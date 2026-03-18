"ณวัฒน์" โพสต์ขอโทษ "นายกฯ​ อนุทิน" จบคดีหมิ่นประมาท

เป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อย สำหรับคดีหมิ่นประมาทที่ "นายอนุทิน ชาญวีรกูล" นายกรัฐมนตรี ฟ้อง "บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล" เมื่อครั้งไปวิจารณ์เรื่องโควิดตอนปี 64
ล่าสุด บอสณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค ขอบคุณที่อีกฝ่ายยอมถอนฟ้องให้
"ตามที่ข้าพเจ้า live สดเมื่อ 9 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง facebook ของข้าพเจ้า และได้มีการนำ live สด ดังกล่าวเผยแพร่กล่าวในทำนองทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจในสถานการณ์ในขณะนั้นว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล ขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้เสนอพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่ตนเองและพวก โดยอ้างบุคลากรทางการแพทย์มาบังหน้านั้น
2. ต่อมา นายอนุทิน ชาญวีรกูลได้ฟ้องคดีข้าพเจ้าในความผิดฐานหมิ่นประมาทต่อศาลอาญา เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2029/2564 หมายเลขแดงที่ อ.207/2566 ศาลได้ทำการไกล่เกลี่ย และเป็นความผิดอันยอมความได้
3. ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าได้กระทำให้เกิดความเสียหายแก่นายนายอนุทิน ชาญวีรกูล และจะทำการเผยแพร่ข้อความ "ขออภัยในสิ่งที่พูดพาดพิงถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล ใน facebook ของข้าพเจ้า
4. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้เข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำ ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินการโพสต์ใน facebook ตามข้อความนี้แล้ว และได้กรุณาถอนฟ้องข้าพเจ้าในวันนี้
5. ข้าพเจ้าในฐานะจำเลย ขอขอบคุณนายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่ให้ความกรุณาถอนฟ้องให้กับข้าพเจ้าในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำ"