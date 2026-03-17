เวอร์ชันที่ต้องฟัง! "ช่างไม่รู้เลย" จาก "จ๋า-โตโต้" ถ่ายทอดเพลงที่ทุกคนคิดถึงได้ซึ้งสุดใจ

เรียกได้ว่าเป็นการโคจรมาเจอกันที่ลงตัวสุดๆ สำหรับศิลปินสาวดาวรุ่ง "จ๋า พราวเพชร" ที่ล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลอบอวลไปด้วยความคิดถึง ด้วยการคว้าตัวนักร้องหนุ่มเสียงคุณภาพดีกรีเดอะโกลเดนซองส์ "โตโต้ ธนเดช" มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง "ช่างไม่รู้เลย" (Original by ตั้ม สมประสงค์) เพลงเหงาที่ครองใจคนทุกยุคทุกสมัย
โดยงานนี้ "จ๋า พราวเพชร" ได้เปิดเผยความรู้สึกเบื้องหลังการทำงานครั้งนี้ว่า ทันทีที่ทราบว่าจะได้ร่วมงานกับศิลปินที่มีทักษะการร้องยอดเยี่ยมอย่าง "โตโต้ ธนเดช" ก็ไม่ลังเลเลยที่จะเลือกเพลงนี้มาคัฟเวอร์ "จ๋ารู้สึกว่าการได้ร้องเพลงนี้คู่กับพี่โตโต้คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่คอมพลีส (Complete) มากๆ ค่ะ และพอได้เข้าห้องอัด แล้วได้ลองร้องแนวใหม่ๆ ช่วยฝึกทักษะการร้องเพลงของจ๋าเพิ่มขึ้น บอกเลยว่าใจฟูแบบสุดๆ เพราะพี่โตโต้ถ่ายทอดออกมาได้ไพเราะและละมุนมาก"
หลังจากที่ปล่อยเพลงออกไปได้ไม่นาน กระแสตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่ต่างชื่นชมในเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่ รวมถึงการเรียบเรียงเสียงประสานที่ทำให้เพลง "ช่างไม่รู้เลย" ในเวอร์ชันนี้มีความไพเราะ และน่าประทับใจไปอีกแบบ จนหลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันคัฟเวอร์ที่แฟนๆ เทคะแนนให้
สำหรับใครที่อยากสัมผัสความละมุน และเติมเต็มความใจฟู สามารถติดตามรับฟัง และรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง "ช่างไม่รู้เลย" เวอร์ชัน จ๋า พราวเพชร feat. โตโต้ ธนเดช ได้แล้ววันนี้ที่ YouTube JAAR proudpetch (Link : https://youtu.be/q3CCXtilKkE)