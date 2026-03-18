แรงเชียร์ไม่มีผล! “เด่นคุณ” ลั่นยังโสด ไม่ได้รีเทิร์น “แกรนด์”

“เด่นคุณ” ปัดรีเทิร์น “แกรนด์ เดอะสตาร์” หลังอีกฝ่ายหอบดอกไม้มาให้กำลังใจหนังรอบสื่อ มองเป็นความหวังดีต่อกัน ไม่ได้คิดอะไร แรงเชียร์ไม่มีผล เชื่อแรงใจมากกว่า ขำๆ ไม่ได้เป็น “อ้วน รีเทิร์น” แต่เป็น “อ้วน เด่นคุณ”
ทำเอาแฟนคลับเชียร์หนัก อยากให้กลับมารีเทิร์น หลังสาว “แกรนด์ กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า” นำดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับอดีตหวานใจ “อ้วน เด่นคุณ งามเนตร” ในงานรอบสื่อภาพยนตร์ “พี่นาค 5” ล่าสุดวันนี้ (18 /มี.ค./69) ได้เจอเด่นคุณ ในงาน “THANK YOU PARTY ภาพยนตร์ พี่นาค5” เจ้าตัวก็ได้ตอบถึงเรื่องนี้ว่า คงเชียร์ไม่ขึ้น เพราะส่วนตัวไม่ได้คิดอะไร และเชื่อว่าแกรนด์ก็ไม่ได้คิดเหมือนกัน
“มันเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันครับ เป็นกำลังใจแบบคอยสนับสนุนเกื้อกูลกัน ผมว่ามันเป็นความสวยงาม ที่เราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แต่ว่าวันหนึ่งก็ยังแบบดีต่อกันได้ จริงๆ ผมอยากได้มู้ดนี้ ถ้าใครมีมู้ดนี้ ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่า ที่แบบแยกทางกันไปแล้วเฮ้ย ตอนคบกันนะ คนนี้นิสัยแบบนี้ คนนี้แบบนี้ ผมว่ามันก็ไม่เวิร์ค”
รู้อยู่แล้วว่า “แกรนด์” จะมา เพราะ “นนท์ อินทนนท์ บุญชื่น” ถามก่อนแล้วว่าโอเคไหม
“จริงๆ คุณอินทนนท์ได้บอกแล้ว ถามว่าชวนแกรนด์มานะ โอเคไหม เราก็โอเค๊ (ดูเขินกันทั้งคู่?) ก็ผมหล่ออะ จริงๆ ไม่ได้เจอกันไม่นานมาก แต่ก็ไม่ได้เจอกันตลอด ตั้งแต่เลิกกัน มันก็มีแบบแวะเวียน นางก็แบบเป็นคนชอบทำคอนเทนต์ บางจุดบางที่เขารู้จักกัน ก็แบบเฮ้ย ขอหน่อย ก็ได้เจอ ผมเขื่อว่าแกรนด์ก็ไม่ได้คิดอะไร"
ไม่รู้อนาคตจะเป็น “อ้วน รีเทิร์น” ไหม แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่
“ผมก็เป็นคนที่ไม่ได้รู้อนาคตอะไรหรอก แต่ก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ แต่ถ้าถามตอนนี้ก็ยังไม่ครับ หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเท่าไหร่ครับ ไม่ได้ทักไปพิเศษ (จะกลับมารักกันอีกครั้งหรือเปล่า?) คนดูอาจจะรู้สึกว่า การที่เราแยกทางกันไป อะไรมันจบท้ายด้วยคำว่าดี คนดูก็จะรู้สึกว่าฟูลว่ะ เป็นภาพที่แบบอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาว่า เออ ถ้าสมมติว่าแบบเราแค่ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กัน แต่หวังดีต่อกัน ความหวังดี ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันสวยงาม ใครก็อยากได้”
แรงเชียร์ไม่มีผล โมเมนต์นั้นส่วนตัวไม่ได้คิดอะไร
“จริงๆ ทุกคนถ้ารู้จักผมดี ก็ผมเป็นคนคิดน้อย เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรแบบนี้ผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว ก็ตามความรู้สึก ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นไป แรงเชียร์ไม่มีผล สุดท้ายผมเชื่อแรงในใจผมมากกว่า”
“ยังโสดครับ ก็อยากมีโปรเจกต์จีบใครอยู่ แต่ตั้งแต่คุณทำข่าวนี้ออกมาไป สาวเขากลัวกันหมดแล้ว คือเพื่อนบอกว่า โอ๊ย ผู้หญิงเขากลัวหมดแล้ว ไม่มีใครกล้าจีบแล้ว เขาคิดว่ารีเทิร์นกันหมดไง แต่ไม่เป็นไร คุณทำข่าวยังไง ผมก็เคารพนับถือพวกคุณทุกคนอยู่แล้ว ประกาศไปเลยว่าโสดครับ ไม่ใช่ อ้วน รีเทิร์น ครับ อ้วน เด่นคุณ ครับ”
เรื่องสเปกยังไงก็ได้ ไปเสี่ยงเอาข้างหน้า
“เอ่อ... ถ้าคิดตอนนี้หรอ เอาจริงๆ เป็นยังไงก็ได้ คุณเป็นยังไงก็ได้ มันเลือกไม่ได้หรอกเอาจริงๆ ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนว่าจะยังไง แต่ถ้าถามตอนนี้ก็เสี่ยงเอาข้างหน้าแหละ มันเลือกไม่ได้ มันไม่ใช่ขนมนมเนย”