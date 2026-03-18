จังหวัดบึงกาฬร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงาน วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งจังหวัด

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัส ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ ของชาวบึงกาฬ ในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2569 ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด “สายธารศรัทธา พญานาคราช บึงกาฬ เมืองมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขง” ภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวอีสาน ลุ่มน้ำโขง อาทิ การจำหน่ายสินค้าชุมชนจากเครือข่าย OTOP ทั่วจังหวัดกว่า 80 ร้านค้า ที่นำของดี ของเด่นมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าไทย งานฝีมือ อาหารพื้นถิ่น และของฝากมากมาย โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าในระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2569 พร้อมจุดแลนด์มาร์ก ที่จำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬ เช่น ถ้ำนาคา หินสามวาฬ วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) และน้ำตกถ้ำพระ เป็นต้น
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือเวทีการแสดงและการแข่งขันจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การประกวดอาหาร กิจกรรมประกวดส้มตำอร่อย ลีลาเด็ด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดชุดทีมผ้าไทย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ และ การเดินแบบผ้าไทยจากนางงามชื่อดัง นอกจากนี้ ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่มา ร่วมมอบความบันเทิง อาทิ ไหมไทย หัวใจศิลป์, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, กระต่าย พรรณิภา เต๋า ภูศิลป์และหนุ่ม มีซอ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2569 ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงและ พิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 รวม 4 จุด ได้แก่
● พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
● พิธีทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
● พิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่สองนาง ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ
● พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานาคราช ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง พร้อมขบวนอัญเชิญ
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การฟ้อนรำชาติพันธุ์ของชาวบึงกาฬ นำขบวนโดย มายมิ้นต์ จิราภรณ์ นางสาวไทยประจำปี 2569 อ๋อมแอ๋ม อาชิรญาณ์ เพี๊ยช กนกลดา แฟนต้า อารียา และเหล่านางรำจาก 8 อำเภอรวมผู้ร่วมแสดงกว่า 1,300 คน ซึ่งถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมการรำอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมสวมใส่ชุดผ้าไทยที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและสัญลักษณ์สำคัญ ของจังหวัด อย่างตระการตา
โดยในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมอันงดงามที่สะท้อน เอกลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่