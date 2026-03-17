เซอร์ไพรส์ใหญ่! “หนุ่ม กรรชัย” จับมือ 88TH เปิดตัว “นุนิว ชวรินทร์” พรีเซ็นเตอร์ใหม่ LYO MY COLOR

เรียกว่าสร้างความฮือฮาได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแบรนด์ LYO ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผู้ประกาศข่าว-พิธีกรชื่อดังพาร์ทเนอร์ใหญ่ทางธุรกิจ ร่วมกับ “คุณนพรัตน์ มาลัยวงค์” ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH เจ้าของแบรนด์ LYO ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด “นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” ศิลปินและนักแสดงสุดฮอต พร้อมเผยแฟชั่นเซ็ตพิเศษ ถ่ายทอด 3 ลุค 3 โทนสีผมใหม่สุดแกลม ผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ “LYO MY COLOR SHAMPOO แชมพูเปลี่ยนสีผม” ภายใต้คอนเซปต์ “แกลมให้สุด LYO MY COLOR” ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ การร่วมงานครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย และขยายสู่ตลาดสีผมอย่างชัดเจนมากขึ้น
โดย “หนุ่ม กรรชัย” เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา LYO เป็นหนึ่งในแบรนด์ดูแลเส้นผมที่ได้รับความนิยมในตลาด แต่ปีนี้เราต้องการต่อยอดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์สีผมให้ชัดเจนมากขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการวางกลยุทธ์ร่วมกัน เพื่อเติมสีสันใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค และเราเห็นตรงกันว่า นุนิวเป็นตัวแทนของความสดใสและความกล้าเปลี่ยนลุค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด” “แกลมให้สุด LYO MY COLOR”
ด้าน “คุณนพรัตน์ มาลัยวงค์” กล่าวเสริมว่า “การเปิดตัว LYO MY COLOR SHAMPOO ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์สีผมของแบรนด์ จากเดิมที่มีเฉดสีพื้นฐานอยู่แล้ว สู่การพัฒนาโทนสีที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เรามุ่งเน้นแนวคิดการออกสินค้าให้ครบครอบคลุม ทั้งด้านแฟชั่น ความสะดวกในการใช้งาน และการดูแลเส้นผมควบคู่กัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีผม”
เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมใหม่ “LYO MY COLOR SHAMPOO” พร้อมกันวันที่ 25 มีนาคม 2569 ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FB: LYO Thailand TIKTOK: lyothailandofficial LINE: @lyothailand