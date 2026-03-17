“GDH” รวมพลัง 2 โปรดิวเซอร์ “วัน-บาส” ร่วมสร้างหนังอบอุ่นฮีลใจ ที่โชคชะตาพาให้เจอหมาจร ซึ่งกลายมาเป็นนักแสดงนำในหนัง “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” 2 เม.ย นี้ ในโรงภาพยนตร์

GDH เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจครั้งใหม่ ด้วยภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ที่ได้คนทำหนังคุณภาพมาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยมี 2 โปรดิวเซอร์ “วัน วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์” จากภาพยนตร์ “หลานม่า” แท็กทีมมากับ “บาส พูนพิริยะ” ผู้กำกับจากภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” ที่มาร่วมกันส่งต่อความอบอุ่นฮีลใจ กับเรื่องราวของเจ้าหมาจรตัวขาวจมูกชมพูที่เดินทางตามหาความหมายของคำว่า ‘บ้าน’ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของ 3 ผู้กำกับ อย่าง หมู ชยนพ บุญประกอบ, บาส พูนพิริยะ และ อัตต้า อัตตา เหมวดี
“วัน วรรณฤดี” หนึ่งในโปรดิวเซอร์ เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ว่า “จุดเริ่มต้นมาจากการที่ทั้งวันและบาสต่างก็เป็น Dog Lover ทั้งคู่ เรามีความคิดอยากทำหนังหมาเหมือนกัน วันหนึ่งบาสก็มาชวนว่าเรามาทำหนังหมากันมั้ยพี่ วันก็เลยรวบรวมไอเดียและไปชวนผู้กำกับอย่างหมูและอัตต้า ที่มีไอเดียเกี่ยวกับหนังหมาอยู่เหมือนกันมาทำด้วยกัน ตอนแรกบาสจะช่วยโปรดิวซ์อย่างเดียว แต่สุดท้ายก็มาร่วมกำกับด้วย โดยเราเขียนบทด้วยกัน และเห็นตรงกันว่า เราจะช่วยกันเล่าเรื่องการเดินทางของน้องหมาที่ชื่อ ‘โกฮัง’ ผ่าน 3 ช่วงวัย โดยที่ผู้กำกับแต่ละคน จะรับผิดชอบในการเล่าเรื่องราว ในแต่ละวัยของโกฮัง ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น จนถึงวัยแก่ ซึ่งนอกเหนือจากความเข้มข้นของบทภาพยนตร์แล้ว สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือ ‘ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักแสดงสี่ขา’ โดยเราจัดให้มีสัตวแพทย์ประจำกองถ่ายคอยดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิดในทุกคิวที่ถ่ายทำ เพื่อให้มั่นใจว่าน้องหมาได้ทำงาน ภายใต้สุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดค่ะ”
“บาส พูนพิริยะ” โปรดิวเซอร์และหนึ่งในผู้กำกับ ได้เล่าถึงพรหมลิขิตที่ทำให้ได้เจอกับน้องหมาจร ที่ภายหลังได้กลายมาเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ “มีคนเคยพูดว่า ถ้าเรารักหมาตัวหนึ่ง เราจะรักหมาทั้งโลก ซึ่งในฐานะ ‘พ่อหมามือใหม่’ ผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆ ครับ ผมเริ่มใช้เวลาว่างเข้าไปช่วยเหลือเคสสุนัขต่าง ๆ ตามโซเชียล มีวันหนึ่งผมต้องไปทำงานที่เชียงใหม่ แล้วโชคชะตาก็พาให้ผมได้มาพบกับหมาจรตัวหนึ่งที่หน้าตลาด เขาอยู่ในสภาพป่วยหนัก และน่าสงสารมาก ผมจึงตัดสินใจพาเขาส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่เชียงใหม่ ก่อนจะส่งมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพ คุณหมอดูแลอย่างดีจนเขาเริ่มแข็งแรง ผมรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เข้ากับคาแรกเตอร์ของ ‘โกฮังวัยแก่’ ของอัตต้า ซึ่งทุกคนในทีมเห็นตรงกัน น้องหมาจรตัวนี้เลยกลายมาเป็นต้นแบบของโกฮังที่เราต้องไปแคสต์หาน้องหมาพันธุ์บางแก้วที่มีขนสีขาวและจมูกสีชมพูแบบนี้ในอีก 2 วัย ซึ่งก็โชคดีว่าได้เจอน้องอีก 2 ตัว ที่มีความคล้ายกับตัวต้นแบบ เราเลยได้โกฮังทั้ง 3 วัยที่มีเสน่ห์และมีความเป็นธรรมชาติที่น่ารักในแบบของเขา ผมเชื่อว่าคนดู จะรักและเอาใจช่วยโกฮังทั้ง 3 วัยในหนังแน่ ๆ ครับ”
เรื่องราวของ “เจ้าโกฮัง” จะอบอุ่นและฮีลใจทุกคนได้ขนาดไหน มาพิสูจน์กันได้ในภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” 2 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
