สร้างประวัติศาสตร์! หมอดู "ต๊อกแต๊ก A4" ทรานส์เจนเดอร์คนแรกคว้าสตรีดีเด่นอุบลฯ ปี 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นกระแสฮือฮา และสร้างความตื้นตันใจไปทั่ววงการสิทธิความหลากหลายทางเพศ เมื่อ "ดร.ณฐอร พรวัชรศร" หรือ "ต๊อกแต๊ก A4" หมอดูเงินล้าน ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล "สตรีสากลดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2569" ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่มีการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ (Transgender)

ภายในงาน ดร.ณฐอร ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้ง โดยระบุว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จส่วนตัว แต่เป็น "สัญลักษณ์ของการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสังคมไทยกำลังก้าวข้ามผ่านกรอบจำกัดเดิม ๆ คุณค่าของคนเราไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเพศกำเนิด แต่ถูกกำหนดด้วยความสามารถ ความตั้งใจ และการทำประโยชน์ต่อสังคม ดิฉันหวังว่าก้าวเล็ก ๆ ในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าตัวเองแตกต่าง กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจ"

ด้าน สส.เปิ้ล นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้ร่วมยินดี และผลักดันบทบาทความเท่าเทียมมาโดยตลอด ได้กล่าวชื่นชมในศักยภาพของ ดร.ณฐอร โดยระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทรานส์เจนเดอร์หรือ LGBTQ+ หากเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดี และสร้างประโยชน์ให้ทั้งระดับจังหวัด และระดับชาติ ย่อมสมควรได้รับคำเชิดชู

สส.เปิ้ล ยังได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่า ที่ผ่านมาตนได้เชิญ ดร.ณฐอร เข้ามามีส่วนร่วมในงานระดับนิติบัญญัติ โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมาธิการในสภาฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นสตรี และความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย










