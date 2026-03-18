“จิ๊บ-จ๊ะจ๋า, อ้น-เกรซ” และเซียนพระชื่อดัง พร้อมใจกันร่วมพิธีแห่งประวัติศาสตร์สุดขลัง มหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรุ่นปลดหนี้ (หลวงปู่ศิลา)

เป็นการรวมตัวของดารา-เซียนพระชื่อดัง ตบเท้ามุ่งหน้าสู่ภาคอีสานร่วมพิธีสุดขลัง ทั้ง จิ๊บ วสุ, จ๊ะจ๋า พริมรตา, เกรซ พัชร์สิตา, อ้น อัครวัฒน์, บิ๊ก กฤษฎา, ริว จิตสัมผัส, วาม จิรกิตติ์ และอีกมากมาย รวมไปถึงเซียนพระชื่อดังพร้อมใจกันเดินทางไปที่วัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำพิธีปลุกเสกเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นใหม่ล่าสุด พิธีมงคลครั้งสำคัญที่รวมเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศในวาระเดียวกัน
โดยพิธีดังกล่าวคือพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญรุ่นปลดหนี้ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ที่มี มาดามเดียร์-ปฐมาภรณ์ เตมียเวส ประธานผู้จัดสร้าง พลตำรวจเอกอิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ (จเรตำรวจแห่งชาติ) ประธานในพิธี ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน ร่วมพิธี ณ วิหารไม้พระราชวัชรธรรมโสภณ วัดพระธาตุหมื่นหิน จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้อัญเชิญพระเกจิคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทย ร่วมอธิษฐานจิตกว่า ๑๖๑ รูป ที่สร้าง
ประวัติศาสตร์ของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยกับพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “พระเทพวัชรธรรมโสภณ” (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) รุ่นปลดหนี้ และเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่จัดสร้างเนื่องในวาระพิธีไหว้ครูปาธยาย กตัญญูบูชาพระคุณประจำปี ๒๕๖๙
หลังถวายภัตตาหารเพลได้อันเชิญขันครูพระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ซึ่งประกอบไปด้วยพระเจ้าปากเข็ด ผ้ามหายันต์(ผืนจริง) ตำราสรรพวิชา พร้อมทั้งเครื่องครุพันเข้าสู่มณฑลพธี พร้อมถวายสักการะแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ในพิธี โดยมี พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ (จเรตำรวจแห่งชาติ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นคณะสงฆ์สวดสาธยายพระคาถาจุดเทียนชัย จนถึงสวดสาธยายพระคาถาดับเทียนชัย จนมาถึงเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน ให้โอวาทแก่คณะศิษยานุศิษย์ เป็นอันเสร็จพีธี
ด้วยพลังแห่งศรัทธาการรวมตัวครั้งสำคัญของพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๖๑ รูป จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่เมตตาร่วมอธิษฐานจิตแล้ว ในโอกาสนี้ มาดามเดียร์เจ้าภาพผู้จัดสร้าง ยังได้ร่วมสืบสานทานบารมีภายในงานด้วยการแจกข้าวสาร จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง และวัตถุมงคลที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธี โดยพระทุกองค์ผ่านการเตรียมมวลสารอย่างพิถีพิถัน ประกอบพิธีด้วยเจตนาบริสุทธิ์เพื่อให้พุทธคุณเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยพิธีครั้งนี้ไม่ว่าจะเหล่าดารา-นักแสดง เซียนพระ คนดังต่างๆ ทุกคนตั้งใจร่วมพิธีกันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสวดมนต์ การปักธูปที่โต๊ะหมู่บูชา ซึ่งบรรยากาศท้องฟ้าเป็นใจอย่างน่าอัศจรรย์ ทันทีที่เริ่มพิธีเกิดแสงสว่างท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นมาทันที รับรู้ได้ถึงความขลังมากจนขนลุกกันเลยทีเดียว