“จาง จื่ออี้” ปรากฏตัวลุคใหม่ในวัย 47 ใบหน้าดูเปลี่ยน ชาวเน็ตสงสัยเพิ่งทำศัลยกรรม

นักแสดงระดับโลก จาง จื่ออี้ กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังปรากฏตัวในงานเปิดตัวแบรนด์เครื่องประดับด้วยลุคหรู แต่ภาพเบื้องหลังกลับทำให้ชาวเน็ตสังเกตว่าใบหน้าดูอิ่มและกรามอ่อนลงกว่าเดิม จนเกิดกระแสคาดเดาว่าอาจเพิ่งเข้ารับการทำศัลยกรรม
นักแสดงหญิงชื่อดังของจีน จาง จื่ออี้ วัย 47 ปี กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเธอปรากฏตัวในงานเปิดตัวแบรนด์เครื่องประดับระดับโลก โดยสวมชุดเดรสยาวสีขาวคอวีลึก จับคู่กับเสื้อคลุมขนสัตว์ และสร้อยคอสีเทอร์ควอยซ์สุดหรู
อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายจากเบื้องหลังงานที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ กลับทำให้เกิดกระแสถกเถียงอย่างหนัก เมื่อชาวเน็ตสังเกตว่าใบหน้าของเธอดูแตกต่างจากเดิม โดยดูมีลักษณะกลมขึ้นและกรามดูอ่อนลง ไม่ได้เรียวคมเหมือนภาพลักษณ์ก่อนหน้านี้
หลังภาพดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจเพิ่งเข้ารับการทำศัลยกรรมความงาม ทำให้ใบหน้ายังมีอาการบวมและดูเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากตัวนักแสดงหรือทีมงานของเธอเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
ภายในงานเดียวกันยังมีคนดังในวงการบันเทิงจีนเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น จาง เจียอี้, จาง รั่วหนาน, จง ชูซี, หวัง ซิงเยว่, ซ่ง ยู่ฉี และ หลี่ หยุนรุ่ย ที่มาร่วมพิธีเปิดและตัดริบบิ้นบนเวที
แม้เสียงวิจารณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีแฟน ๆ จำนวนไม่น้อยที่ออกมาปกป้องนักแสดงสาว โดยระบุว่าภาพบางภาพอาจเกิดจากมุมกล้องหรือแสงในงานเท่านั้น และย้ำว่าเสน่ห์และความสามารถด้านการแสดงของเธอยังคงเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์จีนอย่างต่อเนื่อง