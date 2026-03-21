บันเทิงรอบโลกโฆษณา “ฮารุกะ อายาเสะ” โดนถล่ม โป๊เกินงามจนดราม่ารอบใหม่

โฆษณาสปาของญี่ปุ่นที่นำแสดงโดย “ฮารุกะ อายาเสะ” ถูกนำกลับมาเผยแพร่อีกครั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม แม้เป็นผลงานเก่าจากปีก่อน แต่กลับจุดกระแสดราม่ารอบใหม่ โดยเฉพาะฉากเปิดที่เธอยืนหันหลังรับแสงเช้าริมหน้าต่าง เผยช่วงไหล่และแผ่นหลังในลุคที่ดูเซ็กซี่ ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตั้งคำถามว่าเกินความจำเป็นสำหรับโฆษณาหรือไม่ หลายเสียงมองว่าเปิดเผยเกินไปและดูไม่เป็นธรรมชาติ ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นงานศิลปะตามคอนเซปต์ ความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝั่งทำให้ประเด็นเรื่องเส้นแบ่งระหว่างศิลปะกับความไม่สบายใจในโฆษณาถูกพูดถึงอีกครั้ง และยังคงเป็นกระแสต่อเนื่อง
“ซาราห์ มิเชลล์ เกลลาร์” เปิดใจหลังโปรเจกต์รีบูต Buffy the Vampire Slayer ถูกยกเลิกกะทันหัน โดยเธอเผยว่าได้รับข่าวขณะกำลังจะขึ้นเวทีพบแฟน ๆ และยอมรับว่าไม่มีใครคาดคิด ทั้งที่เธอร่วมพัฒนาโปรเจกต์นี้กับผู้กำกับ “โคลอี้ จ้าว” และถึงขั้นถ่ายตอนนำร่องแล้ว พร้อมวางตัว “ไรอัน คีร่า อาร์มสตรอง” เป็นนักล่าแวมไพร์คนใหม่ เธอเล่าว่าการทำงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเหมือนได้ย้อนอดีต แต่สุดท้ายต้องผิดหวังเพราะแพลตฟอร์มตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อ โดยเฉพาะช่วงเวลาการประกาศที่เกิดขึ้นในจังหวะสำคัญ ยิ่งทำให้เธอรู้สึกเสียใจและเสียดายที่แฟน ๆ จะไม่ได้เห็นเวอร์ชันนี้
มีรายงานว่า “เซบาสเตียน สแตน” และแฟนสาว “แอนนาเบลล์ วอลลิส” กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก แม้ทั้งคู่ยังไม่ยืนยันข่าว แต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มตั้งแต่ปี 2022 และคบกันแบบค่อนข้างเป็นส่วนตัว แม้จะมีภาพออกงานร่วมกันเป็นระยะ โดยเฉพาะตอนที่เขาคว้ารางวัลลูกโลกทองคำและกล่าวขอบคุณเธอบนเวที ก่อนหน้านี้ “เซบาสเตียน สแตน” เคยบอกว่าเขาพยายามรักษาชีวิตส่วนตัวให้เงียบที่สุด ขณะเดียวกันทั้งคู่ยังมีผลงานใหม่ต่อเนื่อง ทำให้ข่าวนี้ยิ่งได้รับความสนใจจากแฟน ๆ
นักแสดงจีน “เหยาเฉิน” ยืนยันว่าเธอหย่ากับ “เฉาอวี่” ไปตั้งแต่หลายปีก่อน แต่เก็บเรื่องนี้ไว้เพื่อปกป้องลูกและครอบครัว โดยทั้งสองยังคงความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะเพื่อนและครอบครัว ทั้งคู่พบกันในปี 2011 แต่งงานในปี 2012 และมีลูกสองคน พร้อมร่วมทำบริษัทภาพยนตร์จนถูกมองเป็นคู่รักตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ชีวิตรักของ “เหยาเฉิน” เคยเป็นข่าวใหญ่จากการหย่ากับสามีคนแรก “หลิงเสี่ยวซู” ที่มีดราม่าเรื่องนอกใจ ปัจจุบันเธอยังคงเป็นนักแสดงแถวหน้าของจีน และการเปิดเผยครั้งนี้ช่วยให้แฟน ๆ เข้าใจชีวิตส่วนตัวของเธอมากขึ้น