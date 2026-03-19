ช็อกวงการไลฟ์ขายของ! อินฟลูเอนเซอร์จีนวัย 39 เสียชีวิตกลางไลฟ์ คาดเครียด-พักผ่อนไม่พอ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2026 ที่เมืองไท่หยวน ประเทศจีน โดยระหว่างการไลฟ์ขายสินค้า ผู้ชมสังเกตเห็นว่าเธอเริ่มมีอาการผิดปกติ จู่ ๆ ก็ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ก่อนจะร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วย และโทรเรียกรถพยาบาลหมายเลข 120
ในช่วงนาทีสุดท้ายของการถ่ายทอดสด หวังจ๋ามีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว เธอกุมศีรษะด้านหลัง ร้องด้วยความเจ็บปวด และบอกว่ารู้สึกเหมือนสมองขาดเลือด สีหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัด และร่างกายอ่อนแรงลงเรื่อย ๆ แม้ผู้ช่วยจะพยายามช่วยพยุง แต่เธอก็หมดสติในเวลาต่อมา และไม่สามารถฟื้นกลับมาได้อีก
รายงานระบุว่า หวังจ๋าอาศัยอยู่ในมณฑลซานซี โดยคนใกล้ชิดเผยว่าเธออาจได้รับผลกระทบจากความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เพียงพอ แม้ภายนอกจะดูแข็งแรง แต่เธอมักใช้ชีวิตไม่เป็นเวลา และเคยบ่นว่ามีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง ทว่าไม่ได้เข้ารับการตรวจอย่างละเอียด
การจากไปของเธอทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงสภาพการทำงานของสายไลฟ์คอมเมิร์ซที่ต้องทำงานหนักและใช้เวลายาวนาน โดยเธอทิ้งลูกสาววัยเพียง 4 ขวบไว้เบื้องหลัง ท่ามกลางความอาลัยของผู้ติดตามจำนวนมาก
อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน “หวังเย่เฟย” หรือที่รู้จักในชื่อ “ซิสเตอร์หวังจ๋า” มีผู้ติดตามราว 130,000 คน และมักไลฟ์ขายเสื้อผ้านานถึงวันละ 7–10 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังตั้งแต่ช่วงตรุษจีน โดยมักใช้ยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการ
เพื่อนสนิทเผยว่า เธอพักผ่อนเพียงวันละ 4–5 ชั่วโมง และรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการไลฟ์ด้วยตัวเอง ทั้งการขายสินค้าและจัดส่ง แม้จะมีอาการปวดหลังหรือปวดหัว เธอก็ไม่เคยแสดงออกระหว่างไลฟ์ และมักบอกว่า “ไม่เป็นไร”
นอกจากนี้ เธอยังเป็นแม่ของลูกสาววัย 4 ขวบ โดยเพื่อนระบุว่า เธอเป็นคนเรียบง่าย ตั้งราคาสินค้าไม่สูง และใส่ใจคุณภาพ ทำให้มีแฟนคลับเหนียวแน่นจำนวนมาก