“เอม วิทวัส” เผย “จ๊ะ” ประกาศพักงาน 2 เดือนไปดูแลพ่อ ค่ารักษาแพง แต่เท่าไหร่ก็ยอมจ่าย

“เอม วิทวัส” เผยสภาพจิตใจ “จ๊ะ นงผณี” ดีขึ้นแล้ว เตรียมหยุดงาน 2 เดือนไปดูแลพ่อ เชื่อค่าใช้จ่ายสูงแต่พร้อมจ่าย ทำงานหาเงินมาก็เพื่อดูแลพ่อและครอบครัว ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องสร้างศูนย์ดูแลคนป่วย คนชรา เพราะทราบข่าวพร้อมกันกับทุกคน
ทำเอาแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ หลังสาว “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” ประกาศพักงาน 2 เดือน ในรอบ 16 ปี เพื่อไปพักสมองและดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่ หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถชน ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด “เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี” เพื่อนรักของจ๊ะ เจ้าตัวก็ได้อัปเดตถึงเรื่องนี้ให้ฟัง ว่าจริงๆ สภาพจิตใจของจ๊ะก็ดีขึ้นแล้ว
“เพิ่งโทร.คุยกันได้ประมาณ 2-3 วันนี้เอง คืออาการพ่อดีขึ้น เราต้องบอกก่อน จากที่ให้ข่าวเลยอาการพ่อดีขึ้น ก็อยากจะไปดูแลพ่อ แล้วก็ที่มาประกาศว่ามันจะทำศูนย์คนชรา คนป่วย เขาจะได้มีเวลาตรงนั้นด้วย เอมว่ามันเป็นเหมือนส้มหล่นมากกว่า เพราะตอนแรกพ่อก็อาการหนัก พอสุดท้ายพ่อกลับมา เอมว่ามันก็ต้องทำทุกอย่างแหละ ควรใช้ชีวิตอยู่กับพ่อหน่อย
ถามว่าทำไมไม่หยุดตั้งแต่ช่วงนี้เลย อ้าว งานเขารับไว้แล้ว อันนี้เขาเลยล่วงหน้าหลายเดือนเลย ว่าขอกลับไปดูแลพ่อก่อนนะ คือในส่วนของ 2 เดือนที่กำลังจะถึงเนี่ยมันไกลมาก กันยาฯ-ตุลาฯ มันหน้าฝนอยู่แล้วด้วย ก็เลยเขยิบไปช่วงนั้น เอมก็คุยกับมันแล้วว่า งั้นกูขออนุญาตรับ 2 เดือนนั้นได้ไหม (หัวเราะ)”
เผยเพื่อนสภาพจิตใจดีขึ้น ถึงค่าใช้จ่ายสูงก็ยอม
“ดีขึ้นค่ะ เข้าใจทุกอย่างมากขึ้น ตอนแรกเอมว่าไม่มีใครเข้าใจหรอก มันคงตกใจแหละ ตอนนี้มันก็เอมว่ามันก็ดีขึ้น ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย ถามว่าในความรู้สึกเรามันแพงไหม มันแพง แต่ถ้ามันเป็นคนของเราจริงๆ เอมว่าเท่าไหร่เราก็ต้องจ่าย ตอนนี้ความกังวลของจ๊ะ ก็เรื่องพ่อแหละ ทุกวันนี้ทำงานเสร็จ ก็ต้องไปดูพ่อ ช่วงกลางวันเสร็จ กลับมาแต่งหน้า ไปเล่นคอนเสิร์ตกลับมา ก็ไปดูพ่อ ชีวิตวนลูปอยู่อย่างนี้ แต่สุขภาพก็น่าจะโอเคนะ ก็กินอิ่มนอนหลับแล้วล่ะเอมว่านะ ช่วงแรกๆ น่าจะงงๆ หน่อย”
ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องการสร้างศูนย์คนชรา
“เข้าไม่ได้เล่าเลย เพราะอีนี่เขาเป็นสาวน้อยร้อยโปรเจกต์ไง เขามีอะไรของเขาทุกวี่ทุกวันอยู่แล้ว เราก็รู้สึกว่า โอเค ทำเลย ทุกคนน่าจะรู้พร้อมกันในข่าวมั้ง เพราะที่ตรงนั้นน่ะ เคยคุยอยู่เลย เพราะที่ที่ไปซื้อเนี่ย เอมไม่แน่ใจว่าจะทำตรงไหน แต่ที่ที่มันลง อันนี้คือที่แถวข้างบ้าน มันก็บอกว่าถ้าเจ๊เอมจะขยายก็มาอยู่ตรงนี้นะ ก็เคยคุยเล่นกัน แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่า จะไปสร้างศูนย์พักพิงอะไรของนาง”
เชื่อใช้เงินเยอะไม่เป็นปัญหา เพราะทำงานมาก็เพื่อพ่อและครอบครัว
“เขาทำงานก็เพื่อพ่อ เพื่อครอบครัวเขาแหละ เพราะลูกก็ไม่มี ก็ต้องเป็นพ่อแม่แหละ”