‘Fan’ Meet แบบรักษ์โลก -- เน และ ปลั๊กกี้ PERSES เตรียมขน Fan เก่ามาแลก Fan ใหม่ ในงาน Hatari Fan It Forward วันที่ 19 มี.ค. นี้ ณ ศูนย์การค้า CentralwOrld ชั้น 1 โซน Central Court

เน-ณรัณ วิกัยรุ่งโรจน์ และ ปลั๊กกี้-ธรากร คำสิงห์ สองสมาชิกจากวง PERSES ชวนแฟนๆ มาเจอกันในงาน “Hatari Fan It Forward” กิจกรรมดีๆ จาก ฮาตาริ ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตพัดลม เพื่อเฉลิมฉลองวันรีไซเคิลโลก (Global Recycle Day) ที่เปิดโอกาสให้นำพัดลมเก่าแบรนด์ใดก็ได้ มาแลกรับเวาเชอร์มูลค่า 200 บาท สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางเว็บไซต์ www.hatari.co.th โดยฮาตาริจะนำพัดลมที่ได้รับจากผู้ร่วมกิจกรรมไปแปรรูปให้กลายเป็นโปรดักส์ใหม่ อาทิ พวงกุญแจ DIY เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพัดลมเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ภายในงานยังจัดเต็มกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้การรีไซเคิลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น
งาน Hatari Fan It Forward จะจัดในวันที่ 19 มีนาคม 2569 นี้ เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ศูนย์การค้า CentralwOrld ชั้น 1 โซน Central Court ร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: HatariOfficial