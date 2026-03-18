COCOLOVE ร่วมกับ มศว จัดกิจกรรม Cocolove Viral Ads Contest 2026 ประกวดคลิปสร้างสรรค์ผ่านมุมมองใหม่ Gen Z

บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด โดย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์, ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เจ้าของแบรนด์ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถและไอเดียในการผลิตคลิปสั้น ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในรูปแบบ U x C (University x Company) จัดกิจกรรม “Cocolove Viral Ads Contest 2026” ภายใต้แคมเปญ Love Yourself, Drink for Your Health ให้นักศึกษาผลิตคลิปโฆษณาน้ำมะพร้าวในมุมมองของคนรุ่นใหม่ Gen Z เป็นการประกวดคลิป TikTok Viral Ads COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี๑ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “COCOLOVE (โคโคเลิฟ)” กล่าวแนะนำกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มศว กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้น คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงกิจกรรม Cocolove Viral Ads Contest 2026 ที่เปิดโอกาสและให้พื้นที่น้องๆ นักศึกษาได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อโซเชียลกันอย่างเต็มที่
ช่วงของกิจกรรม Viral Ads Workshop by Cocolove Z Friends นำโดย คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร พร้อมกลุ่ม COCOLOVE Z Friends อาทิ “ฟีฟ่า” นิติรัฐ บุญทา และ “ขมิ้น” ปรายฝน เหล็กสมบูรณ์ มีน้องๆ นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เทคนิคการสร้างสรรค์คลิปสั้นให้เป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียกันอย่างคึกคัก ในบรรยากาศสนุกสนาน และเป็นกันเองแบบเพื่อนบอกเพื่อน
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ เผยว่า “ยินดีมากๆ กับความร่วมมือ University กับทาง Company เป็นสิ่งที่ทางบริษัทมีปณิธานในการที่จะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งในภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี การบริโภคที่ดี”
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มศว กล่าวว่า “รู้สึกดีใจชื่นชมทาง COCOLOVE ที่เปิดโอกาสให้นิสิตมาร่วมโครงการดีๆ ได้ใช้ทักษะ ในการคิด ประดิษฐ์วิดีโอที่ทำเป็นไวรัลขึ้นมาให้ได้ กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์กับผู้บริโภค ก็เชื่อว่าน้องๆ จะให้ความร่วมมือ และจะสร้างคลิปวิดีโอออกมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจตรงตามที่ผู้จัดต้องการ”
คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้มาจากความร่วมมือของทางบริษัทกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ มศว ก็คือหนึ่งในนั้น เราต้องการให้โครงการนี้เป็นที่รับรู้ของเด็ก GEN Z เป็นหลัก เพราะมีอิทธิพลต่อสังคมออนไลน์ เราเลยนำแคมเปญตัวนี้มาเอ็กซ์กันกับติ๊กต็อกของน้องๆ เกิดความร่วมมือสร้างคอนเทนต์ที่ดี ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ดีกับทางเราและทางมหาวิทยาลัยด้วย”
กิจกรรม Cocolove Viral Ads Contest 2026 ประกวดคลิป TikTok ความยาว 30-60 วินาที สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท Lifestyle และ Benefits ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาท โดยจะได้รับรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 16-29 มีนาคม 2569 ประกาศผลวันที่ 3 เมษายน 2569 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ที่ Tiktok @CocoLove_Thailand
ติดตามกิจกรรมดีๆ ของ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ COCOLOVE และพบกับผลิตภัณฑ์ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ Tops, Big C, Lotus's, Foodland, Villa Market, Thaifoods Fresh Market, Gourmet Market, Watsons, Max Mart, Tops daily, Jiffy, Lawson108 ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB/IG/TikTok : Cocolove_thailand