“เซนดายา” เบรกข่าวลือวิวาห์ “ทอม ฮอลแลนด์” หลังภาพไวรัล AI คนกดไลก์ทะลุ 11 ล้าน

“เซนดายา” ออกมาปฏิเสธข่าวลือครั้งใหญ่ หลังภาพแต่งงานสุดหรูในอิตาลีกับ “ทอม ฮอลแลนด์” กลายเป็นไวรัลบนอินสตาแกรม โดยมียอดกดไลก์พุ่งเกิน 11 ล้านครั้ง ก่อนที่เจ้าตัวจะยืนยันชัดว่าเป็น “ภาพปลอมที่สร้างด้วย AI”
นักแสดงสาวเผยระหว่างโปรโมตผลงานใหม่ว่า ภาพดังกล่าว “สมจริงจนน่าตกใจ” พร้อมแซวถึงพลังของเทคโนโลยี AI ที่ทำให้คนดูเชื่อได้ง่ายในยุคปัจจุบัน
เพื่อเล่นกับกระแส เธอยังปล่อยคลิป “เอ็กซ์คลูซีฟ” แบบขำ ๆ ที่นำใบหน้าของทอม ฮอลแลนด์ ไปตัดต่อใส่ร่างของ “โรเบิร์ต แพตตินสัน” ซึ่งเป็นเพื่อนนักแสดงของเธอ ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Drama สร้างเสียงฮาให้แฟน ๆ อย่างมาก
นอกจากนี้ เซนดายายังย้อนเล่าความทรงจำช่วงเติบโตในกองถ่าย Spider-Man พร้อมยกให้ทอม ฮอลแลนด์ เป็น “สไปเดอร์แมนคนโปรด” ของเธอ ขณะที่เรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตจริงยังคงเก็บเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติ