“กระทิงแดง” ชวน “แบมแบม-กันต์พิมุกต์” ปลุกพลังในงาน “กระทิงแดง x BamBam ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” เสิร์ฟโมเมนต์เอกซ์คลูซิฟ ส่งต่อพลังบวกให้แฟน ๆ ชาวไทย

กระทิงแดง เครื่องดื่มให้พลังงานภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP สร้างสีสันพร้อมปลุกกำลังใจให้เหล่าแฟน ๆ ในอิเวนต์สุดเอกซ์คลูซิฟ “กระทิงแดง x BamBam ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” นำโดยพรีเซนเตอร์
แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินระดับโลก ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและใกล้ชิดกับแฟน ๆ อย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักใจกลางไอคอนสยาม ตอกย้ำกระทิงแดงคลาสสิกเปลี่ยนราคาใหม่เป็น 10 บาททุกขวดทั่วไทย
ทันทีที่แบมแบมปรากฏตัว เสียงเชียร์จากแฟน ๆ ก็ดังสนั่นทั่วพื้นที่ สะท้อนความฮอตของศิลปินหนุ่มที่ครองใจแฟนคลับได้อย่างเหนียวแน่น โดยเจ้าตัวยังร่วมพูดคุยและแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นว่า “ผมขอส่งพลังใจให้ทุกคน ให้มีพลังโฟกัสในสิ่งที่ทำอยู่ หากล้มก็ลุกได้เสมอ เหนื่อยก็พักและไปต่อในแบบของตัวเอง” ทำเอาแฟน ๆ มีกำลังใจและยิ้มตามกันทั้งงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมงาน คือกิจกรรม “Empower Moment” ที่ชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งกำลังใจผ่านการส่งต่อข้อความสร้างพลังใจ พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ผู้โชคดีได้ร่วมพูดคุยและถาม–ตอบกับแบมแบมโดยตรง สร้างโมเมนต์พิเศษอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางเสียงเชียร์และบรรยากาศอบอุ่นที่อบอวลไปทั่วทั้งงาน นอกจากโมเมนต์สุดฟินกับศิลปินแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้พิมพ์ข้อความพลังใจผ่านขวดกระทิงแดงคลาสสิกยักษ์ โดยทุกข้อความที่ปรากฏจะถูกเปลี่ยนเป็นกระทิงแดง 1 ขวด เพื่อส่งต่อพลังให้คนไทยรวมราว 3,000 ขวดทั่วประเทศ อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์คือการปรากฏตัวของ “เซียนหรั่ง” ยูทูบเบอร์และนักแสดงอีสานชื่อดังจากช่อง "ไทบ้าน" ที่มาทักทายกันอย่างใกล้ชิดท่ามกลางงาน ร่วมส่งต่อพลังให้บรรยากาศในงานคึกคักยิ่งขึ้น
งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของ กระทิงแดงคลาสสิก ที่ประกาศ เปลี่ยนราคาใหม่เป็น 10 บาททุกขวดทั่วไทย โดยยังคงรสชาติและคุณภาพ พร้อมทอรีนสูง เพื่อร่วมเป็นพลังใจให้คนไทยพร้อมลุกขึ้นสู้และก้าวต่อไปในทุก ๆ วัน
พร้อมเซอร์ไพรส์แจกกระทิงแดงคลาสสิกให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมลุ้นเปิดฝา หากพบสัญลักษณ์ 10 บาท รับทองคำทันที สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดทั้งงาน
เรียกได้ว่าอิเวนต์ “กระทิงแดง x BamBam ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” ครั้งนี้ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับ แบมแบม–กันต์พิมุกต์ ภูวกุล แบบเต็มอิ่ม แต่ยังเป็นอีกหนึ่งอิเวนต์ที่สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งในปีนี้ครบรอบการดำเนินธุรกิจ 70 ปี โดยมาพร้อมกับแนวคิด “ปลุกพลัง…ให้ไปต่อ” ซึ่งกระทิงแดงในฐานะแบรนด์ที่เติบโตเคียงข้างแรงกายแรงใจของคนไทยมาโดยตลอด นำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดเป็นแคมเปญ “ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” โดยแบรนด์ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งต่อพลังบวกและกำลังใจดี ๆ ให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง