eFootball™ Thailand Pro League 2026 เปิดฉากยิ่งใหญ่! "Plan B" จับมือภาครัฐ-เอกชน ยกระดับลีกอาชีพไทยสู่มาตรฐานสากล

[กรุงเทพมหานคร – 11 มีนาคม 2569] – บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือสิทธิ์บริหารจัดการสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม eFootball™ สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหม่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันลีกอาชีพ “eFootball Thailand Pro League 2026” อย่างเป็นทางการ ณ ลานกิจกรรม M Play Co-Working Space ชั้น 3 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท โดยได้รับเกียรติจาก นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนา กีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน กรรมการกลางและโฆษกสมาคมฯ (สภากรรมการ) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอธิวัฒน์ พิสิฏฐพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายอีสปอร์ต บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด ตลอดจนผู้สนับสนุนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อีสปอร์ตไทยสู่ระดับสากล
บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายด้วยกิจกรรมการแข่งขันนัดพิเศษ (Showmatch) บนเวที ซึ่งเป็นการประชันฝีมือระหว่างนักกีฬาอีสปอร์ตระดับมือโปรจาก eFootball Thailand Pro League และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในสายกีฬา สร้างความตื่นเต้นและเรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน ก่อนจะเข้าสู่พิธีการหลัก
นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของอุตสาหกรรมกีฬาและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศว่า:
"ในนามของ กกท. เราให้ความสำคัญกับกีฬาอีสปอร์ตเป็นอย่างยิ่งครับ โดยปัจจุบันเราได้ประกาศให้เป็นกีฬาอาชีพชนิดที่ 14 ของประเทศไทย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอย่างเต็มรูปแบบ เราเล็งเห็นว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพสูงมากจนก้าวไปถึงขั้นคว้าแชมป์โลกมาครอง รัฐบาลจึงพร้อมใช้กลไกภาครัฐสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้ทัดเทียมสากล
การแข่งขันในครั้งนี้จะเป็น 'Key Success' หรือกุญแจสำคัญที่จะบ่มเพาะเวทีให้นักกีฬาได้แสดงฝีมือ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเข้าประเทศได้สูงถึงหลักร้อยล้านบาทต่อปี ผมขอยืนยันว่าอีสปอร์ตคืออาชีพที่มั่นคง หากฝึกซ้อมอย่างถูกวิธีจะสามารถสร้างรายได้และเกียรติภูมิให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนครับ"
ความสำเร็จของลีกในปีนี้ยังได้รับแรงสนับสนุนอันดีจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดย นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน กรรมการกลางและโฆษกสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมถึงความภูมิใจในความสำเร็จของนักกีฬาไทยว่า:
“ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจมากที่ได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของวงการ eFootball ในไทย จนเราสามารถก้าวไปถึงตำแหน่ง 'แชมป์โลก' ได้สำเร็จ ทั้งในแพลตฟอร์ม Mobile และ Console ซึ่งเป็นสิ่งที่ฟุตบอลทีมชาติไทยในสนามจริงยังไปไม่ถึงจุดนั้น ทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนพาร์ทเนอร์ทุกฝ่ายเพื่อเชื่อมโยงโลกของฟุตบอลและเกมอีสปอร์ตเข้าด้วยกัน และหวังว่าความสำเร็จนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่เยาวชนไทยรุ่นต่อๆ ไปครับ”
ในด้านรายละเอียดการแข่งขันและทิศทางธุรกิจ นายอธิวัฒน์ พิสิฏฐพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายอีสปอร์ต บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด ได้เผยถึงความยิ่งใหญ่ของฤดูกาล 2026 ว่า:
"วันนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวฤดูกาลใหม่ แต่เป็นการย้ำว่า eFootball™ ได้ก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มความบันเทิงดิจิทัลที่ทรงอิทธิพลในไทย โดยปีนี้เราสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับสมัครเล่นอย่าง Next Gen ไปจนถึงระดับมืออาชีพใน Pro League เพื่อยกระดับความเข้มข้น เราจึงแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทชัดเจน คือ Mobile และ Console โดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รอบ Grand Final ในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้ ที่ Central Westgate เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,000,000 บาทครับ"
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งของพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ อีลี่ กรุ๊ป, เสียวหมี่ เทคโนโลยี, พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง, ไลค์อะเซอร์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์ในการผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยให้ก้ามข้ามขีดจำกัด
ในช่วงท้ายของงาน คณะผู้บริหารและผู้สนับสนุนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อสัญลักษณ์แห่งการเปิดฤดูกาล 2026 อย่างเป็นทางการ โดย eFootball Thailand Pro League 2026 มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่และยกระดับระบบนิเวศของอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป