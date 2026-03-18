Official Teaser ซีรีส์ “บุพเพสันนิวาส” ทำถึง สร้างปรากฏการณ์ 7 วัน แฟนแห่ชม 5 ล้านวิว

กระแสดีเกินต้าน หลังปล่อย Official Teaser ซีรีส์ “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชั่น BL ออกมาเรียกน้ำย่อย ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ จากบทประพันธ์ของ “รอมแพง” ผลิตโดย บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำทีมโดย “บูม” พลัฎฐ์พล มิ่งพรพิชิต Executive Producer และ CEO Century UU Thailand พร้อมกับ
กำกับโดย ภวัต พนังคศิริ ออกไปเพียงแค่ 7 วัน ยอดวิวแรงสนั่น รวมกันทุกช่องทางพุ่งไปถึง 5 ล้านวิว งานนี้ต้องยอมรับว่าเคมีเคใจของเหล่านักแสดงนำ อย่าง ออกัส - วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์, เล้ง - ธนพล อู่สินทรัพย์ จากทีเซอร์ ตกแฟนได้แบบเต็มๆ จนกระแสตอบรับสนั่นโซเชี่ยลทันที
แว่วว่าทีเซอร์ 2 เราจะได้เห็นบทบาทของทัพนักแสดงอีกคับคั่ง อาทิ ณ - ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์, วิน - ธนพล อุควงศ์เสรี, ธัญ - ธัญธร วิวัฒนเดชา, เฟย์ - ชินทัพพ์ ดวงแก้ว ถูกใจคอซีรีส์วายแบบเต็ม ๆ พร้อมด้วย จตุรงค์ พลบูรณ์, หม่อมหลวง ขวัญทิพย์ เทวกุล, ฐิสา - วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, แอนนา - แอนนา เสืองามเอี่ยม, ไอซ์ - ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, ลุค - ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น, กันเนอร์ - ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์, มาวิน ทวีผล และ โทนี่ รากแก่น
โดยจะออนแอร์ให้ได้ชมกันในเดือนกรกฎาคมนี้ทางทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
