เปิดวาร์ป “มีมี่ เหมือนฝัน” นางเอกเกิร์ลเลิฟ น้องสาวดีไซเนอร์ดัง ดีกรีไม่ธรรมดา!

หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตา สาวหน้าหวาน “มีมี่ เหมือนฝัน แบ้สกุล” นักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามอง หลังแจ้งเกิดในวงการบันเทิงด้วยซีรีส์แนว GL (เกิร์ลเลิฟ) เรื่อง “Player ไม่อาจห้ามรัก” นอกจากลุคหวานละมุนที่แฝงเสน่ห์เฉพาะตัวแล้ว บอกเลยว่าโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดา เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทั้งหน้าตาและความสามารถครบเครื่อง และนี่คือ 4 เรื่องที่จะทำให้คุณรู้จัก “มีมี่ เหมือนฝัน” มากขึ้น
1. วิศวกรผู้หลงใหลศิลปะการสื่อสาร
“มีมี่ เหมือนฝัน” จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) และ University of Nottingham สาขา Mechanical Engineering ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ต่อยอดความรู้ด้วยปริญญาโทด้าน Brand and Marketing Management จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากสายวิศวะสู่โลกศิลปะการแสดง “มีมี่” คือภาพแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่กล้าออกจากกรอบเดิม ๆ กล้าเลือกเส้นทางที่ตัวเองรัก เดินตามเสียงหัวใจ เพื่อค้นหาและสร้างนิยามคำว่า “ตัวตน” ในแบบของตัวเอง
2. จากวิศวกรสู่โลกของการแสดง
มีมี่เดบิวต์การเป็นนักแสดงครั้งแรกจากซีรีส์ “Player ไม่อาจห้ามรัก” กับบทบาท “ปัน – ปรรณกร” หญิงสาวที่ภายนอกดูอ่อนไหว แต่ภายในกลับแข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยพลัง เป็นตัวละครที่สะท้อนหลากหลายมิติของความเป็นผู้หญิงได้อย่างลึกซึ้ง แม้จะเป็นผลงานเรื่องแรก แต่มีมี่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ละเอียดอ่อนของตัวละครออกมาได้อย่างน่าจับตา กลายเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ผู้ชมเริ่มตกหลุมรัก และจดจำชื่อ “มีมี่–เหมือนฝัน” ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการออกอากาศ พร้อม ๆ กับฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการจัดแฟนมีตติ้งในต่างแดน ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม และเซี่ยงไฮ้ ก้าวต่อไปในเส้นทางสายการแสดง มีมี่ตั้งใจอยากท้าทายตัวเองกับบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น พร้อมเติบโตไปพร้อมกับผู้ชม และหวังว่าจะสามารถส่งต่อความสุข หรือกำลังใจเล็ก ๆ ให้กับทุกคนที่ติดตามเธอเสมอ
3. พลังของความคิดและความเข้าใจแบรนด์
ด้วยความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่เรียนมา มีมี่มองวงการบันเทิงไม่ใช่แค่การแสดง แต่เป็น “Brand Storytelling” เธอเข้าใจการสื่อสารผ่านภาพลักษณ์และอารมณ์อย่างลึกซึ้ง ทำให้ทุกการปรากฏตัว ไม่ว่าจะเป็น งานแฟชั่นโชว์ งานประกาศรางวัล กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ฯลฯ แต่ละลุคผ่านการทำการบ้านและคิดมาอย่างดี อีกหนึ่งมุมที่หลายคนไม่รู้ มีมี่ คือ น้องสาวของ “หยิน-ฝันดาว แบ้สกุล” ดีไซเนอร์สาวสุดจึ้ง เจ้าของแบรนด์กระเป๋า FUNDAO ที่กำลังมาแรง ยิ่งตอกย้ำเรื่องเซนส์แฟชั่นของเธอ เติบโตมาในครอบครัวที่คลุกคลีกับงานดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะหยิบจับลุคไหนก็ดูแพง มีคลาส มีเสน่ห์เฉพาะตัว
4. เสน่ห์ที่มากกว่าใบหน้า — คือความจริงใจในทุกบทบาท
ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้ากล้องหรือในชีวิตจริง มีมี่เชื่อว่าความจริงใจคือสิ่งที่คนดูสัมผัสได้ และสิ่งนั้นต้องมาควบคู่กับ “ความตั้งใจทำงาน” เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกโปรเจ็กต์ที่ได้รับ เธอใช้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองที่ละเอียดอ่อน ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งมุมที่สดใส ขี้เล่น และอบอุ่นกับคนรอบข้าง ไม่แปลกใจที่ใครที่ได้รู้จักเธอจะตกหลุมรักได้ไม่ยาก จนหลายคนบอกว่า “นี่คือหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้”
