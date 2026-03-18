บอยแบนด์เปิดใจ 7 ปีรายได้เป็นศูนย์ ฝันไอดอลเริ่มสั่นคลอนเมื่อเข้าสู่วัย 30

สมาชิกวง DKB ออกมาเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตไอดอลที่ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิด โดย “Junseo” ไอดอลที่เกิดปี 2001 เผยว่าเขา “ทุ่มทั้งวัยหนุ่ม” ให้กับอาชีพนี้ โดยใช้เวลาครึ่งหนึ่งของช่วงวัย 20 ไปกับการเป็นไอดอล พร้อมย้ำว่าทุกครั้งที่ขึ้นเวที เสียงเชียร์จากแฟน ๆ คือความสุขและแรงผลักดันสำคัญ
ด้าน “D1” หัวหน้าวง เสริมว่าทีมของพวกเขาเดบิวต์ค่อนข้างช้า สมาชิกอายุน้อยสุดยัง 23 ปี และคนโตอายุถึง 30 ปี พร้อมยกตัวอย่าง จองกุก ที่เกิดปี 1997 และอยู่ในวงการมานานกว่า 10 ปี สะท้อนความแตกต่างของจังหวะชีวิตในวงการเคป๊อป
หลังจากนั้น สมาชิกได้เดินทางไปยังค่าย Brave Entertainment ของโปรดิวเซอร์ชื่อดัง Brave Brothers ผู้เคยสร้างเพลงฮิตให้ศิลปินอย่าง SISTAR และ Brave Girls โดย D1 เล่าย้อนว่า การเป็นไอดอลต้องอาศัย “ใจรักล้วน ๆ” ถึงจะอยู่ได้นาน 6-7 ปี และยอมรับว่า “การเดบิวต์ไม่ใช่จุดจบ แต่คือจุดเริ่มต้น”
เขายังเผยอีกว่า ช่วงที่วงเดบิวต์ตรงกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องขึ้นแสดงโดยไม่มีผู้ชม และช่วงเวลาที่ได้ขึ้นเวทีต่อหน้าแฟน ๆ ครั้งแรกนั้น เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืม ส่วนรายได้หลักมาจากการแสดงสด และลิขสิทธิ์เพลง หากสมาชิกมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม เสียงสะท้อนที่สะเทือนใจที่สุดมาจาก “E-Chan” ที่เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาว่า เขารู้สึก “กลัวและกังวล” กับอนาคต เพราะตอนนี้อายุ 30 ปีแล้ว พร้อมยอมรับว่า “รายได้ของพวกเราตอนนี้คือศูนย์”
เขาเผยว่า แม้จะเลือกเส้นทางนี้เพราะรักในดนตรี แต่เมื่อเข้าสู่วัย 30 ความไม่แน่นอนเริ่มกลายเป็นแรงกดดัน ทั้งภาระครอบครัวและการดูแลตัวเอง ทำให้เกิดคำถามว่าอนาคตจะเดินต่ออย่างไร
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้เขายังไม่ยอมแพ้คือ “แฟนคลับ” ... “เรายังไปต่อเพราะมีแฟน ๆ ผมทำงานนี้เพราะพวกเขา” ไอดอลหนุ่มกล่าว