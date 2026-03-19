“นนท์ อินทนนท์” โอดอยากมีผัวแต่เจอสแกมเมอร์ ลองซื้อกินก็พีก! สุดท้ายต้องนั่งปลอบ

“นนท์ อินทนนท์” เล่าเป็นขวัญใจคอลเซ็นเตอร์ มิจฉาชีพขยันโทร.หาทุกวัน ส่วน DM ก็เจอขอเงินไม่พัก ถัาอันไหนเห็น แล้วรู้สึกอยากช่วยก็โอน โอดอยากมีผัว อยากดีลเรื่องรัก แต่เปิดใจแล้วเจอสแกมเมอร์แทน เผยเพื่อนแนะนำให้ซื้อกิน ลองแล้วไม่ใช่ทาง แถมเสียเงินฟรี เพราะเจอเรื่องพีก!
กลายเป็นขวัญใจคอลเซ็นเตอร์ไปแล้ว สำหรับ “นนท์ อินทนนท์ บุญชื่น” ที่ถูกมิจฉาชีพโทร.หาแทบทุกวัน โดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟังในงาน “THANK YOU PARTY ภาพยนตร์ พี่นาค 5” พร้อมเล่าว่านอกจากการโทร.แล้ว ก็ยังมีคนส่งข้อความมาขอความช่วยเหลืออีกเพียบ แถมความเหงา ความอยากมีแฟนยังเป็นเหตุ นัดเจอผู้ชายในโซเชียล แต่กลายเป็นสแกมเมอร์ซะงั้น
“โทร. มาทุกวันเลยจริงๆ แต่ละครั้งก็เป็นเรื่องเป็นราว ก็ไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหน เหมือนสุ่มมา คนอื่นอาจจะไม่ชอบรับเบอร์แปลก แต่หนูชอบรับนะ เวลาคุยมันเพลินดี จริงๆ มันเป็นเบอร์มงคลนะ ผู้จัดการหาให้ เลขตองด้วย แต่เคสซีเรียสก็มีนะ ล่าสุดเป็นผู้ชายโทร.มา บอกแม่จะเสียแล้ว ขอเงินทำศพแม่หน่อย เราก็บอกว่าเราไม่รู้จักกันเลย แต่อาจจะช่วยได้นะ ส่งเลขบัญชีมาสิ เขาบอกว่าผมขอบอกยอดเงินได้ไหม ประมาณหมื่นเจ็ด หนูก็บอกว่าขอช่วยตามศรัทธาแล้วกัน สัก 1 พัน ซึ่งเราก็โอนจริง สงสาร”
เผยมีคนส่งมาเยอะมาก ถ้าอันไหนเห็นแล้วอยากช่วยก็ช่วย
“ใน DM ก็มีเยอะมาก กำลังจะกระโดดสะพานแล้วนะ ส่งหาผู้จัดการก็มี เบอร์ติดต่องานก็มี บอกเครียดมากไม่มีเงินโน่นนี่ คือถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอยากช่วยก็ช่วย หนูไม่ได้คิดอะไรมาก คือแยกแยะไม่ได้หรอก ว่าอันไหนจริง อันไหนปลอม แล้วแต่จิตใจที่หนูจะทำเลย เราไม่รู้ว่าเจตนาเขาจริงหรือไม่จริง แต่ถ้าเรารู้สึกว่าทัชใจ หนูก็ช่วย แต่อันไหนที่เขียนเป็นเรียงความ เหมือนก๊อปมา หนูก็รู้สึกว่าอันนี้อาจจะยัง หนูรู้สึกว่าเวลาทำบุญอะไรอย่างมีข้อกังขา มันอยู่ที่ใจ ถ้าเราคิดว่าจะโดนหลอก มันไม่ได้บุญไง ถ้าเขาหลอกไป ผลเสียมันก็อยู่ที่เขา แต่เราทำไปแล้ว เราสบายใจ”
โอดหลังจากนี้ขอดีลเรื่องความรักดีกว่า ไม่เอาแล้วคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์
“หลังจากนี้ขอเป็นดีลความรักดีกว่า จะจีบกันไหม ไม่เอาคอลเซ็นเตอร์แล้ว ล่าสุดเป็นสแกมเมอร์ หน้าตาดีเลย ทักมาฟอลฯ มา เราก็ฟอลฯ กลับ ก็คุยกันใน DM หวานเลย รักเลย หน้าตาเทสเลย คุยไปคุยมานางก็ชวนไปกินชาบู หนูก็ไปแล้วเอาเพื่อนไปด้วย 1 คน แต่เราไม่ได้บอกนะ เพราะเราก็ไม่รู้จัก รูปในไอจีลงแค่ 4 รูป เบลอบ้าง ไม่เห็นหน้าบ้าง ก็คิดว่าเป็นคนติสต์ เจน Z สมัยนี้มันลงแล้วลบๆ
เราก็ไปนั่งกินจนจะขี้แตก มันก็ไม่มา บอกติดงาน แต่มันเป็นคนนัดนะ เราก็ไม่เชื่อ กดคอลไป มันไม่รับ บอกไม่สะดวก ก็บล็อกไป 3-4 วัน เอาอันใหม่แอดมาอีก หน้าเดิม ทรงเดิมเลย บอกไม่ได้มีเจตนาหลอกลวง แต่ก็บล็อกไป จบเลย ก็แอบหวั่นไหวอยู่ แต่สุดท้ายแล้วยังไง แดxจนขี้ยังไม่มาเลย คือตอนแรกก็บอกเพื่อนเลย ว่าไปเป็นเพื่อนหน่อย กูกลัวโดนฆ่า ดูหนังเยอะไง เพื่อนก็สะกิดแหละ แต่ใจเราอยากลอง รู้ว่าเสี่ยงแต่ต้องขอลอง คือเราเหงาจนถึงขั้นนี้”
พีกสุดเพื่อนแนะนำให้ซื้อกิน แต่ลองแล้วไม่ใช่ทาง
“ล่าสุดเพื่อนแนะนำให้ลอง buy ดู เราก็เลือกๆ คนนี้หน้าตาดีนะ ลองเปิดใจ เสียไป 5 พันมาถึงบ้าน นางเดินเข้ามาในบ้านปุ๊ปก็นวด เราก็สบายดีโน่นนี่ สักพักอวัยวะบางอย่างของเขาเริ่มชี้ฟู เราก็บอกว่าสต๊อปก่อนๆ เพราะเขาเป็นคนเวียดนาม บอกว่าเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะ เราแค่อยากนวด สักพักนางร้องไห้จริงจัง บอกว่าเหนื่อยมากเลย ไม่ได้อยากทำงานแบบนี้เลย
สุดท้ายกูนั่งปลอบค่ะ ด้วยการเปิดหนังที่เราเล่นให้เขาดูเป็นภาษาเวียดนาม ครบชั่วโมง กูเป็นคนเอ็นเตอร์เทนเขา ได้แฟนคลับเพิ่ม ขับรถไปส่งหน้าหมู่บ้านด้วย ก็อาจจะไม่ใช่ทาง แต่ถูกกฎหมายนะ ก็เป็นประสบการณ์ไง คือเพื่อนบอกลองซื้อสิ ไม่ต้องมีความรัก จริงใจมันหายาก ไม่มีใครรักมึงหรอก มึงเลือกเยอะ ก็ลองแล้ว เป็นยังไงล่ะ
ชีวิตเหนื่อยมากเลย คนดีๆ เข้ามาสักทีได้ไหม อยากมีผัวนะ ไปมูแล้ววัดพงฮึนซา ที่เกาหลี ให้คนเข้ามาภายใน 3 วัน 7 วัน แต่ตอนนี้ 3 เดือนแล้ว ลองไปดูค่ะ บางคนได้ แต่หนูไม่ได้ไง ก็ไม่เป็นไร ทำงานไป ช่วงนี้ก็มีงานหลายอย่างคะ เดี๋ยวจะมีซีรีส์กับเพื่อนรัก เป็นเรื่องที่มีกระแสอยู่ตอนนี้ แต่ยังพูดไม่ได้ เป็นซีรีส์ที่ยังตกบันไดอยู่”
ตอบคนเชียร์ “แกรนด์ กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า” และ “เด่นคุณ งามเนตร” ให้รีเทิร์น ถามทั้งคู่แล้ว บอกว่าไม่
“ถามแกรนด์ แกรนด์บอกไม่ เด่นคุณก็บอกว่าไม่ บอกพามาทำไม สาวหายหมดเลยแม่xเอ้ย”