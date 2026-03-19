“เอม วิทวัส” โอดตั้งงบทำร้าน 2 แสน แต่หมดไป 3 ล้าน! เตือนผลกระทบสงคราม ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

“เอม วิทวัส” รับพิษสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน กระทบธุรกิจร้านอาหาร เคยมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว โอดน้ำมัน-วัตถุดิบแพงขึ้น แต่ยังแบกไหว หวังคืนทุนให้เร็วที่สุด หลังตั้งงบทำร้าน 2 แสน แต่หมดไป 3 ล้าน
เรียกว่าได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สำหรับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง สหรัฐฯ–อิหร่าน ที่ทำให้พลังงานผันผวน จนข้าวของต่างๆ ทยอยปรับราคาขึ้น “เอม วิทวัส รัตนบุญบารมี” ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ในฐานะที่เป็นทั้งศิลปินและเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ว่าเคยมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ทั้งน้ำมันที่เติมได้แบบจำกัด และวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจนงง
“งง พูดตรงๆ เลยนะ ไม่คิดเลยว่ามันจะมีอะไรแบบนี้กับตัวเรา เพราะเราอ่าน เราไม่รู้หรอกใครเป็นใครบ้าง เราก็ติดตามข่าว ให้กำลังใจคนไทยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ระวังตัว คือปกติ จนกระทั่ง 2-3 วันที่ผ่านมาไปเติมน้ำมัน มั่นเลย 95 เต็มถังค่ะ แต่ให้เติมแค่ 500 เราก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ เรื่องนี้ไม่อยากออกตัวมากเลย เพราะไม่รู้ว่าอะไรกันแต่ ยิ่งเสพข่าว ยิ่งรู้สึกว่ามันใกล้เข้ามาทุกที ยิ่งเรื่องน้ำมันเนี่ยหนักเลย”
วัตดุดิบขึ้นราคาแล้ว แต่ตอนนี้ยังไหว แต่ถ้าขึ้นหนักมาก คงต้องคุยกับลูกค้า
“ขึ้นแน่นอนค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมรับมือ แต่รู้ว่ามันขึ้น เรายังไหวกับตรงนี้อยู่อย่าง แต่ถ้ามันเริ่มหนักมากขึ้น ก็ต้องคุยกับลูกค้า ว่ามันต้องยังไงนะ เอมสั่งของเองทุกวัน เอมก็จะรู้ว่าราคา อย่างปีกไก่จากโลละ 80-90 บาท ซื้อเยอะก็ 75 ได้ แต่ตอนนี้ไป 140-150 บาท มันไปอย่างนี้เลย ยิ่งเปิดร้านเองจะรู้ว่าแบบ โห แพง มะนาวแพงมาก ทุกคนต้องรับมือพร้อมกัน ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคต้องไปพร้อมๆ กัน ต้องเข้าใจด้วย ไม่ใช่เราจะมากินแบบ กะเพรา 5-10 บาทเหมือนเดิมนะ แต่ตอนนี้ยังราคาเดิม ยังโอเค”
หวังคืนทุนให้เร็วที่สุด หลังวางงบไว้ 2 แสน แต่ทำไป 3 ล้าน
“อยากให้มันคืนให้เร็วที่สุด เราคิดว่ามันจะได้แล้ว แต่มันมีรายจ่ายในทุกวัน แล้ววันละเยอะมาก วาง 2 แสน ทำ 3 ล้าน จริง อีกะเทยมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก กะเทยมันง่ายไปหมด แต่พอไปทำมาจริงๆ อันนั้นแหละเจ๊ อันนี้ตอกลงเสา ไปไกลแล้ว ภาพลักษณ์อีก เอาความชอบล้วนๆ ถ้าเราอยู่ในที่ที่ชอบ เราจะอยู่ได้นาน เราเข้ามาแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันอึดอัด การลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว หนูว่าถ้าเงินอยู่กับหนู 3 ล้านก็แป๊บเดียว เอามาเสี่ยงอย่างนี้ดีกว่า หนูคิดว่าทุกครั้งที่เราลงทุนไป เราต้องยอมรับว่าเงินนี้จะหายไปแน่นอน”