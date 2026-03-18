จ่ายครึ่งแสนทำไม? “จางจิ้งอี๋” เดินพรมแดงถือถุงพลาสติก คนแห่เข้าใจผิดว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์ดัง

กลายเป็นไวรัลทันทีเมื่อ “จางจิ้งอี๋” นักแสดงสาวจีนวัย 26 ปี ปรากฏตัวบนพรมแดงงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่ง พร้อมไอเท็มสุดสะดุดตา ถุงพลาสติกสีเหลืองธรรมดา ๆ ที่หลายคนคุ้นเคยเหมือนใช้ใส่ของหรือทิ้งขยะ แต่กลับถูกจับตามองยิ่งกว่าชุดราตรีของเธอเสียอีก
หลังภาพถูกแชร์บนโซเชียล มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเป็นดีไซน์จากแบรนด์หรูอย่าง Balenciaga และคาดว่ามีราคาสูงถึงราว 1,790 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 57,000 บาท เนื่องจากแบรนด์นี้เคยสร้างกระแสจากไอเท็มหน้าตาแปลก เช่น กระเป๋าทรงถุงขยะที่ทำจากหนังแท้
อย่างไรก็ตาม ความจริงกลับตรงกันข้าม เพราะถุงดังกล่าวเป็นเพียง “ถุงพลาสติกธรรมดา” ที่จางจิ้งอี๋ตั้งใจถือขึ้นพรมแดง เพื่อสื่อถึงบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง The One ซึ่งในเรื่อง ถุงสีเหลืองใบนี้ถูกใช้เป็นสื่อกลางสื่อสารระหว่างตัวละครของเธอกับพ่อแม่ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้น