ฝันเป็นจริง “มิลลิ” น้ำตาแตก “RM BTS” จำได้ทักก่อน “จองกุก” เต้นท่อนฮิตเพลง SSAK ให้ดู (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ หลังจากที่แรปเปอร์สาวมากความสามารถ “มิลลิ” ดนุภา คณาธีรกุล ออกมาไลฟ์สดเล่าโมเมนต์นาทีมีโอกาสเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ แล้วบังเอิญกระทบไหล่ศิลปินระดับโลกที่เป็นไอดอลในดวงใจ

โดยมิลลิเล่าด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันว่า ระหว่างที่กำลังขึ้นลิฟต์ ได้พบกับ “RM” หรือ คิมนัมจุน หัวหน้าวง BTS ยืนอยู่ตรงหน้าแบบไม่ทันตั้งตัว สิ่งที่ทำให้ช็อกยิ่งกว่า คือการที่ RM เป็นฝ่ายเข้ามาทักก่อน พร้อมบอกว่า ติดตามผลงานและเคยดูในรายการ Show Me the Money แรปเปอร์สาวถึงขั้นกลั้นน้ำตาไม่อยู่ เพราะคาดไม่ถึงว่าศิลปินระดับตำนานจะจำเธอได้ในฐานะศิลปินฝึกหัดที่ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้

ความปังยังไม่หมดเท่านี้ เพราะในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิป “จองกุก” สมาชิกวง BTS ที่มิลลิชื่นชอบมากที่สุด กำลังโชว์ลีลาเต้นท่อนฮิตเพลง SSAK ซึ่งเป็นไวรัลอย่างหนัก ทำมิลลิกรี๊ดแตก แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง บอก “เสียงหนู เขาไม่ได้แค่ฟัง เขาเต้นด้วย” ก่อนร้องไห้ ด้านแฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและร่วมยินดีกับความสำเร็จของเจ้าตัว ถือเป็นแรงบันดาลใจในการเดินตามความฝัน จากแฟนคลับตัวเล็กๆ สู่ศิลปินที่ไอดอลระดับโลกยอมรับ

@tomatokunpy เอ็นดูมิลลิ 🤣 "อยากเก่งจนบังทันรู้จัก" รู้จักแล้วแถมเป็นบิ้กแฟน แถมจองกุก เต้นเพลง ssak พาทมิลลิ อีก สุดๆเลยยินดีด้วยยยย ❤️ #milli ♬ เสียงต้นฉบับ - fadez


@kookkiehee TIKTOKER JUNGKOOK IS BACK!!🔥🔥 มิลลิกรี๊ดดด!!!! #jungkook #jungkookbts #jeonjungkook #btsarmy #fyp ♬ 오리지널 사운드 - mnijungkook













ฝันเป็นจริง “มิลลิ” น้ำตาแตก “RM BTS” จำได้ทักก่อน “จองกุก” เต้นท่อนฮิตเพลง SSAK ให้ดู (คลิป)
