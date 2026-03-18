ออสการ์เผยแล้วสาเหตุตัดไมค์ “อีแจ” ขณะทีมงานขึ้นกล่าวสปีช

หลังกลายเป็นประเด็นดรามาร้อนในโลกออนไลน์ว่าเวทีออสการ์เหยียดคนเอเชียหรือไม่ หลังทีมงานชาวเกาหลีใต้จากเพลง “Golden” ขึ้นรับรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ครั้งที่ 98 ล่าสุดทีมงานออกมาชี้แจงสาเหตุที่ตัดไมค์แล้ว
หลังจากที่ภาพยนตร์แอนิเมชัน K-Pop Demon Hunter ทาง Netflix ประสบความสำเร็จไม่น้อยบนเวทีออสการ์เมื่อสามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้ถึง 2 รางวัลบนเวทีการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 98 ทั้งรางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมและเพลงประกอบยอดเยี่ยม
ซึ่งงานนี้มีดรามาเมื่อ อีแจ และทีมทำเพลง ขึ้นรับรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมบนเวที เมื่อ อีแจ นักร้อง-นักแต่งเพลงกล่าวสปีชจบลงพร้อมกับทีมงานอ่านโพยเพื่อขอบคุณต่อ แต่ทางเวทีออสการ์ได้ตัดจบพร้อมปิดไมค์จนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชมบางส่วนไม่น้อย โดยเฉพาะแฟนๆแอนิเมชัน และเค-ป็อป ที่มองว่านี่คือปรากฏการณ์สำคัญของวงการบันเทิงเอเชียที่ได้โลดแล่นบนเวทีโลกแต่ถูกมองข้าม จึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เวทีออสการ์ไม่ให้ความสำคัญและกำลังเหยียดคนเอเชียหรือไม่?
ล่าสุดหลังเป็นประเด็นร้อนทางผู้จัดงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่98 ได้ออกมากล่าวถึงประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการตัดคำกล่าวรับรางวัลอย่างกะทันหัน ของทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ KPop Demon Hunters อย่างเป็นทางการแล้ว
จากรายงานของ Variety ระบุว่า ร็อบ มิลส์ รองประธานบริหารของวอลต์ดิสนีย์เทเลวิชั่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อชี้แจงสถานการณ์ระหว่างการถ่ายทอดสด ร็อบ มิลส์ เน้นย้ำว่าข้อจำกัดด้านเวลาใช้กับผู้ชนะทุกคนไม่ว่าจะมีคนขึ้นเวทีกี่คนก็ตาม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
“ทีมที่ได้รับรางวัลออสการ์อาจมีผู้กล่าวสุนทรพจน์เพียงคนเดียวหรือ 5-6 คน แต่ทุกคนก็ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาเดียวกัน” เขากล่าวอธิบายและเสริมว่าทางสถาบันกำลังพิจารณาที่จะสนับสนุนให้ทีมต่างๆแต่งตั้งตัวแทนเพียงคนเดียว สำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ ในขณะที่อนุญาตให้คนอื่นๆแบ่งปันความคิดเห็นของตนเองหลังเวทีหรือผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เขายังยอมรับถึงความสำคัญในการกล่าวสปีชที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ในช่วงเวลาที่สำคัญนั้นโดยกล่าวว่า “การขัดจังหวะใครบางคนในช่วงเวลาที่อาจเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนั้นเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง”
มิลส์ กล่าวต่อไปอีกว่า ได้มีการแจ้งแนวทางเรื่องเวลาล่วงหน้ารวมถึงในระหว่างกิจกรรมก่อนพิธี แต่การบังคับใช้ยังคงเป็นความท้าทาย เขากล่าวเสริมอีกว่าทางสถาบันมีแผนที่จะทบทวนและปรับปรุงวิธีการจัดการสุนทรพจน์ขณะขึ้นรับรางวัลก่อนงานพิธีในปีหน้าด้วย