เฉลย “ฌอน เพนน์” หายไปไหน? คว้าออสการ์แต่ไม่ไปรับรางวัล บินตรงยูเครนพบ “เซเลนสกี” ยกเป็น ‘เพื่อนแท้’

นักแสดงฮอลลีวูด “ฌอน เพนน์” พลาดขึ้นรับรางวัลออสการ์ครั้งที่ 3 หลังเลือกเดินทางไปยูเครนแทน ก่อนเข้าพบประธานาธิบดี “โวโลดีมีร์ เซเลนสกี” ที่กรุงเคียฟ ซึ่งยกย่องว่าเป็น “เพื่อนแท้ของยูเครน” จากการยืนเคียงข้างประเทศตั้งแต่วันแรกของสงคราม
นักแสดงและผู้กำกับชาวอเมริกัน “ฌอน เพนน์” ตัดสินใจไม่เข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลออสการ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา แม้จะคว้ารางวัลออสการ์สมัยที่ 3 ได้สำเร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังประเทศยูเครน
ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 98 ที่นครลอสแอนเจลิส เพนน์ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง “One Battle After Another” โดย “คีแรน คัลกิน” ผู้ชนะในสาขานี้เมื่อปีก่อน เป็นผู้ขึ้นรับรางวัลแทน พร้อมเผยว่าเพนน์ไม่สามารถมาร่วมงานได้
ขณะที่ในวันที่ 16 มีนาคม เพนน์ได้เดินทางถึงกรุงเคียฟ และเข้าพบกับประธานาธิบดี “โวโลดีมีร์ เซเลนสกี” ซึ่งกล่าวชื่นชมว่า “ฌอน ขอบคุณคุณที่ทำให้เรารู้ว่าเพื่อนแท้ของยูเครนเป็นอย่างไร คุณยืนหยัดเคียงข้างยูเครนตั้งแต่วันแรกของสงครามเต็มรูปแบบ และเรามั่นใจว่าคุณจะยังคงอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนของเราต่อไป”
ทั้งนี้ เพนน์เดินทางไปเยือนยูเครนมาแล้วหลายครั้ง นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเต็มรูปแบบในปี 2022 โดยเขาอยู่ในประเทศตั้งแต่วันแรกของสงคราม และยังได้ถ่ายทำสารคดีเรื่อง “Superpower” ว่าด้วยสงครามและภาวะผู้นำของเซเลนสกี ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023
นอกจากนี้ ในการเยือนก่อนหน้านี้ เพนน์ยังเคยมอบรางวัลออสการ์หนึ่งในของเขาให้กับเซเลนสกี พร้อมเรียกร้องให้ผู้จัดงานออสการ์เปิดโอกาสให้ผู้นำยูเครนได้ขึ้นกล่าวในเวทีดังกล่าว ขณะที่องค์กรด้านมนุษยธรรมของเขา CORE Response ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับบทบาทในการสนับสนุนยูเครน รัฐบาลยูเครนได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ Order of Merit ชั้นที่ 3 ให้แก่เพนน์ในปี 2022 เพื่อยกย่องความทุ่มเทของเขา