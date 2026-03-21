5 ปีที่รอคอย “Spider-Man: Brand New Day” ปล่อยตัวอย่างแรก ไข่อีสเตอร์แน่น เรียกน้ำตาแฟนทั่วโลก

โซนีปล่อยตัวอย่างแรกของ “Spider-Man:Brand New Day” อย่างเป็นทางการ หลังเว้นช่วงยาวถึง 5 ปี อัดแน่นด้วยเบาะแสและรายละเอียดจากจักรวาลมาร์เวลที่ชวนแฟนๆ ตีความ พร้อมเผยเส้นทางใหม่ของปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ในโลกที่ไม่มีใครจดจำเขา
หลังจากปล่อยให้แฟนหนังรอคอยกันยาวนานถึง 5 ปี ในที่สุดภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์
Spider-Man: Brand New Day ก็ได้ฤกษ์ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ทันที ด้วยการอัดแน่นรายละเอียดและ “อีสเตอร์เอ็กซ์” จำนวนมากที่ชวนให้แฟนพันธุ์แท้ต้องย้อนคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา หลายเสียงยอมรับว่าตัวอย่างเพียงไม่กี่นาทีสามารถเรียกทั้งความตื่นเต้นและความซาบซึ้งจนถึงขั้นน้ำตาซึม
ตัวอย่างเผยให้เห็นการกลับมาของ “ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์” ในสถานะที่แตกต่างออกไปจากเดิม เมื่อโลกทั้งใบลืมเลือนตัวตนของเขา ชีวิตของฮีโร่ผู้แบกรับหน้าที่ปกป้องนิวยอร์กจึงเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยว เขาต้องใช้ชีวิตอย่างไร้ชื่อ ไร้ตัวตน แม้กระทั่งคนใกล้ชิดอย่างเพื่อนรักและหญิงคนสำคัญก็ไม่อาจจดจำเขาได้ ภาพของสไปเดอร์แมนที่โหนใยท่ามกลางตึกสูง พร้อมเสียงไซเรนตำรวจที่ดังสนั่น สะท้อนให้เห็นถึงภาระหน้าที่อันหนักอึ้งที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเพียงลำพัง
ไฮไลต์สำคัญอีกประการคือการเปลี่ยนแปลงของพลังสไปเดอร์แมน ซึ่งในตัวอย่างมีการบอกใบ้ว่าเขาอาจไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ยิงใยแบบเดิมอีกต่อไป แต่สามารถปล่อยใยจากร่างกายได้โดยตรง สร้างความตื่นเต้นให้แฟนคอมมิกส์ที่คุ้นเคยกับเวอร์ชันดั้งเดิม ขณะเดียวกัน ยังมีการปรากฏตัวของตัวละครสำคัญจากจักรวาลมาร์เวล ไม่ว่าจะเป็น “พันนิชเชอร์” ที่มาพร้อมบทบาทเข้มข้นและท่าทีที่อาจไม่เป็นมิตรนักต่อสไปเดอร์แมน รวมถึงการเชื่อมโยงไปถึง “บรูซ แบนเนอร์” หรือฮัลค์ ที่อาจเข้ามามีส่วนช่วยไขปริศนาบางอย่าง
ด้านฝั่งวายร้าย ตัวอย่างยังทิ้งปมชวนสงสัยเกี่ยวกับการรวมตัวของศัตรูระดับตำนาน ไม่ว่าจะเป็นเงาของกลุ่ม “ซินิสเตอร์ซิกซ์” หรือการพาดพิงถึงองค์กรลับอย่าง “เดอะแฮนด์” ซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญของแดร์เดวิล ส่งผลให้แฟนๆ ต่างตั้งข้อสังเกตว่าภาคนี้อาจขยายขอบเขตเรื่องราวไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้น
กระแสตอบรับหลังปล่อยตัวอย่างเพียงไม่นานก็ร้อนแรงทันที โดยแฟนภาพยนตร์จำนวนมากพากันแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย บางรายถึงกับยอมรับว่า “ดูจบแล้วขนลุก” ขณะที่อีกหลายเสียงตื่นเต้นกับการกลับมาของตัวละครสำคัญและการพัฒนาใหม่ๆ ของสไปเดอร์แมน หลายคนยังตั้งตารอการปะทะกันระหว่างฮีโร่กับพันนิชเชอร์ รวมถึงปริศนาใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นแกนหลักของเรื่อง
ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย เดสติน แดเนียล เครตตัน เขียนบทโดย คริส แม็คเคนนา และ เอริก ซอมเมอร์ส นำแสดงโดย ทอม ฮอลแลนด์ ในบท ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ / สไปเดอร์แมน ร่วมด้วย เซนดายา, เซดี ซิงก์, เจคอบ บาตาลอน, จอน เบิร์นธัล, ทราเมลล์ ทิลล์แมน, ไมเคิล มานโด และ มาร์ก รัฟฟาโล
เนื้อเรื่องกล่าวถึง ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ ที่ต้องปกป้องมหานครนิวยอร์กในฐานะสไปเดอร์แมนอย่างไร้ตัวตน ขณะเดียวกันเขายังต้องสืบสวนคดีอาชญากรรมที่นำไปสู่ปริศนาขนาดใหญ่ยิ่งกว่าเดิม
โซนีเริ่มพัฒนาภาพยนตร์สไปเดอร์แมนภาคที่ 4 ในจักรวาล MCU มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ควบคู่กับ No Way Home โดยในเดือนพฤศจิกายน 2021 โปรดิวเซอร์ เอมี ปาสคาล เปิดเผยว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกวางให้เป็นจุดเริ่มต้นของไตรภาคใหม่ที่นำแสดงโดย ทอม ฮอลแลนด์ และเริ่มพัฒนาเนื้อเรื่องอย่างจริงจังในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 คริส แม็คเคนนา และ เอริก ซอมเมอร์ส กลับมารับหน้าที่เขียนบทอีกครั้ง ขณะที่ เดสติน แดเนียล เครตตัน ได้รับเลือกให้กำกับในเดือนตุลาคม 2024 ก่อนจะมีการประกาศชื่อเรื่องอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2025
การถ่ายทำเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2025 โดยใช้สถานที่จริงในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ควบคู่กับการถ่ายทำในสตูดิโอ Pinewood ที่ประเทศอังกฤษ รวมถึงมีการถ่ายทำเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ทั่วอังกฤษ และปิดกล้องในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน
Spider-Man: Brand New Day มีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 โดยเป็นส่วนหนึ่งของเฟสที่ 6 ของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (MCU)