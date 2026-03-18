“มุกดา นรินทร์รักษ์” นำทัพซุปตาร์ฉลอง “Uranus Clinic” เปิดอาณาจักรความงามสาขาใหม่ “เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ”

สวยสับรับซัมเมอร์ กับปรากฏการณ์ความงามเหนือระดับที่ทาง Uranus Clinic ศูนย์บริการความงามครบวงจรระดับพรีเมียม จัดให้ ! ปีนี้ Uranus Clinic เดินหน้าขยายสาขาเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึง พร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่แตกต่าง ภายใต้คอนเซปต์ Private Luxury ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเฉพาะบุคคล ล่าสุดสานต่อความสำเร็จด้วยการเปิดสาขาใหม่ในงาน Grand Opening Uranus Clinic เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 11–17 มีนาคม 2569 ภายในงานมอบความสนุกสุดอลังการด้วยทัพศิลปินดาราที่แท็กทีมมาร่วมสร้างสีสันและมอบรอยยิ้ม นำโดย Brand Ambassador มุกดา นรินทร์รักษ์ นักแสดงสาวสุดฮอตที่พกความมั่นใจสวยแกลม ออร่าพุ่งสมกับเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่สวย มั่นใจ และมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงชื่อดัง อาทิ เข้ม-หัสวีร์, ภูมิ-เกียรติภูมิ, ป่าน-คมกฤษณ์, ไทม์-โอบนิธิ และต๊อด-ปนพงศ์ มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวอาณาจักรความงามแห่งใหม่ พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์สุดพิเศษจุก ๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมบนเวที มินิคอนเสิร์ต และอีกมากมาย งานนี้จัดเต็มเพื่อชาวแจ้งวัฒนะและลูกค้า Uranus Clinic โดยเฉพาะ
มุกดา-นรินทร์รักษ์ Brand Ambassador เผยถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองและร่วมแสดงความยินดีกับการเปิดสาขาใหม่ครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและต้อนรับสาขาน้องใหม่ของ “Uranus Clinic” ที่ขยายอาณาจักรความงามให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการ ครั้งนี้ขอเอาใจชาวแจ้งวัฒนะด้วยการเปิดตัวสาขาใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกแถมยังมีโชว์และมินิคอนเสิร์ตให้ได้ร่วมสนุกกัน ส่วนตัวดีใจและเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับ Uranus Clinic ครั้งนี้ก็เช่นกันพิเศษสุด ๆ กับประสบการณ์ที่แตกต่างภายใต้คอนเซปต์ Private Luxury ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเฉพาะบุคคล ที่มุ่งเน้นการคัดสรรเทคโนโลยีในการดูแลผิวพรรณรวมถึงรูปร่าง เพื่อออกแบบโปรแกรมการดูแลในแบบที่เป็นคุณ จึงมั่นใจได้ว่า การเข้ารับบริการกับทาง Uranus Clinic ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความมั่นใจ สวยในแบบที่ทุกคนสัมผัสได้ ภายใต้การดูแของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีความงามทันสมัย ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์และผู้ใช้บริการ บอกเลยว่าดูแลดีสวยจบครบวงจร นอกจากดูแลตัวเองจากภายใน นวัตกรรมความงามคืออีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้มั่นใจและมีความสุขทุกมิติของการดูแลตัวเอง ทุกท่านสามารถเข้ารับคำปรึกษาหรือใช้บริการได้แล้วทุกสาขา และห้ามพลาดกับสาขาน้องใหม่ “เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ” ฝากด้วยนะคะ”
