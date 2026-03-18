ปังไม่หยุด! Class Clinic เปิดตัว Friend คู่แรก คว้า “ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ – เดนิส เจลีลชา” สะท้อนความมั่นใจของคนยุคใหม่

Class Clinic (คลาส คลินิก) คลินิกเสริมความงามที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมการดูแลผิวและความงามแบบครบวงจร เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว Friend of Class Clinic อย่างเป็นทางการครั้งแรกของแบรนด์ โดยคว้าตัว ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ และ เดนิส เจลีลชา คัปปุน ขึ้นแท่น Friend of Class Clinic คู่แรก เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลตัวเอง และให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านความงาม
คุณภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ และ คุณวัชรีภรณ์ ไวยบุตร ผู้บริหาร Class Clinic เปิดเผยว่า การเปิดตัว Friend of Class Clinic ในครั้งนี้ ต้องการตอกย้ำแนวคิดเรื่อง “ความเชื่อมั่น” ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง โดยคลินิกให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานต้องผ่านการอบรมก่อนให้บริการ พร้อมเลือกใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและผลลัพธ์ พร้อมตั้งเป้าพัฒนา Class Clinic ให้เป็นคลินิกความงามที่ลูกค้าไว้วางใจได้ในระยะยาว ไม่ใช่เพียงเรื่องความสวยงาม แต่รวมถึงคุณภาพ มาตรฐาน และการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน โดยการเลือก ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ และ เดนิส เจลีลชา คัปปุน มาเป็น Friend of Class Clinic ในครั้งนี้ เพราะทั้งสองเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจบุคลิกภาพและการดูแลตัวเอง อีกทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัยและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
ด้าน ต้าวหยอง เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับ Class Clinic เพราะเป็นคลินิกที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความปลอดภัยในการดูแลผิว “ผมเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องบุคลิกภาพและผิวพรรณอยู่แล้ว Class Clinic มีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำละเอียด ทำให้รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการครับ” ขณะที่ เดนิส กล่าวว่า การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ และเชื่อว่าความสวยที่ดีต้องมาจากการดูแลที่ถูกต้อง ซึ่ง Class Clinic ให้คำแนะนำละเอียดและดูแลใกล้ชิด ทำให้รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ และดีใจที่ได้ร่วมส่งต่อความมั่นใจให้กับทุกคนค่ะ”
ปัจจุบัน Class Clinic ให้บริการดูแลผิวพรรณและใบหน้าอย่างครบวงจร โดดเด่นด้านการปรับรูปหน้าและนวัตกรรมผิว ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มงวด และมีมากกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ โดยการเปิดตัว Friend of Class Clinic ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ ในการตอกย้ำความเชื่อมั่นและมุ่งสู่การเป็นคลินิกความงามสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ