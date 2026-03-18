xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัส ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ ของชาวบึงกาฬ ในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2569 ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “สายธารศรัทธา พญานาคราช บึงกาฬ เมืองมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขง” ภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวอีสาน ลุ่มน้ำโขง อาทิ การจำหน่ายสินค้าชุมชนจากเครือข่าย OTOP ทั่วจังหวัดกว่า 80 ร้านค้า ที่นำของดี ของเด่นมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าไทย งานฝีมือ อาหารพื้นถิ่น และของฝากมากมาย โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าในระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2569 พร้อมจุดแลนด์มาร์ก ที่จำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ เช่น ถ้ำนาคา หินสามวาฬ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) และน้ำตกถ้ำพระ เป็นต้น 

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือเวทีการแสดงและการแข่งขันจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การประกวดอาหาร กิจกรรมประกวดส้มตำอร่อย ลีลาเด็ด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดชุดทีมผ้าไทย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ และ การเดินแบบผ้าไทยจากนางงามชื่อดัง นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่มา ร่วมมอบความบันเทิง อาทิ ไหมไทย หัวใจศิลป์, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, กระต่าย พรรณิภา เต๋า ภูศิลป์และหนุ่ม มีซอ 

เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงและ พิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 รวม 4 จุด ได้แก่

● พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
● พิธีทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
● พิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่สองนาง ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ
● พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคราช ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง พร้อมขบวนอัญเชิญ 
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การฟ้อนรำชาติพันธุ์ของชาวบึงกาฬ นำขบวนโดย มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทยประจำปี 2569 อ๋อมแอ๋ม อาชิรญาณ์ เพี๊ยช กนกลดา แฟนต้า อารียา และเหล่านางรำจาก 8 อำเภอรวมผู้ร่วมแสดงกว่า 1,300 คน ซึ่งถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการรำอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมสวมใส่ชุดผ้าไทยที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและสัญลักษณ์สำคัญ ของจังหวัด อย่างตระการตา 

โดยในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมอันงดงามที่สะท้อน เอกลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่
















จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด
+3