ศาลรับฟ้อง! “นนนี่-แอ็คมี่” ฟ้อง “อี้ แทนคุณ” กล่าวหาโกงคริปโต 1,386 ล้าน ลั่นวงการการเงินสกปรกไม่ต่างกับการเมือง

หลังจากที่มีเจ้าทุกข์รวมตัวกันยื่นฟ้อง “แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” นักลงทุนและนักร้องวง DoubleDeep สามีนักแสดงสาว “นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” โกงคริปโต 1,386 ล้าน โดยมี “อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ” ออกหน้าพากลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายแถลงข่าวกล่าวหาว่าเจ้าตัวหลอกลวงชาวบ้านให้ลงทุนคริปโตฯ เสียหายกว่า 1,386 ล้านบาท มีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คน แถมยังอ้างว่ามีการการันตีผลตอบแทนสูงถึง 500 เท่า จนสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและเกิดความกระทบกระเทือนทั้งตัวเองและคนใกล้ชิด
หลังจากเก็บตัวเงียบพักนึง แอ็คมี่ เริ่มออกมาตอบโต้ผ่ายโซเชียล โดยมี นนนี่ ซัปพอร์ต ล่าสุดก็ได้โพสต์โซเชียลส่วนตัวตอบโต้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองด้วยการตั้งคำถามกลับไปยังข้อกล่าวหาอันไม่น่าเชื่อถือที่พุ่งตรงมายังตนเองแล้วยังได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายและทนายความยื่นฟ้องศาลอาญากับ อี้ แทนคุณ และศาลได้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.750/2569 ในข้อหา “หมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328”
โดยในคำฟ้องระบุชัดว่า ข้อมูลที่คู่กรณี ทั้ง อี้ แทนคุณ และกลุ่มบุคคลดังกล่าวเอามาป่าวประกาศต่อหน้าสื่อนั้นเป็นความเท็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดความเสียหายกว่า 1,386 ล้านบาท จำนวนผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คน หรือการขายฝันที่จะได้รับผลตอบแทน 500 เท่า ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง โดยแอ็คมี่มองว่าการที่ อี้ แทนคุณ และกลุ่มบุคคลดังกล่าวทำแบบนี้มันคือการดิสเครดิตกันอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองในฐานะศิลปินและนักธุรกิจนั้นว่าเป็นมิจฉาชีพ และยังลุกลามไปถึงการขุดที่พักส่วนตัวมาประจานรวมถึงยังได้เข้าไปปั่นป่วนในโซเชียลมีเดียของคนใกล้ชิดหลายคน ทำให้ตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งชื่อเสียงและได้รับความเกลียดชังอย่างไร้เหตุผล จึงเป็นที่มาของการยื่นคำร้องต่อศาลในครั้งนี้
นอกจากนี้ทาง แอ็คมี่ วรวัฒน์ ให้ทนายความส่งหนังสือพร้อมแนบ สำเนาหน้าแรกคำฟ้อง ที่มีหมายเลขคดีดำ เพื่อยืนยันว่าศาลอาญารับฟ้องคดีหมิ่นประมาทฯ ไว้พิจารณาแล้ว พร้อมกันนี้ แอ็คมี่ ยังโพสต์ข้อความย้ำถึงสื่อมวลชนและเพจข่าวต่าง ๆ ที่ลงข่าวนี้ตามข้อมูลที่ได้รับมาด้วยความเข้าใจผิด อาจถูกเรียกมาเบิกความในฐานะพยาน และยืนยันว่าจะไม่มีการฟ้องร้องสื่อที่นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นกลาง
โดย แอ็คมี่ ทิ้งท้ายโพสต์ของตนเองด้วยประโยคที่ย้ำว่า “วงการการเงินมันสกปรก เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง สกปรกไม่ต่างจากวงการการเมืองหรอกครับ”