ออสการ์เรตติ้งร่วง 9% ปีไร้ดราม่า-ไร้เซอร์ไพรส์ คนดูหดเหลือ 17.9 ล้าน

งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 98 หรือ Academy Awards ประจำปี 2026 มียอดผู้ชมทางโทรทัศน์ลดลง 9% จากปีก่อน เหลือเพียง 17.9 ล้านคน ตามข้อมูลเรตติ้งของ Nielsen สะท้อนกระแสความสนใจที่ชะลอตัวลงอีกครั้ง หลังปี 2025 เคยฟื้นตัวขึ้นแตะระดับ 19.7 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปีหลังยุคโควิด-19
พิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ณ นครลอสแอนเจลิส ออกอากาศผ่านเครือข่าย ABC ของ Walt Disney Company รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิง Hulu ภายใต้สัญญาถ่ายทอดที่มีผลถึงปี 2028
แม้ยังคงถูกยกให้เป็น “คืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูด” แต่ตัวเลขผู้ชมในปัจจุบันยังห่างไกลจากยุครุ่งเรืองในทศวรรษ 1990 ซึ่งเคยมีผู้ชมทะลุ 50 ล้านคน โดยสถิติสูงสุดเกิดขึ้นในปี 1998 ที่มีผู้ชมถึง 57 ล้านคน ปัจจัยสำคัญมาจากความนิยมของเวทีรางวัลที่ลดลง รวมถึงพฤติกรรมผู้ชมที่ย้ายไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น
ทั้งนี้ ออสการ์มีแผนเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2029 โดยจะถ่ายทอดทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ของ Alphabet Inc.
ในด้านเนื้อหาภายในงาน นักวิเคราะห์ชี้ว่าการขาด “โมเมนต์เซอร์ไพรส์” และ “ดราม่า” เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ความสนใจลดลง โดยรางวัลสำคัญส่วนใหญ่มีตัวเต็งชัดเจนล่วงหน้าหลายสัปดาห์
ภาพยนตร์เรื่อง One Battle After Another ของผู้กำกับ พอล โธมัส แอนเดอร์สัน กวาดรางวัลใหญ่ 6 สาขา รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยม ขณะที่ Sinners ของ ไรอัน คูเกลอร์ ซึ่งเข้าชิงสูงสุดถึง 16 สาขา คว้าไป 4 รางวัล รวมถึงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของ ไมเคิล บี. จอร์แดน
ด้านนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของ เจสซี บัคลีย์ จากภาพยนตร์ Hamnet
ทั้งนี้ ชัยชนะของไมเคิล บี. จอร์แดน ที่เอาชนะ ทิโมธี ชาลาเมต์ ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ช่วงเวลาที่สร้างความตื่นเต้นให้กับค่ำคืนดังกล่าว ขณะที่พิธีกร โคนัน โอไบรอัน ก็เลือกใช้มุกปลอดภัย ไม่มีประเด็นการเมืองหรือเหตุการณ์สะเทือนวงการเหมือนในอดีต
ภาพรวมจึงถูกมองว่าเป็นออสการ์ที่ “เรียบเกินไป” และอาจเป็นอีกสัญญาณว่าความนิยมของเวทีรางวัลระดับโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว