อดีตนักแสดงเด็ก “อีแจอึน” เปิดใจครั้งแรก แบกรับหนี้ครอบครัว บ้านเกือบถูกยึด ก่อนตัดสินใจรับบทแรงในวัย 20 ปี

นักแสดงหญิง “อีแจอึน” ออกมาเปิดใจถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต เผยสาเหตุที่ตัดสินใจรับบทสุดอื้อฉาวตั้งแต่อายุเพียง 20 ปี พร้อมยอมรับว่าบาดแผลทางใจยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2026 ตามเวลาเกาหลี ในรายการ Overcoming Story: While You Were Hurting อีแจอึนได้ย้อนเล่าถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิต หลังจากเคยเป็นนักแสดงเด็กที่ได้รับความรักจากผู้ชมอย่างล้นหลาม
เธอเปิดเผยว่า ครอบครัวต้องเผชิญวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก โดยกล่าวว่า “มีสิ่งยั่วยวนมากมายรอบตัวพ่อแม่ของฉัน และการลงทุนของพ่อก็ล้มเหลวทั้งหมด ถึงขั้นที่บ้านกำลังจะถูกยึด” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธออย่างรุนแรง
อีแจอึนเล่าต่อว่า “นั่นคือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจรับแสดงเรื่อง Yellow Hair มันเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดและยากมาก”
ภาพยนตร์เรื่อง Yellow Hair ที่ออกฉายในปี 1999 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของเธอ โดยเธอต้องพลิกภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ มารับบทหญิงสาวที่เต็มไปด้วยบาดแผลทางจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างต่อต้านสังคมและทำลายตัวเอง แม้ภาพยนตร์จะมีแนวคิดเชิงศิลปะ แต่ก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางจากเนื้อหาที่แรงและเต็มไปด้วยความอ่อนไหว
บทบาทดังกล่าวสร้างกระแสฮือฮาอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เธอต้องเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากภาพลักษณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอดีตนักแสดงเด็กผู้ใสซื่อ อย่างไรก็ตาม การแสดงของเธอกลับได้รับการยอมรับในวงการ คว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากทั้งเวที Grand Bell Awards และ Blue Dragon Film Awards
แม้จะประสบความสำเร็จในแง่รางวัล แต่ผลงานเรื่องนี้กลับกลายเป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลืม โดยอีแจอึนยอมรับว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเวลานั้นส่งผลต่อเส้นทางอาชีพ ทำให้โอกาสในการรับบทนำลดลง และทิ้งร่องรอยทางอารมณ์เอาไว้จนถึงปัจจุบัน
ระหว่างการออกรายการ เธอถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เมื่อย้อนนึกถึงช่วงเวลานั้น สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ชมจำนวนมาก
นอกจากงานแสดง อีแจอึนยังเคยหันไปทำงานเพลง โดยปล่อยเพลงแดนซ์ “Mask” ในปี 2001 เปิดอีกหนึ่งบทใหม่ในเส้นทางบันเทิงของเธอ