐานคลังสินค้า SIAMJNK ทุกโครงการต้องตอบโจทย์การทำงานไปพร้อมๆ กับการมุ่งสร้าง “สังคมผู้ประกอบการ” ให้เติบโตไปด้วยกัน ผ่านสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตภายในคลังสินค้า ด้วยพื้นที่ Clubhouse ที่เปิดให้คู่ค้าใช้จัดประชุม จัดสัมมนา หรือจัดแสดงสินค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมต่อเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากคู่ค้า และมักได้คู่ค้ารายใหม่ที่อยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Entrepreneurial Society
Digital & Content Marketing ในฐานะคลังสินค้าพร้อมใช้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว SIAMJNK ให้ความสำคัญกับข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ผ่านการเก็บสถิติ การทำวิจัยการตลาด และการใช้ AI วิเคราะห์ Digital Footprint ทั้งขององค์กรและลูกค้า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
Social & Environmental Mission ผลของการวิเคราะห์ Digital Footprint ยังช่วยกำหนดทิศทางสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม SIAMJNK มุ่งยึดหลักความยั่งยืนและการเติบโตร่วมกับคู่ค้าเป็นพันธกิจสำคัญ พร้อมผสานแนวคิด ESG และ CSR ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างพื้นที่ให้คนอื่นเติบโตได้มากขึ้น” ซึ่งการที่องค์กรดำเนินงานตามกรอบ 5 Re — Reduce, Reuse, Recycle, Renewable และ Responsibilities เพื่อให้ทุกโครงการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว
25 ปีของ SIAMJNK Group จึงเป็นการเติบโตที่คู่ค้าร่วมผ่านวันและวัยไปด้วยกัน เป็นสังคมผู้ประกอบการที่เหนียวแน่นด้วยมิตรภาพดุจครอบครัวเดียวกัน ที่แม้จะประกอบด้วยคนหลาย Generation แต่ต่างมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน คือ พื้นที่ ที่ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตนั่นเอง