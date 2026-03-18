“หนุ่ม ศรราม” ไม่รีเทิร์น “กุ้งพลอย” ขอให้หยุดพูดถึง จะไม่กลับไปซ้ำเหตุการณ์เดิม

ปิดประตูรีเทิร์น “หนุ่ม ศรราม” ประกาศชัดเจน ขอให้ “กุ้งพลอย” หยุดพูดถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้อภัยทุกเรื่องแต่จะไม่ยอมให้เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเองกับลูกต้องเกิดซ้ำอีก
หลังจากที่ “กุ้งพลอย กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ” ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับ และพูดถึง “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” อดีตสามีว่า อยากจะไปจีบหนุ่ม ศรราม อยากจะเข้าไปอยู่ในบ้านหนุ่มเพื่อดูแลหนุ่มยามแก่เฒ่า และดูแลวีจิลูกสาว พร้อมกับบอกว่า ให้เวลาภายในวันที่ 13 เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันเกิดกุ้งพลอย ถ้าหนุ่มยังเล่นตัวจะไปจีบคนใหม่ แต่ถ้าหนุ่มซื้อพิซซ่าให้ในวันที่ 11 เม.ย. จะถือว่าต่อเวลาให้จีบ แต่ล่าสุดดูท่าจะหมดเวลาจีบซะแล้ว เพราะหนุ่มออกมาโพสต์ชัดเจน ขอให้หยุดพฤติกรรมการไลฟ์ที่พูดถึงหนุ่มเพราะไม่ได้รู้สึกสนุก หยุดพูดถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ให้อภัยทุกเรื่องแต่จะไม่ยอมให้เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตตนเองกับลูกต้องเกิดซ้ำอีก
-ผมขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ
-ในขณะที่คุณกุ้งพลอยไลฟ์สดหรืออัดคลิปโดยมีการพูดถึงผมในแต่ละครั้ง คุณกุ้งพลอยอาจจะสนุก หัวเราะกับสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณพูด
-แต่สำหรับความรู้สึกของผมกับวีจิแล้ว มันไม่สนุกเลย เพราะว่าผมกับลูกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาและการที่คุณพูดถึงเรื่องที่คุณคิดและเป็นไปไม่ได้
-ทุกวันนี้ตัวผมเองไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องอื่นนอกจากคิดแต่เรื่องลูกเรื่องาน เพื่ออนาคตของวีจิเท่านั้น
-ผมให้อภัยสำหรับทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับ แต่ผมจะไม่ยอมให้เรื่องต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นซ้ำกับชีวิตผมกับลูกอีกเป็นอันขาด
-อย่าเอาผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการพูดหรือการไลฟ์อีก ผมอยากให้คุณกุ้งพลอยดำเนินชีวิตของคุณโดยไม่ต้องเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้อง
-ส่วนวีจิเราก็ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ ต่างคนต่างทำหน้าที่ของคนเป็นเป็นแม่ จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ ขอบพระคุณมากครับ