“บอย–เจี๊ยบ” รับพิษสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน กระทบร้านชาบู ต้นทุนพุ่งสูง แต่ไม่ลดคุณภาพ-ไม่ขึ้นราคา

สงครามทำพิษ! “บอย–เจี๊ยบ” เผยสถานการณ์ สหรัฐฯ–อิหร่าน กระทบร้านชาบู โอดต้นทุนพุ่ง ทั้งวัตถุดิบและแพ็กเกจ ยันตรึงราคาเดิม ไม่ลดคุณภาพ ไม่อยากผลักภาระให้ลูกค้า เจี๊ยบเปิดใจห่วงสุขภาพสามี ทัวร์คอนเสิร์ตถี่ พักผ่อนน้อย คอยดูแลทั้งอาหารและวิตามิน
เรียกว่าได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สำหรับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่าน ที่ทำให้พลังงานผันผวน จนข้าวของต่างๆ ทยอยปรับราคาขึ้น ล่าสุด (17 มี.ค.) ได้เจอ “บอย พีซเมกเกอร์” อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี และ “เจี๊ยบ พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์” ทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ ในฐานะเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร Shabu King ยอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน แต่ยังยืนยันตรึงราคาเดิม และไม่ลดคุณภาพ เพราะไม่อยากผลักภาระให้ลูกค้า
บอย : “มีวิกฤตกับร้านอาหารชัดเจนที่สุดเลย เพราะคนรัดเข็มขัดมากขึ้นครับ สินค้าแพงขึ้น ต้นทุนก็สูงขึ้น แพ็กเกจก็แพงขึ้น ทุกวันเราจะได้รับรายการจากพนักงาน ว่าวันนี้ค่าอันนี้ขึ้นแล้ว แต่เราก็ยืนยันว่าจะไม่ลดคุณภาพของอาหาร เราจะตรึงไว้เท่าเดิม อาจจะมีการจัดการตลาดบางอย่าง เพื่อชดเชยกัน ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องขึ้นราคาครับ พยายามหาอะไรมาให้ผู้บริโภคได้ความคุ้มค่ามากกว่า ตอนนี้ทุกคนก็หนักกันหมด ถ้ายิ่งเราเพิ่มราคา มันก็เหมือนเอาภาระเราไปให้ลูกค้า เลยไม่เลือกวิธีนี้ดีกว่า”
เจี๊ยบ : “ตอนนี้ร้านก็ไปได้เรื่อยๆ คะ เราเพิ่มแบบบุพเฟ่ต์แล้ว”
บอย : “เราสองคนอยู่ในสายอาชีพที่มีผลกระทบแรกๆ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ ร้านอาหารกับบันเทิงโดนก่อน ก็ฝ่ากันมา ก็ต้องขอบคุณแหละครับ เพราะเราอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีแรงซัปพอร์ตจากทุกคน”
ห่วงสุขภาพสามี ทัวร์คอนเสิร์ตถี่ พักผ่อนน้อย
เจี๊ยบ : “ช่วงนี้เขาทัวร์คอนเสิร์ตเยอะ ก็บอกว่าถ้าใกล้คอนเสิร์ตใหญ่แล้ว ก็อยากให้พักบ้าง”
บอย : “เขาก็จะคอยบำรุง เป็นสายให้กำลังใจ สายเชียร์อัป ต้องกินวิตามินเยอะๆ นะ ต้องออกกำลังกายนะ เดี๋ยววันเล่นคอนเสิร์ตไม่มีแรง ตื่นมาเจอวิตามิน 8-9 เม็ด เต็มไปหมดเลย”
เจี๊ยบ : “เขาผู้ชายมากค่ะ เตะบอล บ่าย 2-3 แดดเปรี้ยงๆ กันแดดไม่ทา เราก็ต้องคอยบอก”
บอย : “เขาดูแลดีมากครับ ช่วงทัวร์คอนเสิร์ตเยอะๆ ตื่นมาก็จะมีทั้งอาหารและเครื่องบำรุงทุกอย่าง”
เจี๊ยบ : “ก็ดูแลเหมือนคู่อื่นๆ แหละค่ะ เจี๊ยบเชื่อว่าทุกๆ คู่ก็ดูแลแบบนี้ค่ะ เป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพ เพิ่งพาเขาไปฉีดยามา ทัวร์คอนเสิร์ตติดๆ กัน ก็เสียงหาย เป็นไข้”
บอย : “เขาจะค่อนข้างกังวล เถียงหมอแทนผมด้วย บอกหมอฉีดสเตียรอยด์เข้าไปกี่มิลลิกรัม เยอะเกินไปหรือเปล่า ผมเป็นคนป่วยก็นั่งฟัง สนุกดีเหมือนกัน ซึ่งเป็นแบบนี้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะตัวผมเองหรือเขาเอง วันนั้นเขาป่วย แล้วทานยาไปหมดโดสแล้วยังไม่หาย หมอเลยบอกว่าเดี๋ยวสั่งยาตัวเดิมให้ต่อ แต่เขาบอกมันครบโดสแล้วนะคะ เขาจะสู้แบบนิ่งๆ”
เจี๊ยบ : “ยาฆ่าเชื้อทานมากไปไม่ดีนะคะ แต่หมอก็บอกว่าก็คุณยังไม่หายไง (หัวเราะ) ไม่ได้เถียง แค่ให้ข้อมูลหมอ”
บอย : “ส่วนอาการของผม ก็คือจะเกิดขึ้นเป็นระยะครับ ช่วงที่พักผ่อนน้อย ร้องเพลงติดกันหลายๆ วัน เสียงมันจะหาย ก็ต้องพึ่งยานิดหน่อย คุณหมอก็มีเตือนว่าถ้ายังฝืน การกระทบกันของเส้นเสียงมันจะมากขึ้น มีความเสี่ยงที่จะเป็นตุ่มที่เส้นเสียงได้ นักร้องเป็นกันเยอะครับ คิดว่าเดี๋ยวหลังจากขายบัตรคอนเสิร์ตไป เดือนเมษายนก็จะเริ่มปิดรับงานแล้ว เพื่อเตรียมตัวกับคอนเสิร์ตใหญ่ให้เต็มที่”