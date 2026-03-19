จับอินฟลูเอนเซอร์สายผู้ใหญ่ “บอนนี่ บลู” เสี่ยงคุก 6 เดือน โดนตั้งข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะ กลางลอนดอน

อินฟลูเอนเซอร์สายผู้ใหญ่ “บอนนี่ บลู” เผชิญคดีหนักในสหราชอาณาจักร หลังถูกตั้งข้อหากระทำอนาจารในที่สาธารณะ จากเหตุเลียนแบบท่าทางทางเพศหน้าสถานทูตอินโดนีเซียในกรุงลอนดอน ซึ่งอาจทำให้เธอต้องโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก “บอนนี่ บลู” หรือชื่อจริง “เทีย บิลลิงเจอร์” วัย 26 ปี เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย โดยเธอได้โพสต์คลิปลง TikTok ขณะทำพฤติกรรมเลียนแบบท่าทางทางเพศ พร้อมถือธงชาติอินโดนีเซีย และกล่าวถึงการที่เคยถูกจับกุมในบาหลี
การกระทำดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนัก โดยมีเสียงตำหนิว่าเป็นการไม่ให้เกียรติประเทศและวัฒนธรรมเอเชีย โดยเฉพาะเมื่อเธอก่อเหตุในวันเดียวกับที่เพิ่งเดินทางกลับถึงสหราชอาณาจักร
ด้านตำรวจนครบาลลอนดอน (Met Police) ระบุว่า เธอถูกตั้งข้อหา “สร้างความไม่เหมาะสมต่อสาธารณะ” (outraging public decency) และจะต้องขึ้นศาล Westminster Magistrates’ Court ในวันที่ 22 เมษายนนี้
ก่อนหน้านี้ บอนนี่ บลู เคยมีปัญหากับกฎหมายในอินโดนีเซีย หลังถูกจับกุมในบาหลีจากข้อกล่าวหาผลิตคอนเทนต์ลามก โดยถูกปรับและเนรเทศออกจากประเทศ พร้อมถูกสั่งห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากพฤติกรรมที่ขัดต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น
“เทีย บิลลิงเจอร์” หรือที่รู้จักในชื่อ “บอนนี่ บลู” เกิดปี 1999 เป็นครีเอเตอร์และผู้ทำงานด้านคอนเทนต์ผู้ใหญ่ชาวอังกฤษ ที่กลายเป็นกระแสไวรัลจากพฤติกรรมและคอนเทนต์ที่สร้างความถกเถียงอย่างต่อเนื่อง
เธอเริ่มเป็นที่รู้จักหลังเข้าร่วมกิจกรรม Schoolies ในปี 2023 ก่อนจะสร้างกระแสด้วยการมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาจำนวนมากในช่วง Spring Break ที่เมืองแคนคูน รวมถึงช่วง Freshers’ Week ในเมืองดาร์บีและน็อตติงแฮม พร้อมทั้งออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวผ่านพอดแคสต์ Saving Grace ของ “จีเค แบร์รี” จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวเธอก็เผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นอายุของผู้ร่วมกิจกรรมที่บางรายเพิ่งอายุ 18 ปี รวมถึงคำพูดบางส่วนที่ถูกมองว่าส่งเสริมการลดทอนคุณค่าผู้หญิงและแนวคิดแบบเหยียดเพศ
จุดที่ทำให้ชื่อของบอนนี่ บลู กลายเป็นข่าวระดับนานาชาติ คือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2025 เมื่อเธออ้างว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากถึง 1,057 คน ภายในเวลา 12 ชั่วโมง กลายเป็นไวรัลและถูกพูดถึงต่อเนื่องหลายเดือน อีกทั้งยังจุดกระแสให้ครีเอเตอร์รายอื่นจัดกิจกรรมลักษณะคล้ายกันตามมา
ต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน เธอถูกแบนจากแพลตฟอร์ม OnlyFans หลังประกาศไอเดียกิจกรรมสุดโต่ง ก่อนจะย้ายไปเผยแพร่คอนเทนต์บน Fansly แทน และยังคงเดินสายจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยอ้างว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในแต่ละครั้ง
แม้จะเต็มไปด้วยกระแสวิจารณ์ แต่ความนิยมของเธอก็ยังคงสูง โดยในเดือนธันวาคม 2025 เว็บไซต์ Pornhub ระบุว่า “บอนนี่ บลู” เป็นหนึ่งในนักแสดงคอนเทนต์ผู้ใหญ่ที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของปี